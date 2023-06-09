社評：日本執意排放核污水 港府須把關食品安全

核站附近捕獲超標魚

加深核污水排放疑慮

2011年，日本3‧11大地震，福島第一核電站在海嘯中損毁，有反應堆熔毁，負責營運的東京電力公司（東電），需要不斷注水冷卻堆芯，由此產生的核污染廢水，一天逾百噸。東電將這些污水放入儲存缸中，多年累積下來，核電站一帶已存放逾千缸約132萬噸核污水，東電聲稱快將「無位」放置，日本當局2021年決定鋪設海底管道，將經過「淨化」和稀釋處理的核污水，排入離岸1公里的太平洋中。有關工程早前完成，東電最近開始為管道注入海水，做最後準備，最快本月開始分批排放，預計整個過程將持續30年。

日本當局聲稱，核污水先經「多核素去除儀器」（ALPS）多次淨化，去除多種放射物質，至於無法處理的氚元素將以大量海水稀釋，務求將每公升濃度降至世衛飲用水上限指標的七分之一，才排入大海，來自福島縣的漁農產品可「放心食用」，云云。可是東電最近發表的一份報告，卻令人再度關注核污水安全問題。報告提到，上月福島第一核電站靠海一側的防波堤內，捕獲體內放射元素超標的海魚，當中銫的含量，更是日本食品衛生法定標準約180倍。東電表示，捕獲該魚的位置，有放射物質濃度偏高的核污水流入，將設置多張護網防止魚類游出港灣。

當然，東電方面可以堅稱，「此污水不同彼污水」，只要經過淨化處理就「無問題」，但「超標魚」的存在，也是鐵一般的事實。海水會流動，魚群會逐流，東電這些年來處理福島核災，屢惹隱瞞誤導質疑，更加令人無法放心。氚的半衰期較短，只有12年，科學界普遍認為大量吸入才對人體有害；一般輕水式核反應堆在水冷過程中，也會產生含氚的核污水，處理後排入大海確是常見做法，但福島核災產生的污水，跟一般反應堆冷卻水，根本是兩碼子的事。日方常引導外界將焦點放在氚元素之上，惟德國核專家布萊因（Shaun Burnie）數年前已指出，這是轉移視線伎倆；真正問題在於福島核污水經處理後是否真的只餘下氚。

福島核災後大半個月，東電在政府同意下，悄悄排放逾萬噸所謂「低濃度」核污水入海，並無通知漁農界，後來遠至茨城縣外海撈捕的海魚也驗出輻射超標，事件才曝光。日本學者上川龍之進更提到，2018年，有報道指當地經過ALPS處理的核污水，依然驗出高於法定標準的放射物質，事件也惹來當地居民反彈。最近日韓關係改善，日方為爭取韓國接受排放核污水，安排韓國專家團視察福島核電站，事後日媒報道，予人觀感是韓國專家「收貨」，但根據韓媒說法，韓國專家團只是確認ALPS等主要設備「有依照計劃安裝」，但為了更準確判斷效力，仍需進一步確認東電的海洋監測計劃，以及日方對輻射評估的準確性；韓國在野黨及環保界更質疑這是日方公關騷。日方未消除鄰國疑慮，執意排放污水，萬一出了差池，必須承擔所有後果。

外交部最近一再批評日本出於成本考慮，捨棄其他選項，決定將核污水向海洋一排了之，做法不負責任，又指日方至今沒有提供足夠的科學和事實依據，解決外界對「排海方案正當性、淨化裝置有效性、核污水數據可靠性等方面關切」。在香港，環境局長謝展寰亦稱，如果日本對經處理的核污水安全有信心，理應在本國尋求其他用途，而不是排入大海，一旦日本展開排放行動，港府必定採取嚴厲措施，限制可能受影響的日本食品進口。

日本海產食品輸港多

保障市民健康放首位

日式超市食肆在港林立，根據官方統計數字，香港是日本食品最大出口市場，亦是日本農產水產第二大海外市場，當中有部分屬港人「自用」，更大部分是轉口到內地及其他市場。倘若港府因為核污水排放問題，決定限制可能受影響的日本食品進口，對本地一些相關行業以至轉口貿易，難免會有影響，但食物安全是民生大事，當局有責任把關，從嚴控制風險，保障市民健康，禁止福島及周邊縣區的高風險海產進口，乃是以策萬全。與此同時，對於其他有風險地區的水產，當局亦須實施嚴格進口管制，持續長期監測輻射水平。台灣距離日本2000多公里，當地漁業團體對於日本排放核污水頗為憂心，擔心海洋生態受牽連，重創當地漁民生計。香港與日本距離雖遠，理論上香港一帶水域受核污水直接影響風險不大，然而當局仍不能掉以輕心。

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