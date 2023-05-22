社評：內地不均衡復蘇缺職位 青年高失業率結構持續

新增崗位不及畢業生人數

畢業即失業每五人有一個

總理政府工作報告3月份宣布今年預期目標，經濟增長率為5%左右，最新數據顯示開局良好，國際金融機構都調高全年增長率，然而，新公布的失業率卻令人失望和費解。去年經濟增長率只有3%，但新增就業崗位有1206萬，比原來目標的1100萬還要多，今年增長率應該可以超過5%，新增就業崗位1200萬個的預期理應不成問題，然而，從目前的數據看，就業形勢不容樂觀。

各種數據顯示，經濟正在復蘇，4月份的數據也很正面和積極，只不過增長速度比1至3月份有所放緩，被形容為「缺乏動力」，走勢有待未來幾個月數據來證明，但從就業數據看，似乎卻要「唱淡」，雖然全年失業率維持在政府預期5.5%以下的機會很大，但從年齡組別看，年輕人失業率持續高企的態勢將會維持。

經濟有所增長，但就業崗位不足，表面上看並不符合向來的表現。疫後經濟復蘇呈不均衡狀態，從經濟體類型看，頭4個月國有企業的增加值達到6.6%，私營企業增加值只有1.6%，投資增長則低至0.4%，而新增就業崗位的貢獻率，私營企業達到80%，私營企業生意不佳，減少聘用人手甚至裁員，失業率改善的機會微。從產業角度看，新能源汽車產量增長85.4%，從固定資產投資角度看，高科技產業投資增長14.7%，同樣是傳統行業難以望其項背的，而高科技產業，並非勞動密集型，能夠創造的新增就業崗位不多，而且範圍有局限。

在不均衡復蘇的情况下，職位或者新增就業崗位，受惠的是原來在疫情期間被裁員的僱員，而且是偏向有經驗的僱員，中學或者大學剛畢業的學生，就業市場十分嚴峻。而今年新增就業人口達到1662萬人，其中1158萬大學畢業生，均創歷史新高，還未算往年畢業生尚未找到工作的，以及由於疫情滯留海外，數以萬計的留學生在通關後紛紛回國加入就業市場，所以16至24歲的失業率飈升至20.4%，是意料中事。

政府也有未雨綢繆措施，今年一季度就業補助資金已支出265億元，促進企業增加就業崗位，但就業輔助措施並非只應對當前大學畢業生，還要應對長期失業青年的問題，以及首先照顧零就業家庭。而且創造就業崗位佔絕大部分的私營企業，經營環境未如理想，即使有政府的補助資金，也未必會開設崗位。在這種情况下，投考公務員和國企職位的申請人數，屢創高峰也並不新鮮，負責國企公司招聘的「國聘」平台，招聘70萬個職位，截至3月份已經收到840萬份申請。

總體勞動力人口大幅下降

大學生反而更難找到工作

統計失業率是基於登記失業率以及其他方法的調查，但年輕人非不得已都不會登記失業，一是礙於面子，二是失業救濟金只有3000元人民幣，只發給曾受僱但被開除或遣散的僱員，數據並不完全反映畢業即失業的學生，真正的失業率很可能遠高於官方公布的20.4%。雖然如此，數據也不反映愈來愈多的自由職業者，受聘於實體店的職員數量有迹可循，但那些按項目取酬、臨時就業或者部分時間就業等等，則無從稽考。今年頭4個月網上零售額增長12.3%，遠高於實體店銷售，這些從業員很大一部分並非長期受僱於企業，他們被列作失業大軍，但並非完全沒有收入需要救濟。這個現象，恰恰反映新近以至未來就業市場的態勢。

全國適齡勞動力人口，2011年最高峰達到9.25億人，此後10年人口總數雖有上升，但勞動力人口則下降到8.8億人，而勞動力人口受教育年數約近11年，平均年齡則愈趨老化，雖然總體勞動力人口下降，但經濟發展模式從勞動力密集轉型到技術密集，機器替代人手的情况將會加劇，按照數據推算，年輕人失業率高企的狀况將會維持嚴峻。

發展經濟規模，把餅做大，惠及每一個行業並提供更多就業崗位，似乎是解決失業問題的良方妙藥，但經濟發展在轉型的情况下也會導致就業崗位不均衡，既有行業以及技術含量多寡的不均衡，也有地域的不均衡，機械人以及人工智能將會替代很多人手以及崗位，這些對大學畢業生就業市場有多大影響，政府必須做研究及公布未來變化趨勢，並且及時按照就業崗位變化指導大學開設新學科和淘汰不合時宜學科，學生做職業生涯規劃時也可以有所依據，大學畢業生在擇業也應該有新思維，以應對新興行業要求的條件，及早做準備，跟社會形態發展與時並進。

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