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社評

社評：樓宇安全事關重大 裝修拆牆不能兒戲

【明報社評】大型私人屋苑有單位裝修拆毁部分主力牆，居民擔心大廈結構安全受影響，屋宇署證實有人違規，將根據《建築物條例》處理。主力牆內藏鋼筋，是大廈結構一部分，不能亂動亂拆，理應是常識，今次拆牆事件，業主和裝修設計公司有不可推卸責任，當局必須嚴肅跟進依法追究，特別是有否涉及明知故犯、罔顧樓宇結構安全的情况。在香港，室內設計與裝修公司成行成市，質素參差是一個問題，拆牆事件反映部分設計裝修公司有欠專業，部分業主則對違規裝修改建問題一知半解，政府有必要就單位裝修與結構安全事宜，加強宣傳教育，同時推動業界提高專業性。

屋苑單位拆主力牆

嚴肅查辦追究責任

早前有睇樓網站上載影片，介紹將軍澳日出康城一個住宅單位的室內設計。根據影片內容，單位原則3房1廳，實用面積680方呎，由於單位只有一對夫婦居住，設計公司將主人房和兩間細房及走廊打通，變成一間大套房。有網民指出，根據圖則，被拆的牆壁疑為主力牆，事件引起不少住戶關注，紛紛向屋苑客務處查詢。事件曝光後，屋宇署人員昨天在物業管理公司人員陪同下，前往涉事單位視察，確認主力牆被拆，隨後業主亦安排工人架設臨時固定支架。屋宇署表示，將就事件有否違反《建築物條例》展開全面調查，不排除向涉事人採取懲處行動，包括刑事檢控。

主力牆是大廈結構一部分，主要承受垂直重量，亦能抵禦風力，隨便拆去或會削弱大廈承重能力。根據《建築物條例》，拆卸主力牆屬改動樓宇結構，業主必須先聘請註冊結構工程師，詳細檢查單位結構，評估拆去主力牆後，是否有合適加固方法，即使工程師認為方法可行，仍要向屋宇署入則申請，獲批准後才可施工；業主擅自拆去主力牆，不但危害自己單位的安全，更有可能影響整幢樓宇的結構安全，影響大廈其他住戶。2010年馬頭圍道唐樓倒塌意外，事後調查顯示，慘劇起因相信與裝修影響到主力牆、導致大廈結構被破壞有關。今次拆牆事件，眼前首務是安排專業工程人員評估結構安全，以及採取合適措施加固補救，釋除大廈住戶憂慮；與此同時，當局亦須弄清楚事件始末，嚴肅追究責任。

涉事屋苑由港鐵管理。拆牆事件曝光後，港鐵表示屋苑客務處未曾收到涉事單位就「改動單位結構」的裝修申請，會保留追究因此蒙受損失的權利，屋宇署亦稱之前沒收過相關舉報。單位裝修違規，後果可大可小，當局需要思考如何加強監管，然而違法拆牆一事，最大責任方一定是涉事業主及裝修設計公司。

有註冊結構工程師指出，單憑售樓圖上的粗幼線，未必能確定是否主力牆，然而專業的裝修設計者理應有足夠判斷力，評估裝修項目會否涉及主力牆，如有懷疑，可於施工前先向屋宇署查核結構圖則，確定是否屬於《建築物條例》下的豁免管制小型工程，還是需要入則申請，不能為了順應業主個人心願、喜好或壓力，心存僥倖而為之。今次拆牆事件，當局其中一個調查方向，應該是事件中有沒有人明知故犯，若有充分證據，應該提出刑事檢控，提醒業主及業界重視單位及樓宇結構安全，切勿以身試法。

日出康城拆牆風波，因為一段介紹影片而意外曝光，大型屋苑尚且鬧出這樣的問題，其他私樓舊樓裝修違例，情况只怕更多。舉例說，一些舊樓業主為增加租金收入，無視樓宇結構安全，將單位改建成為劏房出租，有結構工程師指出，《建築物條例》的原則是，只有一定不影響樓宇結構的裝修工程，才可豁免申請，大多數改裝劏房，對樓宇結構都有不良影響。

香港寸金尺土，市民花巨款置業亦只能買下數百呎單位，為了用盡每寸空間，構思裝修時每每有很多「奇思妙想」，但很多人對於相關法例規範，其實不甚了了。以拆牆改建開放式廚房為例，不少人以為無火煮食便無問題，並不知道要先搞清楚會否涉及拆走主力牆、什麼情况下需要安裝煙霧感應器及消防花灑頭等。為免市民誤墮法網，當局有責任加強宣傳教育，同時亦應該推動裝修設計業界提高專業性。

裝修安全宣傳須加強

敦促業界提高專業性

在香港，承辦小型工程的公司，須持有屋宇署發出的承辦商牌照，如果工程涉及水電工程，有關承辦商還要領有機電工程署執業資格牌照，施工的水喉匠亦須得到水務署認可，然而本地私人裝修市場始終缺乏完善的技工認證制度，隨時拿起工具便可上場，水平自然參差。放眼世界，部分國家有設計室師註冊制度，合資格者才能承接工程，確保其設計符合建築物安全規定。相比之下，香港裝修行業並無這一類發牌制度，倘若室內設計純粹賣風格及創意，設計師對建築結構及消防要求等認識不深，有可能忽略了安全問題。過去十年八載，業界一些商會和有心人，雖然致力推廣專業資格認證制度，但未見政府積極支持，業界從業員反應平平。長此下去，不利裝修設計業界自我提升。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com

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