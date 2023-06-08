社評：濫用乘車優惠應打擊 開源節流毋須削福利

加強執法是好事

一暴十寒須避免

任何帶有福利成分的措施，都有可能出現違規或濫用等情况，嚴重與否則視乎制度設計以及打擊力度。以公屋為例，政府最近提出收緊富戶政策，便是為了打擊濫用。長者乘車優惠作為一項福利措施，但凡搭乘指定類別公共交通工具，每程一律只需支付2元，餘下車資由政府「包底」。長者乘車優惠政策推行10多年，違規濫用情况有多嚴重，缺乏相對嚴謹的數據去衡量。

政府上月表示，運輸署聯同公共交通營辦商，實地監察懷疑濫用2元乘車優惠計劃，去年發現361宗相關個案，近九成涉及港鐵。考慮到全港每日有數以百萬計人次搭乘公共交通工具，有關數字看起來確是微不足道。問題是各交通工具營運商查票率偏低，即使違規者被巴士或小巴營運商逮着，通常也只是即場補回差價了事。由於乘車優惠由政府補貼，營運商不會有損失，自然也較難指望他們會從嚴把關；除非違規者明顯不似長者，否則巴士及小巴車長未必過問，以免最後發現冤枉好人，又或遭當事人惡言辱罵，換來一肚子氣。凡此種種，都令人相信，當局的違規濫用個案數字，可能只是冰山一角。

勞福局長昨天表示，為加強打擊不合資格者違規使用長者乘車計劃，運輸署會成立專責小隊，聯同專營巴士、渡輪等公共交通營辦商，於本月展開全港執法行動，乘客如被發現違規使用2元優惠，除要補付應繳費用，當局亦會將個案轉交警方跟進，一經定罪最高可處監禁；另外，港鐵亦會加強宣傳教育及查票工作，向不合資格使用優惠的乘客，徵收更高的附加費，某程度相當於罰款，重鐵附加費由現時500元加至1000元，輕鐵由290元加至370元。對於有意見主張改變長者優惠票價，例如由2元加至3元，又或改採「打折」收費模式，政府則傾向暫不考慮。

2元乘車優惠計劃，專為長者及殘疾人士而設，政策目的是鼓勵他們出行，參與各類活動，推動關愛共融社會。數據顯示，上年度政府向參與計劃的公共交通營辦商，合共發還近31億元。不合資格者違規濫用，蒙受損失的是納稅人，加強執法是好事，唯一擔心是打擊工作一暴十寒，隨着大規模執法行動過去，濫用情况又故態復萌。乘車優惠政策下，長者很多時但求方便，選擇長車短搭，不必要地增加了政府補貼開支，當局大可考慮與巴士公司商量，借助科技，以分段收費方式處理。至於有關改變優惠票價的問題，則要從長計議。

過去10多年，2元乘車優惠計劃涵蓋範圍不斷擴大，由港鐵、巴士擴至渡輪、小巴及電車。及至去年初，政府進一步將優惠計劃合資格年齡，由65歲下調至60歲，受惠人數由2021年的145萬，增至去年的214萬，政府交通費津貼開支，相應亦增加超過一倍。隨着香港人口老化，長者愈來愈多，當局預計下年度受惠人數將升至240萬，相關開支估算為67億元，相信往後還會逐年增加，這是客觀現實，但是否非削減長者乘車優惠津貼不可，又是另一回事。

公共財政政策，需要通盤考慮問題，避免只見樹木不見森林。香港人口老化，未來10多年，政府花在長者身上的福利開支上升，乃是無可避免，乘車優惠津貼不過是其中之一。政府需要思考的是如何因應老齡化現象，調動手上資源，支援長者需要，而不是見到長者福利開支增加，就去想如何削減。以「減輕財政負擔」為由，削減長者乘車優惠，驟眼看似乎言之有理，但若按照同一邏輯，長者生活津貼一樣「有理由」削減。問題的真正核心，不是福利「易放難收」，而是公共財政政策，應該如何配合一個老齡化社會的需要。

公共財政配合老齡化

政府先改大花筒陋習

人口老化下，勞動力必有萎縮壓力，除了適度輸入勞工，推動銀髮就業也是紓緩人手荒的方法，乘車優惠措施減輕通勤支出，正好可以鼓勵一些年過60歲但身體健壯的人，選擇繼續就業。老齡化社會，福利開支增加在所難免，正因如此，當局更要貫徹「應使即使、應慳則慳」原則，一邊促進經濟發展， 一邊致力開源節流。數十億元的乘車優惠補貼，當然不能說是小數目，但政府工程超支浪費，單是一個安達臣道行人天橋規劃，就因為招標倉卒，結果枉花納稅人10億元。另外，審計報告亦不時指出政府各部門浪費資源，沒有善用公帑。比起向民生福利開刀，當局更應該設法改掉大花筒陋習。

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