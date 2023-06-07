社評：星洲果斷收馬場起樓 港高球場建屋現變數

文件改稱「未決定用途」

拖字訣危及建屋計劃

粉嶺高球場佔地百多公頃，政府一直以「私人遊樂場地契約」方式，租予香港哥爾夫球會。一般市民眼中，高球會幾乎就是本港上流社會的縮影，商界政界人士雲集，行會成員中便有多名高球會會員，高官中亦不乏與高球會相關者。香港土地房屋供應嚴重不足，政府造地需時，高球場收地建屋，被視為不可或缺的短中期供應選項。經過多年討論，政府去年5月公布粉嶺高球場發展方案，提出收回高球場其中32公頃用地，當中約9公頃土地用來興建1.2萬伙公營房屋，其餘六成多用地劃作生態公園，相關用地將於今年9月租約屆滿後正式收回。

良政善治、告別劏房是中央對特區的期許。現屆政府強調施政以結果為目標，造地建屋要提速提效，然而推進高球場建屋計劃，卻一再遇上阻滯。反對發展高球場的力量，以環保、交通、體育、經濟效益為由，不斷向當局施壓。正當有181年歷史的新加坡賽馬會宣布，旗下克蘭芝馬場120公頃土地將交還星洲政府，用來建設公共房屋及其他設施，特區政府收回高球場區區9公頃土地建屋，計劃會否有變，卻惹來社會廣泛關注。

去年底，政府就高球場建屋計劃提交環評報告，環諮會認為有所不足。事隔半年多，當局補充資料後，環評報告終獲「有條件批准」。按程序，下一步將由城規會召開聆聽會，跟進當局的項目發展草圖。根據政府去年的分區計劃大綱草圖，相關9公頃高球場用地，已劃作「住宅（甲類）」地帶，即主要發展高密度公營房屋，不過政府近日向城規會提交的文件，卻修訂為「未決定用途」。

當局解釋，發展計劃需因應環評報告的附加條件，就佈局設計及地積比作出調整，盡量保育約0.4公頃林地，政府部門需要時間研究，今次改動是為了避免遭到城規會挑戰，然而看在一般人眼裏，有關處理確實叫人費解。對於高球場建屋，現屆政府之前向外傳達的信息， 一直是「繼續去馬」，就算現在要調整項目地積比及佈局，這些技術上的改動，理應不至於改變建屋這一大方向。現在當局以技術及程序為由，忽然將住宅用途變為「未決定用途」，公眾一定會問是否真的有此必要，還是當局正悄悄打退堂鼓，為放棄建屋計劃鋪路。

近月反對高球場建屋者不斷發動輿論攻勢，揚言既將發展北部都會區，就毋須收回高球場建屋，惟前土地供應專責小組主席黃遠輝早已指出，那是偷換概念。事實上，北都某程度只是將過去新界北部已發展、發展中，以至未來可能出現的新發展區綜合起來重新規劃，可以增加的短期供應甚少，無法取代高球場建屋。香港哥爾夫球會近日宣布，力爭在港舉辦更多大型國際高球賽事，強調有助吸引大客來港，促進經濟。多辦國際盛事，對香港當然是好事，但核心問題仍然是，為何辦國際高球盛事，就一定不能收回區區9公頃高球場用地來建屋？倘若萬多個公屋單位就此灰飛煙滅，難道當局又要花百多億元公帑，臨時找地方搭建只住數年的簡約公屋？

高球場建屋是為數不多的短中期土地供應項目，不排除既得利益者欲以「拖字訣」，令有關計劃無法短中期實現，再以「緩不濟急」為由，全盤推翻計劃。發展局近日表示，這大半年的事態發展，對高球場項目的公營房屋發展規模和時間表，難免造成影響，城規會年底前完成草圖討論，再由土拓署修改項目，明年底再交環評報告給環保署長考慮。如此一拖，高球場建屋萬多個單位能否如期2029年落成，實在令人擔心。

公眾憂另有圖謀

政府須澄清立場

議而不決，決而不行，談不上是良政善治。中央期望，特區政府可以衝破阻礙發展及民生改善的利益藩籬，特區政府必須以行動證明。新加坡為了建屋，可以收回近200年歷史的馬場，看不到為何特區政府不能動粉嶺高球場寸土。香港造地建屋，沒有任何一項計劃無爭議，如果連高球場建屋計劃也因為既得利益阻撓而流產，其他發展項目也可無疾而終。當局表示，分區計劃大綱草圖的說明書，仍表明高球場9公頃用地發展公營房屋的意向，然而「未決定用途」也是清清楚楚、明明白白的改動，公眾只怕當局口說推進建屋計劃，實際卻是配合既得利益操作，聯手推倒建屋計劃。有關「未決定用途」一事，政府一日不澄清立場，說法愈模稜兩可，只會令公眾愈發懷疑背後另有圖謀。

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