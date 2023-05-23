社評：美日鼓動「G7」抗華 中日關係恐每况愈下

中美鬥爭激烈

G7成政治平台

G7形成於1970年代，由美國牽頭，石油危機衝擊西方經濟是其誕生背景。早期的G7會議，以討論經濟事務為主，後來漸漸擴至國際政治形勢等議題。曾幾何時，七大工業國挾資本主義世界主宰者的地位，指點環球經濟江山，「富國俱樂部」之名不脛而走，第三世界只能仰其鼻息，然而過去10多年，中國等新興國家迎上全球化潮流，經濟實力顯著上升；另一方面，歐美經濟受金融海嘯衝擊，元氣大傷，二十國集團（G20）一度成為環球經濟最重要的磋商平台，有西方輿論甚至質疑G7存在價值。及至近年，中美走向激烈對抗，華府千方百計遏制中國，加上俄烏戰爭爆發，對華府而言，G7這個老牌平台，其價值更大程度在於政治而不是經濟。這兩年的G7峰會，很能反映這一基調變化。

去年G7峰會以抗俄為主旋律，今次廣島峰會請來烏克蘭總統澤連斯基，抗俄姿態依舊鮮明，至於峰會另一個矛頭，則是指向中國。早在峰會舉行前，美日官員已不斷為「團結應對中國挑戰」吹風，強調七國領袖宣言將提及台海、南海、中國人權等議題，以及明言合作對抗以出口限制等方式的「經濟脅迫」。雖然最終出來的七國領袖聯合聲明，其鋪陳和措辭用語，顯然經過精心計算，降低了一些調門，反映了七國之間一些政治折衷，但美日企圖將其他G7成員國綑綁一起，宣示對華「同一陣線」，整個操作呼之欲出，北京不可能無動於中。

觀乎聯合聲明，有關七國合作應對「經濟脅迫」的段落，基本是「自成一章」，內容主要談及七國要在產業鏈和貿易等方面「去風險化」，避免過度依賴個別國家供應，有關章節沒有點名中國。不過在較後談及「地區事務」的段落，有關對華經濟關係的部分，「經濟脅迫」字眼又再出現。聲明措辭相當謹慎，一再以「我們（G7）會怎做」的表述方式，強調會加強經濟韌性去應付「經濟脅迫」、對抗無理要求技術轉移等等，沒有直接指控中國，但當中的含沙射影成分，北京又豈會看不出來？

德法欲保外交獨立自主，主張與華維持和而不同的合作關係，不願事事被美國牽着走，德國總理朔爾茨在峰會上稱，G7成員無意遏制中國增長，各國將確保在中國大規模投資，供應鏈和對華出口仍會繼續。聯合聲明關於對華關係的段落，一開首先稱準備好跟中方建立「具建設性和穩定的關係」，接着強調G7政策提案「並非旨在損害中國，亦非尋求阻撓中國經濟進步和發展」，「無意與中國脫鈎」等，照顧了德法等國立場，但英國首相辛偉誠會後一句「中國構成當今全球安全及繁榮的最大挑戰」，卻彷彿是代華府傳達，這才是重點所在。

G7聯合聲明兼顧不同成員國立場，情况就像半杯水，不能看一半不看另一半；一些冠冕堂皇的門面話，掩蓋不了其他部分所包含的惡意。美國總統拜登昨天總結，以「無意脫鈎」等說法，包裝為華府的「善意」，聲言「美中關係相信很快開始解凍」，聽進北京耳裏，不過是一手硬一手軟的外交把戲，單看美國不斷加碼限制美企對華投資、打壓中國晶片製造及供應，已充分顯示華府正在做的事，肯定不止是拜登所言般只為「降低風險」。在北京，外交部批評七國集團不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題、抹黑攻擊中國、粗暴干涉中國內政，反映北京認為，這次廣島峰會是一次對中國帶有明顯敵意的政治騷，除了美國外，日本也是這場政治騷的策劃者。

日本助美策劃政治騷

對華敵意愈益公開化

由貿易戰、金融戰、科技戰以至晶片戰，儘管美國才是帶頭「經濟脅迫」中國的一方，華為孟晚舟事件更是一場政治逼害，但華府卻倒果為因，挑起事端後，將中方不得已的反制措施，說成是「逼害」，根據日本傳媒上月初報道，這次G7大談合作對抗「經濟脅迫」，華府是背後推手。日本作為此次峰會東道主，在會議議程設置上發揮主要作用，現實清楚顯示，日本在主辦峰會過程中，極力配合美國拉幫結派營造「抗華陣線」。

日本在中美鬥爭中「選邊站」倒向華府，並非今朝之事，只是這次峰會令各方看得更清楚。日本想借美國之力，一方面增加對華戰略籌碼，另一方面則想美國同意在軍事上給日本鬆綁，令日本得以加緊擴軍，成為「正常國家」。中國外交部召見日本駐華大使，就G7炒作涉華議題提出嚴正交涉，說明了事態對中日關係的傷害，日本對華敵意愈益明顯，北京需從日本歷史上對華持續侵略、現實上對華遏制挑釁着眼，制訂對日戰略和開展部署，以確保中國國家安全。

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