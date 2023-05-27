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社評

社評：輸入勞工非為降成本 善用科技提升生產力

【明報社評】本港多個行業人手不足，政府擬擴大輸入外勞，涉及旅遊巴司機、專線小巴司機、機場地勤、行李搬運員等，預料合計人數逾萬。香港人口老化，勞動力萎縮，早在疫情之前，本地建造業、運輸業等已有缺人之嘆，小巴司機等職業更因為年輕人不願入行，老齡化尤其嚴重。隨着香港發展進入新時期，北部都會區等大型項目相繼推進，建造業人力需求尤其殷切，針對特定行業適度輸入勞工，有其必要；與此同時，當局亦應該要求相關業界善用科技，提升效率及生產力，實現升級轉型，而不是企圖以輸入勞工作為壓抑成本的手段。

香港須全力拼經濟

輸入勞工實事求是

香港疫後復常近半年，不少行業都出現勞動力不足情况。根據統計處最新數字，本港失業率降至3%，已接近全民就業，其中裝修、運輸、物流等行業，失業率更有較明顯跌幅；另外，就業不足率1.2%，同樣是相當低的水平。這兩年香港出現移民潮，整體勞動人口萎縮，但部分行業缺人問題，跟移民潮相信並無太大關係。疫下航空旅遊業流失大量人手，復常後無法迅速補充，由旅遊巴司機、導遊到機場地勤崗位，都出現這一情况；至於建造業、院舍和職業司機缺人，更是長期趨勢。

行政長官李家超早前表示，最遲今年中公布應對建造業和運輸業人手不足的策略。根據最新消息，方案有望下月出爐，政府有意為這兩個行業，合共輸入逾萬名勞工。建造業和運輸物流業商會異口同聲表示歡迎，有小巴商會更稱，當局暗示會從內地輸入500名專線小巴司機；工會則紛紛反對輸入外勞，認為當局應該從薪酬、工作環境等方面入手，要求資方改善待遇，吸引更多本地人入行。

香港「由治及興」，必須全力拼經濟，各方各面都要追落後、謀發展，北部都會區等大計，固然要快馬加鞭推進，醫療、安老、物流運輸等服務也要加強。人力瓶頸窒礙香港發展，必須設法克服。建造業界稱，目前欠缺上萬名前線技術工人，到了2027年，缺口更將擴大到4萬人；航運業界稱，目前平均每間地勤公司欠缺三至四成人手，估計全行現欠2.5萬名從業員，日後三跑全面啟用，更要額外增加數萬名員工；小巴業界稱，現時行內缺了數千名司機，區區輸入500司機並不足夠。這一系列說法，當中有多少「水分」，當然可以商榷；政府考慮准許業界輸入上萬名勞工，額度過多還是太少，同樣可以斟酌，但業界缺人肯定是事實。有關輸入勞工的問題，各方必須實事求是，以社會整體需要為優先。

本港建造業將踏入高峰期，政府估計工務工程開支，將由現在每年約800億元，增至每年過千億元。未來一段時間，建造業人手需求將更大，若不增加輸入勞工，可能拖慢造地建屋等工作，令整個社會蒙受損失。香港是發達社會，年輕人教育水平提高，對職業亦有更高要求及期望。職業司機等行業，工時長兼缺乏晉升機會，年輕人不願入行，整個行業都缺人，的士及小巴司機老齡化與此直接相關，近年一再發生涉及長者職業司機的車禍，更令公眾關注安全問題。輸入能操粵語的職業司機，受訓熟習本港路面情况後，駕駛專線小巴或旅遊巴行走指定路線，不失為紓緩人手的方法。有業界人士主張效法澳門，引入即日往返的大灣區外勞，既可補充本地人手，亦不會帶來住屋壓力。有關建議在香港是否可行，需要檢視，若現實上具有可操作性，亦不妨考慮。

當然，政府增加輸入外勞之餘，亦要顧及本地工人。根據現行政策，外勞工資不低於該行業入息中位數，理論上，這可避免本地工人現有薪酬水平被僱主壓低，但由於人手變得相對充裕，本地工人要爭取改善現有薪津待遇，難度無可避免會增加。另外，今次輸入勞工計劃，做法參考早前公布的院舍輸入護理員特別計劃，毋須勞顧會審批，勞方有憂慮，政府有責任回應他們的關切，同時亦要向資方清晰表明，增加輸入勞工，不是為了幫他們控制成本，相關行業需要尋求升級轉型，提高效率和生產力。

自動化減人力需求

借助內地分擔工序

科技發展日新月異，愈來愈多辛苦兼危險的工作，都可以由機械人代勞。本港一些人手荒嚴重的行業，其實都可以借助自動化科技，減少人力需求。舉例說，近年本港和內地致力研發「建築機械人」，由紮鐵、混凝土施工、砌磚抹灰、外牆噴塗等工作，都可派上用場；運輸業也可借鑑內地，在北都合適地區，引入無人車自動駕駛技術。當局准許相關行業增加輸入勞工之餘，應該同時要求業界引入創新技術，將低技術工種升級，而不是一味依靠廉價勞工。隨着大灣區融合加快，本地建造業也可以加強與內地合作，由內地預製組件，運來香港組裝，這對於紓緩人手不足壓力，相信亦有一定幫助。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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