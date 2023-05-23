明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：美日鼓動「G7」抗華 中日關係恐每况愈下

【明報社評】七國集團（G7）廣島峰會日前結束，中方不滿峰會炒作涉華議題、干涉中國內政，向日本提出嚴正交涉。七國集團向被視為「富國俱樂部」，以討論經濟議題為主，然而隨着世界格局起變、大國鬥爭愈益尖銳，美國藉G7拉幫結派遏華制俄的政治企圖亦愈益突出，而日本政府則顯然選擇站在美國一邊，對華態度愈來愈具對抗性。今次峰會，日本作為東道主，大力配合美國對華步調，無論會議議程還是聯合聲明，都加入大量政治內容，渲染所謂「經濟脅迫」，矛頭對準中國，若非德法等國對華立場相對務實，聯合聲明對華措辭大有可能更為強硬及露骨。北京不滿日本聯美制華，中日關係可能每况愈下。

中美鬥爭激烈

G7成政治平台

G7形成於1970年代，由美國牽頭，石油危機衝擊西方經濟是其誕生背景。早期的G7會議，以討論經濟事務為主，後來漸漸擴至國際政治形勢等議題。曾幾何時，七大工業國挾資本主義世界主宰者的地位，指點環球經濟江山，「富國俱樂部」之名不脛而走，第三世界只能仰其鼻息，然而過去10多年，中國等新興國家迎上全球化潮流，經濟實力顯著上升；另一方面，歐美經濟受金融海嘯衝擊，元氣大傷，二十國集團（G20）一度成為環球經濟最重要的磋商平台，有西方輿論甚至質疑G7存在價值。及至近年，中美走向激烈對抗，華府千方百計遏制中國，加上俄烏戰爭爆發，對華府而言，G7這個老牌平台，其價值更大程度在於政治而不是經濟。這兩年的G7峰會，很能反映這一基調變化。

去年G7峰會以抗俄為主旋律，今次廣島峰會請來烏克蘭總統澤連斯基，抗俄姿態依舊鮮明，至於峰會另一個矛頭，則是指向中國。早在峰會舉行前，美日官員已不斷為「團結應對中國挑戰」吹風，強調七國領袖宣言將提及台海、南海、中國人權等議題，以及明言合作對抗以出口限制等方式的「經濟脅迫」。雖然最終出來的七國領袖聯合聲明，其鋪陳和措辭用語，顯然經過精心計算，降低了一些調門，反映了七國之間一些政治折衷，但美日企圖將其他G7成員國綑綁一起，宣示對華「同一陣線」，整個操作呼之欲出，北京不可能無動於中。

觀乎聯合聲明，有關七國合作應對「經濟脅迫」的段落，基本是「自成一章」，內容主要談及七國要在產業鏈和貿易等方面「去風險化」，避免過度依賴個別國家供應，有關章節沒有點名中國。不過在較後談及「地區事務」的段落，有關對華經濟關係的部分，「經濟脅迫」字眼又再出現。聲明措辭相當謹慎，一再以「我們（G7）會怎做」的表述方式，強調會加強經濟韌性去應付「經濟脅迫」、對抗無理要求技術轉移等等，沒有直接指控中國，但當中的含沙射影成分，北京又豈會看不出來？

德法欲保外交獨立自主，主張與華維持和而不同的合作關係，不願事事被美國牽着走，德國總理朔爾茨在峰會上稱，G7成員無意遏制中國增長，各國將確保在中國大規模投資，供應鏈和對華出口仍會繼續。聯合聲明關於對華關係的段落，一開首先稱準備好跟中方建立「具建設性和穩定的關係」，接着強調G7政策提案「並非旨在損害中國，亦非尋求阻撓中國經濟進步和發展」，「無意與中國脫鈎」等，照顧了德法等國立場，但英國首相辛偉誠會後一句「中國構成當今全球安全及繁榮的最大挑戰」，卻彷彿是代華府傳達，這才是重點所在。

G7聯合聲明兼顧不同成員國立場，情况就像半杯水，不能看一半不看另一半；一些冠冕堂皇的門面話，掩蓋不了其他部分所包含的惡意。美國總統拜登昨天總結，以「無意脫鈎」等說法，包裝為華府的「善意」，聲言「美中關係相信很快開始解凍」，聽進北京耳裏，不過是一手硬一手軟的外交把戲，單看美國不斷加碼限制美企對華投資、打壓中國晶片製造及供應，已充分顯示華府正在做的事，肯定不止是拜登所言般只為「降低風險」。在北京，外交部批評七國集團不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題、抹黑攻擊中國、粗暴干涉中國內政，反映北京認為，這次廣島峰會是一次對中國帶有明顯敵意的政治騷，除了美國外，日本也是這場政治騷的策劃者。

日本助美策劃政治騷

對華敵意愈益公開化

由貿易戰、金融戰、科技戰以至晶片戰，儘管美國才是帶頭「經濟脅迫」中國的一方，華為孟晚舟事件更是一場政治逼害，但華府卻倒果為因，挑起事端後，將中方不得已的反制措施，說成是「逼害」，根據日本傳媒上月初報道，這次G7大談合作對抗「經濟脅迫」，華府是背後推手。日本作為此次峰會東道主，在會議議程設置上發揮主要作用，現實清楚顯示，日本在主辦峰會過程中，極力配合美國拉幫結派營造「抗華陣線」。

日本在中美鬥爭中「選邊站」倒向華府，並非今朝之事，只是這次峰會令各方看得更清楚。日本想借美國之力，一方面增加對華戰略籌碼，另一方面則想美國同意在軍事上給日本鬆綁，令日本得以加緊擴軍，成為「正常國家」。中國外交部召見日本駐華大使，就G7炒作涉華議題提出嚴正交涉，說明了事態對中日關係的傷害，日本對華敵意愈益明顯，北京需從日本歷史上對華持續侵略、現實上對華遏制挑釁着眼，制訂對日戰略和開展部署，以確保中國國家安全。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞