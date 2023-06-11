社評：中美關係或止跌 深層分歧難彌合

布林肯或下周日訪華

新一輪接觸仍屬初階

今年2月，布林肯因中國氣球飄入美國而推遲訪華行程後，台灣總統蔡英文高調「過境」美國、會晤美國眾議院議長麥卡錫等事件，令中美關係屢創新低。轉機於上月出現，繼中央外事辦公室主任王毅同白宮國安顧問蘇利文在奧地利維也納會面後，商務部長王文濤在赴美參加亞太經合組織會議時，先後會晤了美國商務部長雷蒙多和貿易代表戴琪。同時，美國中央情報局長上月秘訪北京、國務院亞太事務助卿康達與白宮國安會中國與台灣事務高級主任亦聯袂訪華。布林肯的訪華行程，應該是這連串互訪的結果。

不過，外界對布林肯訪華能在多大程度改善中美關係仍有很大疑問。中美官員雖然互動增加，但近期雙邊關係的基本面並無太多改善。正如白宮國安會印太政策協調官坎貝爾所言，中美之間這一輪重新接觸的過程「仍處於相對早期階段」。從兩國官員的言論看，正是雙方政策出發點的深層邏輯迥異，導致中美關係很難有所突破。

坎貝爾上周在公開活動中明言，競爭仍將是中美關係的「主導框架」。美國駐華大使伯恩斯同日在北京亦聲稱，「當我們競爭時，重要的是我們要掌控這場競爭，使其設有限制和障礙，確保它始終是一場和平的競爭。」坎貝爾希望效仿中國同多個東南亞國家建立的熱線和磋商機制，呼籲中美也應建立類似機制。當美方建議兩國國防部長在新加坡香格里拉對話會會談但被中方拒絕後，美國防長奧斯汀在演講中大表失望，稱「握手不能代替實質性接觸」，「對話不是獎勵」。而中國新任駐美大使謝鋒上周在美中貿易全國委員會的演講中，則引述中國俗語「心誠則靈」，稱對話合作要「相互尊重、結果導向」，「一邊把對方放在制裁名單裏，一邊要求對話合作，這是不可接受的。為了對話而對話，談歸談，做歸做，不僅解決不了問題，還會適得其反。」他表示，「中美曾建立起100多個官方對話交流機制，但由於衆所周知的原因陷入停滯」。

由此可見，中國的對美外交一直遵循習近平的12字原則，即「相互尊重、和平共處、合作共贏」。其中「相互尊重」是基礎，「和平共處」是過程，「合作共贏」是目的。美國的對華政策則是，全力競爭是基調，管控衝突是過程，最終目標是贏者通吃。可見中美目前的溝通，只在第二點過程上有共識，但雙方從出發點與基礎，到最終目標都截然不同。美國追求的是冷戰式的「不戰而勝」，中方則希望「世界足夠大，容得下中美」。

這背後也反映兩國戰略文化的根本不同，中國人講究「你敬我一尺，我敬你一丈」，「朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍」。即外交上的「相向而行」，用謝鋒的話詮釋兩國交往，就是「對話前營造良好氛圍，對話中積累正面成果，對話後紮實推進落實」。中方反對用「競爭」定義中美關係，在此邏輯下，「對話」某程度上就是「獎勵」。美方秉持的是實用主義外交原則，凡事從實力地位出發，對競爭對手極限施壓。所謂「護欄」，只是保障在勢均力敵之下不發生誤判或意外。在此邏輯下，競爭愈激烈，愈需要對話。在中方眼裏，美方這種取態毫無誠意，儘管美方將「脫鈎」改稱「去風險」、將「敵人」改稱「競爭對手」，亦無法改變中國上述看法，因此北京一度凍結兩國高層對話。

中方強調誠意相向而行

美方僅為競爭設立護欄

曾幾何時，特朗普政府曾覺得美國與中國對話是浪費時間，提出要結果導向，主動中斷了與中方的多個高層對話機制，如戰略經濟對話、人文科技對話等。拜登政府上台後，不僅未恢復上述對話機制，其對華政策較特朗普更為強硬，其核心就是競爭歸競爭，合作歸合作，對抗也在所不惜。蘇利文4月宣示的「新華盛頓共識」，就將中國定性為制度性對手，可見其與中國對話只是權宜之計。

有分析認為，拜登在對華遏制方面與特朗普時期最大的不同，就是以所謂價值觀外交聯合盟友，合力圍堵中國。所以，美方明知對話難以解決中美根深柢固的分歧，只不過為鞏固與盟友關係，展示華府敦促北京對話的誠意。同樣道理，北京亦深知中美之間深層次分歧很難彌合，但為緩解部分國家對中美關係進一步惡化而被迫選邊站隊的憂心，也要展示自身不拒絕對話溝通的努力。

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