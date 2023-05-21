社評：與中亞合作新機制 中國一石多鳥之舉

增能源安全保西部穩定

深入俄後院擴戰略縱深

《西安宣言》宣布，六國將構建更加緊密的「中國－中亞命運共同體」。「命運共同體」是中國定義與外國關係的最高級別，遠高於各種「戰略伙伴」關係，今次「命運共同體」在中亞全覆蓋，是這一理念首度在地區多邊層面全面落地，標誌著中國與五國的關係達到新高度。

狹義的中亞，是指哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼、塔吉克5國，都是蘇聯解體後獨立的國家。廣義的中亞，還包括阿富汗，以及中國的新疆甚至西北，涵括古絲綢之路，也是今次峰會選擇西安的背景。

除去歷史淵源，中國與中亞五國建交31年來關係長足發展，去年與五國貿易額逾700億美元，創歷史新高；至去年底，中國對五國直接投資存量近150億美元。過去10年間，國家主席習近平7次到訪中亞，2013年在哈薩克首次提出共建「絲綢之路經濟帶」倡議，即「一帶一路」倡議的濫觴。

中亞國家石油天然氣及鈾礦資源豐富，是中國能源及礦產安全的重要來源，中哈原油管道是中國首條陸路入口的跨國原油管道。中國與中亞之間已建立3條天然氣管道的管線，正在加快建設第四條管線，縱貫中亞五國，全長1萬公里，是全球最長的天然氣管道，為香港有份受惠的西氣東輸工程提供穩定的能源供應。

中亞五國在歷史上屬於俄羅斯勢力範圍，五國在軍事安全上亦長期依賴莫斯科，但隨著中國政經實力提升，對五國的影響力日漸加深。在俄烏戰爭之後，這些前蘇聯加盟共和國深感「唇亡齒寒」，政治外交安全上尷尬恐懼交加，加速向北京靠攏。而俄羅斯無論從能力還是從政治現實考慮，對此都只能「隻眼開隻眼閉」，而北京與中亞關係提升亦注意不排拒俄方勢力，故中國與中亞關係的加深並未影響中俄關係，俄羅斯總理周二訪華就是明證。

近年，因新疆的維穩反恐，中國與西方國家發生激烈齟齬，美國從阿富汗撤軍後，當地的和平與反恐又關乎中國西部安全。中亞國家既有新疆近鄰，又有阿富汗鄰國，中國與中亞國家關係的提升，獲得他們在新疆、人權、阿富汗等問題上對中方政策的支持，並與中國強化安全反恐合作，對於維護阿富汗和中國西北的穩定至關重要。

更重要的是，中亞位於亞歐大陸島的中心，擁有得天獨厚的地理優勢，有條件成為聯通東西、貫穿南北的互聯互通樞紐。中國與中亞的合作特別側重在互聯互通的道路網絡建設，從發展中國－中亞－南亞、中國－中亞－中東、中國－中亞－歐洲多式聯運，包括中－哈－土－伊（朗）過境通道，到支持建設跨裏海國際運輸走廊建設，提升中吉烏、中塔烏公路通行能力，推進中吉烏鐵路項目，加快推進中國與中亞間交通走廊建設，既改善吉、塔、烏3個內陸國對外的聯通能力，更成為中國前進南亞、西亞乃至中東的新通道，增加中國未來應對東部沿海遭封鎖的迴旋餘地與戰略縱深。

被指與G7打對台

擴軟實力應對挑戰

今次西安峰會的時間點，恰巧與日本廣島舉行的七大工業國（G7）峰會重疊，引來「打對台」的揣測。外界自然對兩個峰會作出比較：G7是美國的傳統戰略資產，但影響力正式微；而中亞則是中國戰略新收穫，標誌地區影響力提升；中國聲稱與中亞合作不針對第三方，G7的公報卻指摘中國「扭曲全球經濟」。

美歐與中亞雖相距遙遠，但包括日韓等勢力在中亞的存在仍不容忽視。去年9月，拜登政府宣布為中亞國家提供2500萬美元援助；2月底，美國國務卿布林肯曾訪問哈烏兩國，並與五國外長舉行了C5+1年度會議；美國專責南亞中亞事務的助理國務卿唐納德·盧（Donald Lu）上月還到訪吉塔兩國；一個由國防部、國安會和國際開發總署（ USAID）組成的美方代表團，本周將到訪中亞。

去年11月，歐盟－中亞外長會議上，歐方承諾未來4年為中亞國家提供3億歐元援助；在西安峰會舉行同時，第二屆歐盟-中亞經濟論壇亦在哈薩克舉行，中亞五國派政府總理或高級代表出席。在文化輸出與吸引中亞留學生方面，中國亦面臨日韓挑戰，可見中國雖佔據天時地利，但人和方面仍稍顯不足。因此，中方今次特別提出與中亞展開減貧合作、深入文化交流，支持當地高校加入「絲路大學聯盟」，就是為增強軟實力輸出，以抗衡西方陣營在當地的影響力。

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