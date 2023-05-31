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社評

社評：改制須促進良政善治 區議會要更務實為民

【明報社評】區議會修例草案出爐，今天在立法會首讀。反修例風暴後，中央落實愛國者治港，以往區議會確實存在不少問題，事事泛政治化情况尤其嚴重，改制有其必要，至於出來的效果好不好，則取決於方案細節。當局表示，為期兩周的「意見蒐集期」，超過99%意見支持政府方案，惟觀乎過去數周立法會的討論，有關提名程序、民政事務專員及「三會」角色等，部分議員提出的疑問和關切，其實都需要正視。改制後的區議會，構成會否趨向同質化、聲音會否不夠多元，需要透過實踐來驗證，市民將會聽其言、觀其行。當局未來要以行動證明，新的區議會確實比以往更務實為民，有助良政善治，不會唯唯諾諾、庸庸碌碌。

99%支持似欠不同意見

方案諮詢安排值得商榷

政府本月初公布區議會改制方案，無論職能還是構成，都出現了重大變化。職能方面， 區議會不再具有審批撥款等政治權力，政府強調區議會要重回《基本法》訂明的「非政權地區諮詢組織」屬性，兩大功能一為諮詢，一為服務地區，區議員須配合政府施政，同時如實向政府反映地區意見。構成方面，區議會一邊大削直選議席數目，一邊加入委任議席，以及地區三會（分區會、防火會、滅罪會）推選議席，所有地區直選參選人，需要通過資格審查，確認愛國愛港，另外亦要取得地區三會各3名成員提名。

改制方案出爐後，政府展開了為期兩周的「意見蒐集期」，另舉行了逾20場的解說會。政府昨天向立法會提交的修例草案，與之前公布的改制內容，並無太大改動，主要就是補充了一些具體操作細節，例如設立「區議會資格審查委員會」，由數名官守及非官守成員組成，資審會須就參選人是否擁護《基本法》及效忠特區，徵詢國安委意見，做法與行政長官及立法會選舉看齊。有關議員行為失當問題，修例草案訂明處理程序，可由該區區議會主席（即民政事務專員）及3名或以上議員發起，由監察委員會調查，再由局長決定是否處分。

區議會改制，是本港地區治理上一次重大改變，雖說修例工作必須及時完成，以便配合年底區議會改選，但改制方案意見蒐集期只得兩周，跟事件的重大程度，確實有點不成比例，至於意見蒐集的方式，似乎也不夠多元，解說會主要面向特定界別人士而非普羅大眾，此外主要就是由一些團體發起的支持改制方案簽名活動，多名高官親臨街站簽名，更令整場「民間活動」添上了「官味」。若說這是一項重大政策的公眾諮詢，有關安排恐怕不是好的示範。

2010年代，香港政治激進化，區議會成為政治鬥爭平台；現屆區議會成立之初，適逢反修例風暴，事事泛政治化更是變本加厲。另外，區議會上各派政黨着眼選票，每每以地區小我利益為先，鄰避主義盛行，同樣屢惹詬病。現在香港政治進入新時期，區議會改制去除以往一些積弊陋習，原則值得支持，但支持改制與支持政府的改制方案，其實是兩個概念。斟酌改制方案，提出改善意見，正是希望日後區議會運作得更好，能夠促進良政善治。特區政府表示，意見蒐集期內，收到超過2.5萬份意見書，當中「超過99%意見」支持建議方案。香港是多元社會，不同意見紛陳，可以令當局思慮更周全，從這一角度而言，一個方案獲得「99%意見」支持，彷彿「全無瑕疵」，不一定是好事。

改制方案下，地區三會與民政專員對於區議會事務的影響力大增，乃是客觀事實，不能說是「誤導」。過去數周，立法會討論區議會改制，議員謝偉俊關注，區議員需履行民政專員委派的工作，若不履行要求就可能受罰，會否變成「半個公務員」；新民黨黎棟國則關注，一般市民無從得知如何尋求三會成員提名，關注怎樣確保所有人獲平等機會爭取提名；新思維狄志遠則指出，委任和地區委員會界別議員一般不是全職議員，關注當局如何確保他們積極服務社區。議員們所表達的這些關注，全都合情合理，雖然政府官員稱，擔心民政專員權力過大是「杞人憂天」，又承諾會切實監督委任議員表現，然而未來實際推行情况，跟現在官員所說的，會否是兩個樣子，公眾只能拭目以待。

檢驗良政善治標準

區會不能唯唯諾諾

目前政府委任的三會成員，不少都有建制派政黨背景，這一情况，會否大大影響未來三會提名區議會參選人的多元性，惹人關注；昔日區議會設有委任議員時，特區政府曾公開承諾，不會委任區選落敗者，日後委任議員回歸，政府會否延續這一傳統，同樣令人在意。香港政治環境已變，能夠進入體制的，都是愛國愛港人士，再以泛民建制劃分，其實有點過時。以往很多愛國愛港的人，因為時局紛亂，對政治敬而遠之。理論上，新的政治環境，應該可以鼓勵更多愛國愛港者參與區議會工作，倘若實際情况，仍是建制派老面孔為主，又或跟傳統建制政黨有聯繫才能上位，外界難免會質疑新制度的開放性。

過去數年，香港政治範式轉移，相對於民主成分、權力制衡等概念，現在政府官員強調的是「良政善治」。衡量改制後區議會的表現，良政善治將成為檢驗標準。市民希望見到區議會能夠如實反映地區民意，做事更接地氣；如果區議會變得唯唯諾諾，只會大大削弱其存在價值。

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