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社評

社評：長三角一體化長足挺進 大灣區急起直追莫遲疑

【明報社評】橫跨珠江的深中通道海底隧道工程昨天合龍，預計明年可以通車，粵港澳大灣區的交通網絡，日臻完善。而涵蓋上海、江蘇、浙江和安徽的長三角經濟圈，日前召開第五屆「一體化高層論壇」，就經濟發展和環境保護等一系列「軟件合作」達成協議。區域經濟圈的終極目標是一體化，邁向一體化的必要條件是硬件和軟件的協調配置，如果比較大灣區和長三角，在硬件建設方面，不相伯仲，但在軟件配置方面，長三角已經一騎絕塵，大灣區必須急起直追。

努力興建一體化新機制

盡情破壞礙事行政壁壘

長三角經濟圈一體化的目標，5年前上升為國家戰略，5年來高層論壇分別在三省一市輪流舉行，即使疫情期間亦無間斷。每年出席論壇的除各省市最高官員外，不同類別和層次的企業踴躍參加，不單交流資訊、意見和制定目標、簽訂協議，還有實實在在的行動綱領。三省一市官商共同積極推進一體化的誘因是發展更大規模的經濟，和加速發展步伐，要做到不同省市都受惠於一體化，必須「努力興建」和「盡情破壞」並舉，需要興建的是適應一體化的硬件和軟件新機制，需要破壞的是妨礙一體化的行政壁壘。

三省一市是4個行政區，按照管轄權的傳統做法，一個項目牽涉到不同省市，都要分別審批核准，一個工程，要有4個文件4個章是正常的做法。一體化的做法是，不同省市分別授權，由一個機構負責審批，做到1個文件1個章，工程就可以跨省市執行。要做到一個機構能夠行使跨省市的審批權，以至實施工程的監督和驗收，這樣打破行政壁壘的首要條件是跨省市採用同一個標準，而互認標準的前提是「以大局為重」，並且以提高效率為目標。

長三角經濟圈一體化採取措施，協調產業的發展目標與結構，以達到更高的協同效應。長三角G60科創走廊，從上海延伸到江浙皖9個城市，每年都辦科研成果拍賣會，成交額從1億元到今年逼近110億元人民幣，涵蓋各種新興產業，此外又舉辦人才峰會和產業創新比賽等活動。創科走廊能做到打通產學研，人才、資金和技術等要素能順暢流通，產業與融資對接。目前科創走廊的高新創科製造業的稅收超過了房地產稅收，經濟發展模式轉型某程度已經成功。

全國的發展目標是共同富裕，長三角經濟圈也不例外，掌握高科技的地方，發展速度自然超前，但即使在「富可敵國」的江蘇和浙江，也有欠發達地區，特別是由於要保護環境資源而不能發展工業的地方，需要得到補償，這種環境補償機制在全國都有實施，長三角經濟圈還形成了跨省補償機制，浙江和安徽簽訂了生態流域補償機制，適用範圍包括跨越兩省的生態地區，成立一個10億元基金，今後還按兩省經濟發展速度按比例遞增。在這次長三角經濟圈高層論壇上，有建議認為這個機制應該擴大到整個長三角地區。

全方位推動一體化

科技創新殺出血路

跨省養老也必須有改革才能實施，老齡化社會對養老產業的需求不斷增加，而大城市土地資源匱乏，上海的生活費用十分高，從經濟角度考慮，養老產業謀求逐漸從大城市轉移到小城鎮，但必須要有政府政策支持，比如養老金發放、醫療保險報銷等福利能夠異地執行。一體化覆蓋的層面從經濟發展到環境保護和民生，都要齊頭並進。

創新科技和新興產業可以用新機制來培育，解決老問題也要有新思維。對長三角一體化最大的考驗是「太湖治理」。太湖周邊有三省一市，過去因為周邊地區各種製造污染的工業無序發展，導致太湖面積減少，水質變差，嚴重程度已經影響到飲用水供應，以及漁業萎縮，「太湖治理」成為老大難問題，即使國務院介入，成效也未見彰顯，原因是按照老辦法，將太湖分割成不同地段，設立「湖長制」，各管一段。而太湖的水是「一體化」的，無論污染源在何方，都會造成整體破壞，現在提出的辦法是「聯合執法」，利用科技手段，設立天眼監察，資訊共享，並且由多個湖長共同巡查，收集水質樣本，監測治理成效。

長三角經濟圈近年促進整個區域的全方位發展，其規劃的新思路，所採取的創新手段，實施的新措施，既有硬件的建設，也有軟件的設計。今後發展方向，值得關注，不但因為長三角地區生產總值佔全國的24%，而且對於區域發展模式，有借鑑意義。

粵港澳大灣區情况跟長三角經濟圈千差萬別，粵港澳三地使用不同的法律制度，有3個海關和3種貨幣，要做到一體化的困難很多。但有一個根本的相同之處，就是長三角經濟圈一體化，與粵港澳大灣區建設，都具有國家戰略地位，而且兩者在全國的角色都是舉足輕重。粵港澳大灣區建設由於疫情以及其他各種因素，發展步伐略顯踟躕不前，但只要認清任務與目標，方法總比困難多，急起直追，未為晚也。

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