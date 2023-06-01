社評：強制舉報虐兒莫再拖 配套支援工作要做好

嚴重虐兒一宗嫌多

早日落實舉報機制

稚子受虐不懂求救，但嚴重虐兒個案必有很多迹象線索，第三方及早察覺舉報，對防止虐兒尤其重要。聯合國兒童權利委員會早於2011年建議，各地政府應就暴力侵害兒童行為建立報告機制，然而香港一直沒有任何機制或行政措施，規定與兒童有直接接觸的專業人士，在懷疑或知悉虐兒事件後，必須向社署或警方舉報。隨着政府提出強制舉報虐兒條例草案，這個空白終於有望填補。

過去10多年，本港虐兒個案趨勢整體向上，雖說可能跟公眾舉報虐兒意識提高有關，但嚴重虐兒案件一再曝光，突顯整個舉報機制存在很多不足。以往社福、教育及醫療界人士對於強制舉報虐兒，有很多保留，直至2018年，5歲女童「臨臨」遭長期虐待致死，身上驗出百多處傷痕，事件震驚社會，成為了推進相關立法的轉捩點。事後申訴專員公署發表調查報告，建議政府探討強制舉報懷疑虐兒個案，法律改革委員會更建議增設「沒有保護罪」，若照顧者知情不報，沒有採取步驟保護兒童免受虐待，可以追究刑責。去年政府就強制舉報虐兒機制，諮詢相關業界持份者，最終得出今次條例草案。

條例草案指明三類人士為強制舉報者，具體包括社工及幼兒工作員、教師，以及醫生護士，倘若他們在工作過程中，有合理理由懷疑兒童受嚴重傷害，又或面對遭受嚴重傷害的實質風險，必須在切實可行的範圍內盡快舉報，否則最高判監3個月和罰款5萬元。另外，條例草案亦為強制舉報者提供法律保障，例如任何人不得阻礙舉報或披露強制舉報者身分；倘若舉報人是出於真誠兼在合理時間內舉報，可免刑事責任等。

有業界人士擔心，強制舉報虐兒，猶如懸在頭上的一把刀，隨時「誤墮法網」；亦有人認為，擔心漏報要負刑責的壓力，或令業界「有殺錯無放過」，導致「濫報」情况出現，影響無辜者，「破壞專業人士與涉事家庭的關係」，云云。業界的疑慮可以理解，但兒童身心脆弱，跟進懷疑虐兒個案從緊一些，總比大安旨意好。強制舉報可以提高相關專業人士對虐兒個案敏感度，目前全球已有超過70個國家立法強制通報懷疑虐兒個案，其他地方做得到，香港沒理由行不通。

條例草案列出的強制舉報者，幼兒工作員每日長時間接觸稚童，對於他們身心狀况的掌握，不下於其親人，至於社工、教師和醫生護士更是專業人士，受過長期專業訓練。誠然，兒童偶爾撞瘀撞傷，不足為奇；部分兒童情緒較易波動、較為木訥亦不代表什麼，但這跟兒童身上一再出現不尋常傷痕，又或情緒突然大變、經常不回校上課，明顯是兩回事，沒理由假設三類強制舉報者不懂得分辨。現在條例草案以「嚴重傷害」作為強制舉報門檻，其實已收窄了舉報範圍，旨在避免濫報，有人認為何謂「嚴重傷害」定義不清晰、草案提及的「合理時間內舉報」亦無明確界線，但虐兒個案每宗情節都不同，法例寫得再仔細，亦不可能窮盡所有可能情况。普通法的優點，就是透過案例，充實法律內容，法庭定會合理地把關。

制訂指引協助業界

「沒有保護罪」待推進

強制舉報虐兒，立法是第一步，還有大量配套工作要做好。昨天政府表示，未來將為強制舉報者提供培訓，亦會擬備實務指南，協助他們識別可疑個案，及早介入和舉報；考慮到強制舉報立法後，虐兒舉報個案無可避免增加，當局將增加兒童住宿照顧服務名額，在有需要時提供緊急安置。凡此種種，方向當然正確，至於實際效果，則要視乎當局落實執行是否到位。當局須與相關業界緊密溝通，確保實務指引內容清晰易懂，同時更要多辦介紹活動，讓業界掌握如何履行守護兒童的實質操作；另外，當局亦要加強防止虐兒宣傳教育，招募更多寄養家長。政府這次提出的條例草案，目的是建立強制舉報虐兒機制，未有觸及「沒有保護罪」的建議。隨着強制舉報落實，當局下一步可考慮立法，增設「沒有保護罪」，完善防止虐兒法例。

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