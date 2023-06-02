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社評

社評：政府新招搶新血 官僚改革不可少

【明報社評】政府調整招聘本地大學畢業生的政策，大學三年級生也可提早1年投考。本港就業市場緊張，除了私人企業，政府也要「搶人才」。以往通常只有較大規模的私人公司，才會提早錄用仍未畢業的大學生，政府最新招聘安排，能否吸引更多優秀大學生人才加入，仍得拭目以待，但至少反映當局有跟大企業爭人才的意志。特區行政主導，政府施政由「人」，公務員的質素，乃是良政善治的關鍵，招攬優秀新血固然重要，與此同時，當局亦要加緊推動公務員改革，改變官僚因循保守文化，否則再優秀的新人亦有可能因為耳濡目染，由百煉鋼化作繞指柔。

充實公務員人才庫

提前錄用看齊企業

對任何機構而言，人才都是最寶貴資產，而大學正是人才的搖籃。特區政府一年收到數十萬份職位申請，平均每年有1萬人獲聘用為公務員，當中大多為青年人，惟近年公務員職位申請人數，確有持續減少之勢，政府搶人才，必須更積極。公務員事務局長楊何蓓茵昨天公布的招聘安排，是一次嶄新嘗試。

以往政府招聘時，通常僅考慮應屆畢業生或已取得相關學歷人士，但在新措施下，政府各部門可視乎自身需要，考慮於今年起接納大學三年級或將升讀三年級的學生投考公務員，即2024及25年的畢業生，亦可提前投考，政府將向合適者發出「有條件取錄通知書」，只要符合在指定時間內完成學業等條件，便可於畢業後投身政府。楊何蓓茵形容，新措施可達至「三贏」，第一，有志加入政府的青年，可提早做好職業生涯規劃，獲有條件取錄後，可更專注學業及裝備自己；第二，大學院校可更好協助相關同學做好規劃及準備；第三，政府可以更貼近市場變化，盡早網羅大學優秀人才加入。

近年香港政治環境劇變，移民潮下整體人口和勞動力均見萎縮，不同行業所受影響不一，人力短缺情况各異，無論如何，近年公務員流失情况加劇，乃是客觀事實。根據政府數字，2021/22年度約有3700名公務員辭職，人數按年倍增，是回歸以來新高，當中以年輕一代（35歲以下）為主，佔四成多，年資滿十年而又未屆退休年齡的辭職者，亦顯著增加近兩倍至1250名。現時政府編制約有19萬個公務員職位，截至去年底，公務員實際人數為17.4萬人，空缺率近一成。雖然公務員是「鐵飯碗」，但人各有志，部分人若是因為對政府心懷不滿而離職，分道揚鑣對雙方並非壞事，關鍵是政府要提拔更多年輕有為者，填補中層公務員空缺，同時放眼長遠，招攬更多優秀新血，充實公務員人才庫。

人才揀蟀，先下手為強。過去只有一些大企業會提早錄用尚未畢業的大學生，現在政府要爭人才，亦要與時並進，跟這些大企業看齊。當然，社會不斷在變，曾幾何時，考上政務官（AO）是不少大學生的理想和榮耀，今時今日，年輕人看待就業工作，價值觀跟上一代大大不同，比起優薪厚祿，很多年輕人更重視經歷與體驗，樂意為個人興趣或心願「裸辭」者比比皆是，亦一定有人出於政治原因，不想投身政府。不過話說回來，有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，必定也有一些優秀的大學生，對投身政府當AO或EO（行政主任）感興趣。政府的招聘新安排，對於搶人才有多少幫助，還須拭目以待。對於獲得有條件取錄者，政府可以考慮為他們提供一些職前培訓及工作坊，包括到本地及內地部門參觀交流，幫他們及早裝備好自己。

良政善治是中央對特區的期望，公務員的質素與能力，至為重要。過去廿多年，特區政府長期弱勢，施政舉步維艱，官場出現畏事避難風氣，「少做少錯、不做不錯」的思維，不斷蠶食政府的管治能力。這兩年特區行政主導得到顯著強化，對於有志為民、希望投身政府的年輕人而言，未來可以做事的空間，理應比以往為多，但如果官僚醬缸文化不改，就算當局新招搶人才有成，過了一段時間後，有心做事者覺得難以一展抱負，自然萌生離意；一些原本懷着雄心壯志加入政府的人，甚至可能會在不知不覺間受到官場陋習影響，變得因循保守。

莫讓百年鋼變繞指柔

官僚因循文化須打破

這幾年，政府在提升公務員水平和能力方面，確有下一些工夫，例如成立公務員學院加強培訓，以及安排更多公務員到內地交流，加深對國情了解，為香港融入國家發展大局鋪路，等等，然而提升公務員水平，單是認知上的增進，並不足夠，更重要是重塑官場文化，形成貼基層、接地氣、肯做事的氛圍。公務員改革，必須明賞罰，升遷要講表現、重實績，而非論資排輩；中、高級公務員的薪酬，更應該與工作表現掛鈎。當局若沒有一套積極進取的公務員考核制度，官僚主義、庸碌懈怠、尸位素餐等問題只會繼續積累，年輕才俊對於投身政府，也將敬而遠之。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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