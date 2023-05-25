社評：收緊富戶政策為公平 增加公屋供應須加快

加強打擊濫用公屋

理順行政人力安排

早前一宗兇殺案，揭示本港公營房屋政策存在漏洞，有涉案者被揭購入豪宅後，翌年仍能以公屋「綠表人士」身分買入居屋單位。事件再度引起有關富戶濫用公屋資源的討論。房委會繼上月底通過收緊綠表申請購買居屋資格後，房委會資助房屋小組昨天開會，通過3項打擊濫用公屋建議，包括：1）收緊公屋富戶政策，原本住滿10年才要申報是否在港擁有住宅物業，日後將收緊至所有住戶每兩年申報一次；2）收緊加戶政策，只容許戶主加入一名成年子女的名字，減少世襲；3）收緊扣分制，提高多種違規行為的扣分幅度，兩年扣滿16分，將終止租約。3項新措施將於10月起實施。

公屋單位供不應求，一般申請者平均輪候時間，一度突破6年，儘管近期有所回落，仍然要等5.3年。政府有責任確保如此珍貴的公共資源，得到公平分配，幫助真正有需要的人。公屋濫用問題存在多時，富戶政策過於寬鬆，更是屢遭詬病，市民路經公共屋邨停車場，不時可見名車、靚車，有理由相信當中不少均屬於公屋租戶。

公屋選民眾多，以往當局要爭取政黨支持收緊富戶政策，面對不少阻力。2017年，房委會收緊富戶政策，由以往入息及資產均逾上限才須搬走的「雙軌制」，改為其中一項超標便須遷出的「單軌制」，然而當局把關不嚴、執行不力，機制又有空子可鑽，結果成效不彰，修訂至今當局合共收回約3200個單位，繳交倍半或雙倍租金租戶亦只有大約3萬。今次房委會通過的新規定，打擊濫用力度明顯較強，亦有嘗試對症下藥。

全港80多萬公屋戶中，約有50萬住滿10年，按現行制度需要每兩年申報資產及居住狀况，餘下的30多萬戶，則毋須申報，當中有沒有濫用，主要靠他人舉報揭發，做法太過被動。新規定涵蓋所有租戶，每戶都要主動申報，若有欺瞞須承擔法律責任，拒絕申報更有可能終止租約，相信可以加強阻嚇力。另外，現行制度下，房委會向「超級富戶」發遷出通知書，可酌情批出「暫住證」，讓住戶繼續暫住最長12個月，以便安排搬遷，惟實際情况往往是相關富戶利用暫居期調走資產，令入息及資產變成符合資格，毋須遷出。新規定將「暫住證」期限縮短至4個月，減少鑽空子的可能，若嫌安排搬遷時間太緊迫，改為5至6個月亦可以考慮。

現時公屋住戶子女，可以在戶籍中申請加名，日後可繼承父母的公屋，惹來「世襲」批評，惟不少公屋戶主年紀大，加戶政策可鼓勵子女同住照顧父母，亦是事實，當局需要尋求平衡。新措施限制最多加入一名成年子女，效果如何，可以先觀察一段時間。公屋扣分制度，針對亂拋垃圾、噪音滋擾、破壞單位設施等行為，以往最大問題是違規扣分有限，缺乏阻嚇力。現在當局調高扣分額，兩年內兩度嚴重違規，就有可能終止租約，不能說是不近人情。

當然， 一法立一弊生，上有政策，下有對策，更是常有之事。就算「暫住證」縮短至4個月，如果「超級富戶」不想遷出，相信仍會設法鑽空子，但這不代表當局可以放棄作為，放任濫用情况。房委會這次收緊規定，是一次政策重要調整，能起多少作用，視乎具體執行力度。全港公屋住戶每兩年申報一次，當局未來需要處理大量文書及抽查工作，行政及人力安排必須理順，亦要盡量方便住戶，減少不便。房屋署應加強與稅務局等相關部門合作，善用資訊科技，抽查可疑個案。舉例說，土地註冊處每日都會公開物業成交紀錄，署方可借助大數據，查核公屋居民是否持有住宅物業，這也可以節省人力資源，提高行政效率。

加快公屋流轉

留意市場變化

現行制度下，大部分公屋富戶都是交倍半或雙倍租金，涉及暫准居住的「超級富戶」只有百多伙。房委會表示，暫時無計劃收緊富戶條件，現階段難以估計新措施落實後，每年可騰空多少單位。本港公營房屋嚴重短缺，收緊公屋富戶政策，有助加快公屋流轉，但對於數以十萬計等待上樓的基層市民而言，不過是杯水車薪；即使新措施生效後，公屋富戶遷出數字比想像多，惟一枚銅板有兩面，多了富戶要置業租屋，對於房地產市道和樓價有何影響，同樣需要留意。說到底，香港土地房屋問題，解決之道只得一個，就是加快造地建屋，收緊公屋富戶政策，只為公平分配資源，無法處理房屋供應緊缺問題。

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