明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：濫用乘車優惠應打擊 開源節流毋須削福利

【明報社評】長者2元乘車優惠，最近引發不少議論，政府本月將聯同公共交通營辦商，在全港展開執法行動，打擊不合資格者違規使用。乘車優惠鼓勵長者出行，是一項德政，每年涉及數十億元補貼，政府當然應該加重罰則，從緊執法，打擊濫用，另外亦可借助科技，處理「長車短搭」等問題。有意見關注，隨着長者人口增加，政府花在乘車優惠的開支將愈滾愈大，主張削減補貼，然而香港人口老化，更多福利開支用在長者之上，乃是必然，政府需要思考的不是如何削減福利，而是如何確保公帑用得其所。政府各部門做好開源節流工作，公務工程避免超支和浪費，每年已可省下不少公帑，毋須向民生福利開刀。

加強執法是好事

一暴十寒須避免

任何帶有福利成分的措施，都有可能出現違規或濫用等情况，嚴重與否則視乎制度設計以及打擊力度。以公屋為例，政府最近提出收緊富戶政策，便是為了打擊濫用。長者乘車優惠作為一項福利措施，但凡搭乘指定類別公共交通工具，每程一律只需支付2元，餘下車資由政府「包底」。長者乘車優惠政策推行10多年，違規濫用情况有多嚴重，缺乏相對嚴謹的數據去衡量。

政府上月表示，運輸署聯同公共交通營辦商，實地監察懷疑濫用2元乘車優惠計劃，去年發現361宗相關個案，近九成涉及港鐵。考慮到全港每日有數以百萬計人次搭乘公共交通工具，有關數字看起來確是微不足道。問題是各交通工具營運商查票率偏低，即使違規者被巴士或小巴營運商逮着，通常也只是即場補回差價了事。由於乘車優惠由政府補貼，營運商不會有損失，自然也較難指望他們會從嚴把關；除非違規者明顯不似長者，否則巴士及小巴車長未必過問，以免最後發現冤枉好人，又或遭當事人惡言辱罵，換來一肚子氣。凡此種種，都令人相信，當局的違規濫用個案數字，可能只是冰山一角。

勞福局長昨天表示，為加強打擊不合資格者違規使用長者乘車計劃，運輸署會成立專責小隊，聯同專營巴士、渡輪等公共交通營辦商，於本月展開全港執法行動，乘客如被發現違規使用2元優惠，除要補付應繳費用，當局亦會將個案轉交警方跟進，一經定罪最高可處監禁；另外，港鐵亦會加強宣傳教育及查票工作，向不合資格使用優惠的乘客，徵收更高的附加費，某程度相當於罰款，重鐵附加費由現時500元加至1000元，輕鐵由290元加至370元。對於有意見主張改變長者優惠票價，例如由2元加至3元，又或改採「打折」收費模式，政府則傾向暫不考慮。

2元乘車優惠計劃，專為長者及殘疾人士而設，政策目的是鼓勵他們出行，參與各類活動，推動關愛共融社會。數據顯示，上年度政府向參與計劃的公共交通營辦商，合共發還近31億元。不合資格者違規濫用，蒙受損失的是納稅人，加強執法是好事，唯一擔心是打擊工作一暴十寒，隨着大規模執法行動過去，濫用情况又故態復萌。乘車優惠政策下，長者很多時但求方便，選擇長車短搭，不必要地增加了政府補貼開支，當局大可考慮與巴士公司商量，借助科技，以分段收費方式處理。至於有關改變優惠票價的問題，則要從長計議。

過去10多年，2元乘車優惠計劃涵蓋範圍不斷擴大，由港鐵、巴士擴至渡輪、小巴及電車。及至去年初，政府進一步將優惠計劃合資格年齡，由65歲下調至60歲，受惠人數由2021年的145萬，增至去年的214萬，政府交通費津貼開支，相應亦增加超過一倍。隨着香港人口老化，長者愈來愈多，當局預計下年度受惠人數將升至240萬，相關開支估算為67億元，相信往後還會逐年增加，這是客觀現實，但是否非削減長者乘車優惠津貼不可，又是另一回事。

公共財政政策，需要通盤考慮問題，避免只見樹木不見森林。香港人口老化，未來10多年，政府花在長者身上的福利開支上升，乃是無可避免，乘車優惠津貼不過是其中之一。政府需要思考的是如何因應老齡化現象，調動手上資源，支援長者需要，而不是見到長者福利開支增加，就去想如何削減。以「減輕財政負擔」為由，削減長者乘車優惠，驟眼看似乎言之有理，但若按照同一邏輯，長者生活津貼一樣「有理由」削減。問題的真正核心，不是福利「易放難收」，而是公共財政政策，應該如何配合一個老齡化社會的需要。

公共財政配合老齡化

政府先改大花筒陋習

人口老化下，勞動力必有萎縮壓力，除了適度輸入勞工，推動銀髮就業也是紓緩人手荒的方法，乘車優惠措施減輕通勤支出，正好可以鼓勵一些年過60歲但身體健壯的人，選擇繼續就業。老齡化社會，福利開支增加在所難免，正因如此，當局更要貫徹「應使即使、應慳則慳」原則，一邊促進經濟發展， 一邊致力開源節流。數十億元的乘車優惠補貼，當然不能說是小數目，但政府工程超支浪費，單是一個安達臣道行人天橋規劃，就因為招標倉卒，結果枉花納稅人10億元。另外，審計報告亦不時指出政府各部門浪費資源，沒有善用公帑。比起向民生福利開刀，當局更應該設法改掉大花筒陋習。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞