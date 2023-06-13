社評：增加輸入內地核電 時不我待莫再蹉跎

減排平抑電價看長遠

促進大灣區電力合作

全球暖化，各地都有責任盡力減排溫室氣體，香港當然也不例外。2020年，環境局轄下可持續發展委員會發表《長遠減碳策略建議報告》（下稱減碳報告），提到香港應在2050年或之前，逐步邁向淨零碳排放，亦即實現「碳中和」。現時香港的碳排放中，兩電發電廠排放佔比重最大，達到60%，交通運輸則佔20%。雖然中電和港燈所用燃料，主要是天然氣，但燃煤發電仍佔一定比例；就算兩電全面改為燃氣發電，但天然氣始終屬於化石燃料，不足以令香港實現碳中和。減碳報告指出，本港若要實現碳中和，必須解決發電廠碳排放問題，其中一個值得推進方向是「區域合作」，即香港從內地輸入更多核能及再生能源。

根據當局減排路線圖，本地發電廠最遲須於2035年不再燃煤發電，以達到減碳一半中期目標。這意味，香港同時需要增加2至3倍零碳能源，以滿足社會對電力的需求。環境局長謝展寰表示，當局策略是增加內地零碳供電，包括來自大亞灣核電廠方面的電力，具體計劃仍在與內地商討，當局計劃於將軍澳132區興建接電站，就是為了從內地接收零碳電力，供應兩電。

香港彈丸之地，環境限制太多，發展太陽能、風力發電的潛力有限，要達至碳中和，增加輸入內地核電等再生能源電力，乃是最現實可行選擇。從實際操作層面而論，自內地改革開放以來，中電與南方電網長期合作，目前南方電網佔青山發電廠三成股權，中電亦有投資大亞灣核電站，全港大約兩成半電力是來自內地。過去10多年，內地可再生能源發展之快，超乎各方想像，時至今日，再生能源電力，已佔全國發電量約三成，比重之高位居世界前列，由氫能到核聚變發電研究，都在全速推進。未來一段時間，再生能源在內地勢將更普及，相信有能力補香港之不足。

兩電自詡供電可靠度高達99.999%，電力供應網絡屬世界級，然而過去一年嚴重事故接二連三，兩電服務是否那麼「無懈可擊」，不少市民心裏都有懷疑。曾幾何時，內地常有供電不足情况，然而最近10多年已有明顯改善，廣東省供電情况，在內地更穩站前列。根據國家能源局數據分析，大灣區9市中，珠海、深圳、中山、廣州及佛山5市的供電可靠度都表現優異，當中珠海可靠度更達到99.99%，顯示大灣區的供電可靠性，已達到世界主要灣區先進水平。去年南方電網與深圳市政府簽訂《十四五全面深化戰略合作框架協議》，又將「藏東南送電大灣區」納入發展規劃中。粵港澳共建大灣區，重點在於優勢互補，發揮協同效應，電力供應可成為三地合作其中一個重點。

爭取兩地互利共贏

確保本地供電多元

兩電壟斷本港電力市場，政府的管制協議，實際是保證兩電年年穩賺不賠。兩電電費加不停，本港平均每度電價格亦遠高於深圳、台灣等地。增加從內地輸入零碳電力，短、中期當然要花錢興建相關基建配套，但長遠應有助於平抑本地電價，避免受國際燃料價格波動所影響。當然，深圳、廣州等地對電力需求也相當殷切，廣東省政府也要落實既定減碳目標。特區政府希望在2035年將內地供電與本地發電比重，由兩成半對七成半改為「七三開」，能否如願，也要看廣東省方面的態度。時不我待，特區政府必須加緊與內地方面磋商，以互利共贏為前提，探索對雙方均有得益的供電合作方案。

增加輸入內地電力，具體模式大致有二，一是用海底電纜直接連接電廠，一是將本港電網與南方電網連接。有意見認為，以「專廠專線」方式供電較為穩陣，萬一內地電網出事，也不會受牽連。香港是國際金融中心，供電穩定確很重要，「專廠專線」無疑有可取之處，但隨着內地供電系統不斷改進，長遠而言，連接兩地電網，有助打破兩電壟斷本地電力市場格局。政府真正需要思考的問題，是長遠如何平衡本地發電和從內地輸入電力，確保本港電力供應多元，避免將所有雞蛋放在同一籃子。

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