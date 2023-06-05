社評：廣東公布發展規劃藍圖 特區政府研判要新思維

高質量發展縮小差異

灣區建設標誌性成果

內地解決了脫貧問題，新的發展目標是共同富裕，但這個長遠目標達成之前，有各種不均衡的問題需要解決，諸如地區發展步伐差異、國企與民企之間的差異、不同群體勞動報酬收入差異、發展速度與保護環境之間的矛盾等等，縮小差異和解決矛盾的理念是高質量發展。高質量發展的表述，在中共十九大和二十大的報告都有所強調。廣東省此番重點提出高質量發展意見書，實質上是響應全國的發展方向與方針。

33條意見的首4條放在「縱深推進粵港澳大灣區建設」，足見廣東省對實施大灣區國家策略的重視，當中提到科技走廊、灣區通工程等，目前已經有各種措施逐步落實，而表示要「健全規劃政策實施體系，建立重點項目清單及建設保障機制，確保每年有一批可見可知可感的標誌性成果」，則是新穎的提法，希望廣東省對此能夠增加透明度，公布承諾清單內容，方便監督執行進度，檢查標誌性成果是否確實是「可見可知可感」。此外，有一個令人費解的地方，在提到推進橫琴、前海、南沙三大平台建設的一段，表明支持橫琴發展的目的是為了「促進澳門經濟適度多元的新產業」，但在提及前海與南沙的發展規劃時，卻沒有表明是否有促進跟香港合作的方向，在提到「增強廣州、深圳核心引擎功能」時，也沒有提到這個引擎作用可以在帶動香港發展的功能。

廣東省高質量發展意見書的提法，香港特區政府應該深入研判，其中有兩點應該關注，一是廣東省梯次發展的格局，二是能為香港帶來機遇的重點項目與工程。

廣東省規劃5個都市圈，覆蓋佛山、肇慶和清遠的廣州都市圈，將東莞和惠州劃入深圳都市圈，還有珠江西岸、潮汕和茂名湛江的其他3個都市圈。劃清地盤範圍的作用，成為都市圈龍頭發展輻射的方向，幫扶機制的責任，也是產業佈局與轉移的方向。廣東省要推動20個戰略性產業集群，新增若干個萬億元級的產業集群，這些佈局，都是按照都市圈的梯次發展格局來規劃的。這個梯次發展的格局，關係到產業園區的分佈、產業轉移方向、中小型企業培育工程等等發展方向，其中規模產業轉股份制、企業上市、招商引資項目等，都是香港企業可以參與的機遇，而香港哪些企業可以瞄準哪個都市圈的哪一個梯次，特區政府應該有所研判，為企業提供適當的資訊。

發展20個萬億元產業

5個都市圈梯次發展

廣東省要發展百億元級的產業集群，強調教育、科技和人才支撐高質量發展，在教育方面，香港有3間大學已經在大灣區成立校區，還有兩間正在密鑼緊鼓進駐。目前實行和正在推廣的做法，打破過去強調獨立分校的思路，改為同一大學分別在大灣區與香港的不同校區，有利開展共同科研項目，共享研究經費，培養大灣區整體發展需要的人才，這是融入大灣區的正確方向，假以時日，科研成果和人才計劃共享將會走出一條新路。然而，這個香港的大學在大灣區的發展方向，跟廣東省的產業集群發展，以及「金融+高端產業」和「成果轉化+科技金融」的策略，如何能夠產生協同效應，值得關注。

廣東省規劃的集成電路、新能源汽車、新型儲能、海洋牧場等產業集群，哪些需要香港的大學科研支撐，哪些是香港人才可以參與，哪些香港金融服務可以分一杯羹，都需要特區政府仔細研究，而且是屬於特區政府不同政策局的管轄範疇，特區政府要給出適切的參考資訊，不能依靠不同政策局各自提出，而是需要有統籌的協調研究、綜合分析，特別是牽涉到新技術、新模式應用場景的創新產業，並非現有一個政策局能夠全面覆蓋的。特區政府研判和解讀廣東省發展方向的方法與機制，也應該有所創新。

粵港澳大灣區建設因為3年疫情有所耽擱，廣東省高質量發展意見書提出要按照「三年工程瞄準兩年幹」的步伐來「追落後」。廣東省在規劃未來發展藍圖和時間表方面，有板有眼，香港融入國家發展大局，百端待舉，透過大灣區融入是「就近取材」的方向，香港未來的經濟、社會發展，大灣區是新賽道，香港企業如何進軍大灣區，年輕人在大灣區有何發展空間，都需要特區政府統籌研究並指明方向。

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