明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：暑熱小休執行待理順 職安文化意識要加強

【明報社評】勞工處本周起推行《預防工作時中暑指引》（下稱「指引」），過去兩天均曾發出黃色工作暑熱警告，然而很多工人並不清楚相關休息安排，甚至不知當局發過工作暑熱警告，資方則稱指引實際執行有困難。酷熱環境下，工人容易中暑，事關職業安全，僱主應該適時安排工人休息。勞工處推出「指引」是一個好開始，至於執行上的問題，則要設法理順。工作場景千變萬化，暑熱休息安排，一刀切未必適合，精細化必然會增加複雜性。當局現階段宜聚焦宣傳推廣，讓受影響工人和僱主了解指引安排，掌握實際操作，令暑熱安排休息逐步變成習慣，成為職安文化一部分。

職場防中暑指引

太簡太繁皆不宜

全球暖化，香港夏季天氣酷熱，一年甚於一年，最受罪的莫過於從事戶外體力勞動的基層打工仔。酷熱天氣下，長時間暴曬，輕則中暑脫水，重則有可能出現熱衰竭，若得不到及時照顧或休息，甚至可以致命。預防打工仔在酷熱環境或熱壓力下工作中暑，可不止是關注工人權益，而是職業安全事宜，只是有關問題長期得不到足夠重視，不少僱主和工人，只將中暑視作一般「頭暈身㷫」，忽略其潛在嚴重性。

現行《職業安全及健康條例》，要求僱主為員工提供「安全合理工作環境」，條文流於籠統，並無列明酷熱天氣下的工作安排。以往勞工處雖有建議僱主採取措施避免僱員中暑，例如酷熱天氣下，戶外工作應安排在早上10時前或下午4時後進行、每20至40分鐘安排小休等，然而現實中，打工仔烈日當空持續工作數小時未獲安排休息，也是時有所聞，勞工團體不時投訴。根據勞工處數字，過去3年，與熱壓力有關的工傷個案，年年都有十多廿宗，處方每年4月至9月巡查中暑風險較高的戶外工作地點，約有2萬多次，去年合共發出了97封警告信。

酷熱天氣問題，長遠只怕變本加厲，「熱死人」並非危言聳聽。勞工處推出「指引」，重點在於引入黃紅黑三色工作暑熱警告，為暑熱休息安排，提供較為具體及客觀的指標，當天文台的暑熱指數達到30或以上，勞工處便會按指數程度，發出不同級別警告，每次維持至少1小時，之後每小時更新。當局會通過手機應用程式、天文台及新聞公報等發布消息。鑑於不同工種面對的熱壓力有別，「指引」又按勞動量，將不同工種分為「輕勞動」、「中等勞動」、「重勞動」及「極重勞動」，不同勞動量僱員在各級警告下的建議休息時間，各有不同。

「指引」本周推行以來，當局前天及昨天兩發黃色工作暑熱警告，分別維持3小時及1小時。無論僱主還是僱員，似乎都未太適應，甚至不知是什麼一回事。不少工人表示，僱主沒有提過有關暑熱警告安排，也不清楚自己屬於哪一級別的勞動量；亦有工人表示，工作時無法看手機，根本不知道當局有發出暑熱警告。部分僱主雖有跟隨指引安排，但未有理會者明顯亦非少數。有資方代表稱，指引實際執行有困難，問題包括地盤範圍大又嘈雜，難以快速通知工人；工地工作環環相扣，部分工序無法即時停工；不同工種休息時間長短不同，執行起來相當混亂，等等。

觀乎勞資反應，勞方傾向認為指引仍嫌粗疏、未夠仔細，例如工作暑熱警告只參考天文台京士柏監測數據，未能反映各區暑熱差異；資方則認為指引太複雜，主張簡化安排，例如達到指定溫度，地盤便停工。工人面對的熱壓力，很受工作環境及工種影響，防中暑建議愈仔細，理論上當然愈能照顧不同工人需要，惟亦要兼顧現實可操作性，指引太複雜，難以執行，容易淪為一紙空文；暑熱休息安排一刀切，執行當然較容易，但抹去不同工作環境及工種差異，代價很可能是防中暑休息門檻更高。舉例說，一個大地盤，部分工人過去兩天尚有機會在黃色警告下小歇，但如果要地盤全面暫時停工，相信資方會堅持採取高門檻，例如氣溫必須達到37℃或以上。這樣的日子，目前一年可能只得一天半天，倘若標準訂得太高，指引將變得可有可無。

防中暑是職安問題

宣傳推廣培養習慣

勞工處的防中暑指引，嘗試在細緻化和複雜性之間尋找平衡，3色警告乘以4類工種，合共12個組合，當然談不上很簡單，實際執行必會出現各種各樣狀况，現階段以建議指引而非立法方式，先讓僱主僱員有一段時間適應，也許是較為務實的做法。當局應多聽各方意見，適時檢討安排令指引更「貼地」，目前最重要是令勞資雙方及社會大眾明白，職場防中暑，其實也是職業安全一部分，僱主有責任在酷熱工作環境下，採取適當防中暑措施保障工人。換言之，這是一次有關職安文化的擴充與塑造，當局需要大力宣傳推廣「指引」，協助僱主僱員盡快適應和習慣，當社會上下都意識到，防中暑也是職安一環，屆時當局就可推進立法，懲處哪些無視工人中暑風險、屢勸不改的無良僱主。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞