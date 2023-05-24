社評：器官捐贈事關人命 莫讓仇恨蒙蔽理智

香港內地捐贈互助

本港病人可望得益

衛生署發現，近期中央器官捐贈登記名冊網站的取消登記數字不尋常，去年12月至上月，合共有5785個取消登記申請，當中約一半屬從未登記卻申請退出或重複取消的無效申請，當局不排除少數人意圖擾亂中央名冊的代表性及增加政府人員行政負擔。至於餘下約2880個取消登記有效申請，由於網站並無要求解釋，難以斷言各人取消原因，但有一點可以肯定，就是有關數字遠高於平常。根據當局資料，2018至2021年，每年取消登記人數（包括無效取消）僅為三位數，去年全年則有1615人取消捐贈登記，當中1068宗屬有效申請。換言之，近5個月有效取消登記數字，超過去年總數，多出約1.7倍。

每年都有人出於個人健康或家人等因素，取消捐贈登記。這兩年香港出現移民潮，不排除是取消登記數字上升的一個因素，然而必須指出，去年取消登記情况，在移民潮下也只是稍稍上升；對於打算或移民不久的人，需要打點安排的事情多多，很難想像取消器官捐贈登記，屬於優先處理事項。有關數字近半年急增，不期然令人聯想到去年底香港完成首宗內地器官「過河」移植，幼嬰芷希獲捐心臟續命後，香港與內地探討建立恆常器官移植互助機制一事。

自從器官移植互助機制提上議事日程，網上不時出現一些聲音，宣揚登記器官捐贈者應審視受惠者身分，呼籲市民不要登記器官捐贈，若已登記則應該取消。根據衛生署數字，今年2月份無效取消登記比率多達74%，不尋常的情况，跟當局年初開始推動設立互助機制，時間點上亦甚脗合。誠然，無效取消登記大增，不排除部分人誤以為已登記名冊而申請退出，然而突然有一群人齊齊想起取消登記，本身已不尋常，至於多次重複提出無效申請者，惡意滋擾的可能更相當高，警方有理由介入，調查有否違法行為。醫管局表示，同期仍有5091個新增器官捐贈登記，名冊數字仍錄得正增長，反映大多數市民支持器官捐贈，惟觀乎取消登記情况，有一小撮人響應杯葛呼籲，亦屬不爭事實。

惻隱之心人皆有之，救人一命勝造七級浮屠。合適的器官移植可給予病人重生機會，愈多人登記捐贈愈好，說不定有朝一日，急需器官移植扶危續命就是自己，又或身邊親人至愛。本港現有逾2000人等候器官移植，但每年遺體器官捐贈者僅得寥寥三數十，很多長期病人等候多年，依然無法接受移植，終日與家人活於愁雲慘霧之中；呼籲杯葛捐贈，實際就是剝奪病人的機會，只要肯將心比己、理性一些，都不應該作出或響應這類呼籲，遺憾是有一小撮人被政治、偏見、仇恨蒙蔽雙眼，但凡涉及內地，不問情由，一律抱着懷疑甚或否定態度。

偏見結合仇恨

令人遺憾痛心

跨境器官捐贈並非新做法，以往香港亦曾有器官捐贈台灣。內地去年有5628名遺體器官捐贈者，捐出逾1.7萬個器官，另有逾千個器官因不同原因未能分配。本港與內地探討建立恆常器官移植互助機制，目的是避免有捐贈器官因為在本地找不到合適病人移植，白白浪費掉，而在現實中，本港每年可供移植器官太少，基本上很少找不到合適移植者，換言之，在互助機制下，香港病人必然是受惠較多的一方。

近年本港與內地器官移植醫療水平已很接近。儘管兩地醫療制度存在差異，但醫管局表示，經交流了解，發現兩地在器官捐贈、分配及移植的運作上，有不少一致的標準及運作模式。互助機制愈早落實，愈能拯救更多生命，造福本港更多病人，特區當局和醫學界應多作宣傳解說，澄清網上各種歪理謬論。不披露捐贈者身分是國際標準做法，這可避免移植後受助者與捐贈者家屬，出現任何金錢瓜葛或糾紛，但特區當局可以考慮，日後公開多一些有關互助機制下的跨境器官捐贈數據，增強公眾信心。

由於歷史因素，加上生活習慣及發展步伐的差異，部分港人對內地人抱有定見偏見，數十年前已是如此，傾向同情或是輕藐，視乎個人，然而10多年前開始，情况出現了重大質變。隨着2010年代香港政治激進化，這些長期存在的定見偏見，不斷成為政治操作對象，與仇恨敵視結合在一起，在社交媒體無限放大，其影響之深遠，豈止是一代人。近日香港血庫告急，紅十字會呼籲巿民捐血，網上有人發文，揚言「市民免費捐出的血，給私家醫院為內地人做手術賺大錢」，呼籲網民不要捐血，本質跟呼籲杯葛捐贈器官沒有兩樣，同樣是仇恨掩蓋理智，令人遺憾復痛心。

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