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社評

社評：加強精神健康服務 營造支援包容氛圍

【明報社評】本港接連發生嚴重命案，行兇者精神狀態成為焦點，事件掀起各界對本地精神健康服務的關注。現代城市人生活壓力大，易有抑鬱焦慮，然而出於種種原因，很多人並未主動求助，又或不知從何取得所需服務，以致精神健康惡化；與此同時，醫管局精神科醫生、護士及臨牀心理學家短缺，以及社區支援不足，亦不利於幫助有需要的人士。培訓更多相關醫學專業人員、推動社工接受精神醫學訓練、加強相關外展服務等，均是未來需要致力的方向，另外，當局亦需加強宣傳教育，營造包容的社會氛圍，鼓勵有情緒或精神壓力的人，克服心理障礙，及早求助。

兩宗命案震驚社會

多管齊下支援病患

過去一周，本港先後發生兩宗震驚公眾的命案，先是兩名年輕女子在鑽石山荷里活廣場，遭一名持刀陌生男子捅斃，未幾深水埗又發生一宗倫常命案，3名兩歲至5歲的姊妹在寓所疑遭人用枕頭焗斃，29歲母親涉嫌謀殺被捕。兩宗命案性質雖有不同，但兩名行兇者都懷疑有不同程度的精神健康問題。荷里活廣場命案，疑兇有精神病紀錄，有定期到醫院精神科覆診，亦有社署醫務社工跟進，上月底剛接受過社區外展探訪服務。至於深水埗命案，涉事南亞裔女子1年前與丈夫分居，其家人指她為女兒撫養權苦惱，近期出現語無倫次等異常行為。

行政長官李家超回應事件，強調政府在荷里活廣場命案後，提出4項即時強化工作，包括由醫衛局和醫管局檢視精神科病人的治療及康復服務、透過24間精神健康綜合社區中心加強支援，以及醫衛局盡快召開精神健康諮詢委員會，向政府提供意見。有關會議昨天召開，會後醫衛局提出5項措施支援精神病患及康復人士，包括增加醫管局相關人手、探討向精神病患者處方副作用較少的新藥、檢討精神科患者「有條件出院令」機制等；另有5項支援其他有需要人士措施，包括由地區康健中心為有需要市民提供精神健康評估、社署加強識別精神健康需要人士、加強社工相關培訓以及對少數族裔的支援等。

本港精神科門診求診人次近年持續上升，醫生人數則維持在相若水平，意味每名精神科醫生需要跟進更多病人。根據醫管局資料，截至去年底，局方共有約29.3萬名精神科病人，同期有385名精神科醫生，平均每名醫生跟進761名病人；各區精神科「穩定新症」輪候時間中位數介乎18至65周，意即部分精神病者輪候公院服務需時逾1年。如此的醫患比例及求診輪候時間，絕不理想。當局既要增加更多精神科醫生培訓名額，亦可積極「搶人才」，惟指望醫患比例短中期大幅改善，恐怕亦不現實。有精神科專家指出，本港約1/3精神科醫生屬私人執業，加強公私營協作可以是一個推進方向，醫管局上年度起將普通科門診公私營協作計劃，擴至精神科，資助有輕微情緒問題、病情穩定者由家庭醫生跟進。政府可以考慮加強相關措施的力度。

精神病患者，嚴重者當然要在病院接受治療，情况相對穩定的病人及康復者，可在社區生活，有關個案依賴「個案經理」跟進，主要由社工擔任。根據醫管局數據，現時約有430名個案經理，服務約1.8萬名患者。局方早前透露，有關比例已由過往1:50降至約1:41，現在醫管局提出第四季將比例「優化」至1:40，實際不過是增聘數人而已。當局若決心加強服務，需要制訂更進取的短、中、長期人手目標；此外，當局亦應該考慮培訓具精神醫學資格的「臨牀社工」，身兼輔導及治療角色，以及培訓情緒輔導員，照顧輕微至中度抑鬱和焦慮患者，具體培訓要求、課程安排及認證，可以由醫療專業人士與社工界、非政府組織等共商，確保質素。

無論是支援社區內的精神病康復者，還是有抑鬱焦慮問題的人，社區健康中心皆可扮演重要角色，當局需要加快推動基層醫療發展。醫衛局昨天提出的措施，以檢討「有條件出院令」和探討「社區治療令」可行性，較為複雜與敏感，尤其是「社區治療令」，牽涉強制住在社區的精神病患者接受藥物治療及輔導，若不遵從某些治療指令，當局有權將病人強制帶回醫院。有關做法容易引起人權方面爭議，需要從長計議，當局可以借鑑外國經驗，謹慎推進。

減少歧視鼓勵求助

公眾教育仍須加強

政府需與民間機構合作，加強精神健康服務，同時亦要鼓勵有需要人士，主動尋求協助。政府應該一邊積極宣傳，一邊加強服務「易達性」，讓有需要人士及其家人，知道可以從哪兒得到所需支援。此外，當局亦要深化公眾教育，改變部分人對精神病患者的成見或負面印象。一些有抑鬱焦慮等情緒問題的人不願求醫，多少與擔心被標籤或歧視有關，然而愈遲尋求專業協助，惡化機會愈大，出現幻聽幻視才處理，治療康復過程難免更長。公眾必須明白，有暴力傾向的精神病人萬中無一，精神健康有問題的人，需要的是支援與包容，不是歧視和孤立。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com

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