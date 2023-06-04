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社評

社評：還原六四真相 撫平歷史傷痛

【明報社評】今天是六四事件34周年。八九民運是愛國民主運動，不應遭到暴烈手段鎮壓。六四事件是一場可以避免的悲劇，當中很多關鍵史實，諸如具體傷亡人數等，當局從來沒有公布，死難者家屬的傷痛，亦從未撫平。這幾十年間，國家與世界出現了翻天覆地變化，官方強調，當年發生的「政治風波」，當局早已有明確結論，反對外部力量干涉中國內政，但六四事件仍然是橫亘在民族內部的一根巨刺，不能以國家發展取得的成就，將當年的不當處理合理化；就算國家發展走對了路，當局仍然應該直面歷史，包括曾經犯下的錯誤，還原六四真相，也是對死難者家屬的一個交代。

死難家屬垂垂老矣

當局仍欠一個交代

六四周年又至，在北京，遇難者家屬組織「天安門母親」一如過往發表悼念文章。34年前的年輕人，現已接近退休之年，他們的父母，今時今日更是垂垂老矣。根據「天安門母親」的資料，多年累計有超過70名已知難屬離世，單是過去一年便有7人；仍然在生者，憶起當年子女喪生，心情依舊沉重，往事並不如煙，唯有當局還原六四真相、還死者一個公道，才能撫平家屬內心的傷痛。

當今世界大國對抗激烈，不下於昔日冷戰時期。美國全方位對華施壓，不斷發動輿論戰，密密打人權牌，給中國貼上「反派」標籤。外交部日前回應美國人權組織有關六四周年的評論，重申中國政府對於「上世紀80年代末發生的那場政治風波，早已有明確結論」，反對任何以此為藉口抹黑中國的圖謀，也反對外部力量借人權問題干涉中國內政。在香港，特區官員則關注會否有人利用這「特別日子」，作出危害國家安全的行為，若有人趁機宣揚港獨或顛覆國家政權，當局會採取果斷行動。

大國鬥爭風譎雲詭，香港有責任維護國家安全，必須與外部勢力劃清界線，然而這並不影響要求平反六四的正當性和必要性。八九民運始於4月15日胡耀邦逝世。當時國家正值改革開放新舊思維激盪、官倒貪腐亂象叢生的時期。 大批北京民眾自發前往天安門廣場，悼念胡耀邦這位思想開明、兩袖清風的原中共總書記，其後逐步演變成為一場由大學生牽頭的爭取政治民主運動，即使過程中，學生們表現有稚嫩之處，對很多問題未必想得很透徹，但其本質仍然是一場愛國民主運動，流血收場的結局，理應可以避免。由1989年4月15日到6月4日，這1個多月間，不乏和平解決事件的契機，權力當局內部對於如何處理，亦明顯存在路線及意見分歧，最後以暴烈手段鎮壓，是一場悲劇。解鈴還需繫鈴人，六四事件所留下的歷史傷口，不管過了多少年，當局仍然需要撫平。

愛國民主運動屬性

不因時勢變化而改

過去30多年，國家發展確實令世人刮目相看，不僅滅貧有成，更成為全球第2大經濟體，現正朝建設現代化發達國家的方向邁進，然而這些成就，並不能用來合理化六四鎮壓；穩定是發展的基礎，不等於當年一定要用上粗暴手段控制局面。反華勢力假借民主人權之名，操作六四周年議題，當然是別有用心，然而亦有很多人確是出於愛國家愛民族之心，希望當局直面歷史、平反六四，當中並無軟對抗之意，兩者必須區分。與此同時，權力當局也要明白，六四瘡疤一日未去，外部敵對力量就繼續有攻擊和抹黑國家的話柄。

雖然權力當局一再強調，官方對八九年春夏之交所發生的事，早有明確結論，但回首這34年，權力當局對八九民運的定性，由早期「反革命動亂」到後來的「政治風波」，並非完全一成不變，字眼的變化，本身便反映有斟酌調整的空間。有關八九民運和六四事件的很多史實，至今仍未大白，當局從來沒有詳細公布死傷人數等資料，外界只能從一些已故權力核心人物的回憶錄中，嘗試了解內情。六四死難者家屬，就算尚在人間，也屆垂暮之年，遺屬心願其實很簡單，就是在有生之年，看到權力當局能夠還他們一個公道，權力當局這些年來的處理，實欠遺屬一個合理交代。還原六四真相是當局的歷史責任，縱使事隔30多年，始終要直面。

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