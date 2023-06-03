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社評

社評：朝鮮半島惡性循環 東北亞局勢趨複雜

【明報社評】朝鮮周三（5月31日）發射軍事偵察衛星失敗，火箭墜落韓國外海。近一年多來，隨着半島局勢愈趨緊張，朝鮮多次試射短中遠程等各類導彈，與發射衛星一樣，運載工具都是火箭，美日韓三方今次大作文章，首爾一度發出警報，日本之前更警告會擊落朝方火箭。朝方聲稱，連串試射是回應美韓的聯合軍演及美日韓三方同盟威脅，令朝鮮半島深陷「軍演-試射-威懾-再試射」的惡性循環，東北亞局勢更趨複雜。美日韓軍事同盟加快成形，矛頭所向除朝鮮外，還針對中國，而朝鮮以這種威脅為由，藉機提升核武與導彈能力，美日韓再以朝鮮威脅為由，進一步強化軍事同盟，令緊張局勢輪番升級，中國的周邊地緣政治環境進一步惡化。

朝頻繁試射事出有因

美極限施壓變本加厲

平壤聲稱，鑑於美韓聯合軍演顯示的「侵略野心」，迫使其必須試射衛星，以具備「實時蒐集關於敵人軍事行為資訊的能力」，並稱「短期內盡快進行第二次發射」，預料很可能在月內第二次試射。只要美國拒絕接觸對話，對平壤繼續持敵視態度，朝方就不會停止試射遊戲。正如4月13日外交部發言人汪文斌所言，朝鮮半島「本輪緊張局勢事出有因，美方日前在半島周邊大搞軍演，出動戰略武器，帶來的消極影響有目共睹」。

從去年8月至今，美國與韓國聯合軍演多達4次，其中3月的「自由之盾」演習長達11天，是5年來規模最大的聯合軍演，美軍出動新型「機載偵察和電子戰系統」（ARES）飛機、第五代先進隱形戰機、「核戰略轟炸機」B1-B、B52H和MQ-9「死神」無人機、搭載「戰斧」巡航導彈的核動力航母、核潛艇等大批頂尖戰略武器，彰顯所謂「延伸威懾」（extended deterrence）。演習的場景更設定在美韓聯軍對朝鮮反擊成功後，在朝鮮領土上維持治安、恢復行政機構、開展人道援助等背景，挑釁意味濃厚。

曾幾何時，美國與朝鮮的關係一度緩和，特朗普與金正恩也曾三度會面，但半島無核化卻功虧一簣。在美國力推印太戰略及中美博弈的大背景下，近年來美國對朝鮮政策丕變，重回極限施壓政策，而且變本加厲，與俄烏戰前對俄手法一樣，即聯合盟友以威懾制裁進逼，並不打算認真對話談判，令擦槍走火風險升高。美國的戰略目標，已經不限於朝鮮半島無核化，而是有其他考量，一是窒息朝鮮經濟發展，更迭平壤政權；二是圍堵中國，為北京製造戰略難題；三是離間中韓、中日關係，阻止東北亞經濟一體化實現。

近年隨着國內政治右傾保守化，日本的防衛政策已突破憲法限制，從防禦走向進攻，大增軍費開支，更研發具備中遠程攻擊力的巡航導彈，並計劃2026年前部署。對中俄朝外交漸趨強硬，在台灣問題上跟隨美方口徑，更揚言要擊落朝鮮試射的火箭。尹錫悅上台後，韓國也一改在中美間走鋼線的中立政策，全面倒向美國，又改變前任文在寅的「北方路線」，對平壤採強硬立場。在美國支持下，韓國大幅增加軍費開支，計劃在未來5年平均每年增長6.8%，更揚言要發展核武力。

在華府撮合下，日韓關係迅速升溫，惟實質是首爾向東京「低頭」，雙方握手言和僅為滿足美國利益。上個月，美日韓三國首腦在G7廣島峰會聚首，商定實時共享朝鮮導彈情報等三邊多領域深化合作。惟目前雙邊關係仍優先於三邊組合，其中美日優先於美韓、韓日。尹錫悅迎合美方，就是希望韓美關係能超越日美關係。

後冷戰時代已經或正在結束，中美博弈升級及俄烏戰爭是兩大標誌事件。東北亞形勢的變化，主要特點是大國對抗加劇，陣營化趨勢明顯，除美日韓軍事同盟外，中俄朝也在抱團取暖。除歐洲外，東北亞已成為全球軍備競賽最激烈的地區。在此背景下，朝鮮半島的無核化及和平機制構建，預期趨向悲觀。

對中國來說，東南亞在中美博弈之間基本保持平衡，經過外交努力，中歐關係近期也有起色，反而是歷史文化淵源最深的東北亞地區，外部環境日趨惡化：美國步步進逼，日韓選邊站隊，朝鮮亦借力打力，俄羅斯漁人得利，中國在地緣政治上挑戰嚴峻。

朝借力打力日韓歸邊

中國地緣環境趨惡化

不過，美國強化美日韓「三方聯盟」，拼湊亞洲版「小北約」，但韓國存在強大的反日力量，韓日很難成為條約盟友。尹錫悅對日外交調整步伐太大、太急，或會引發國內反彈。而韓國民意遲早會意識到，美日韓「鐵三角」是以犧牲韓國為代價的戰爭模式，戰事一起，首爾將首當其衝。

面對東北亞新局，中國應該提前做好戰略佈局，方可將美國圍堵所帶來的風險降至最低。朝鮮擁核已成事實，逼其棄核無異為美國火中取栗。北京可以一方面協助其發展經濟，維護半島穩定，另一方面利用與平壤的特殊關係，牽制美日韓，至少令首爾在台灣問題上知所顧忌。同時在外交上保持戰略定力，採取靈活手段，維護與日本、韓國的經貿關係穩定，只要中日韓經濟深度交融，日韓欲重組產供鏈亦非短期之功。畢竟，中國很近，美國很遠。

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