社評：暑熱小休執行待理順 職安文化意識要加強

職場防中暑指引

太簡太繁皆不宜

全球暖化，香港夏季天氣酷熱，一年甚於一年，最受罪的莫過於從事戶外體力勞動的基層打工仔。酷熱天氣下，長時間暴曬，輕則中暑脫水，重則有可能出現熱衰竭，若得不到及時照顧或休息，甚至可以致命。預防打工仔在酷熱環境或熱壓力下工作中暑，可不止是關注工人權益，而是職業安全事宜，只是有關問題長期得不到足夠重視，不少僱主和工人，只將中暑視作一般「頭暈身㷫」，忽略其潛在嚴重性。

現行《職業安全及健康條例》，要求僱主為員工提供「安全合理工作環境」，條文流於籠統，並無列明酷熱天氣下的工作安排。以往勞工處雖有建議僱主採取措施避免僱員中暑，例如酷熱天氣下，戶外工作應安排在早上10時前或下午4時後進行、每20至40分鐘安排小休等，然而現實中，打工仔烈日當空持續工作數小時未獲安排休息，也是時有所聞，勞工團體不時投訴。根據勞工處數字，過去3年，與熱壓力有關的工傷個案，年年都有十多廿宗，處方每年4月至9月巡查中暑風險較高的戶外工作地點，約有2萬多次，去年合共發出了97封警告信。

酷熱天氣問題，長遠只怕變本加厲，「熱死人」並非危言聳聽。勞工處推出「指引」，重點在於引入黃紅黑三色工作暑熱警告，為暑熱休息安排，提供較為具體及客觀的指標，當天文台的暑熱指數達到30或以上，勞工處便會按指數程度，發出不同級別警告，每次維持至少1小時，之後每小時更新。當局會通過手機應用程式、天文台及新聞公報等發布消息。鑑於不同工種面對的熱壓力有別，「指引」又按勞動量，將不同工種分為「輕勞動」、「中等勞動」、「重勞動」及「極重勞動」，不同勞動量僱員在各級警告下的建議休息時間，各有不同。

「指引」本周推行以來，當局前天及昨天兩發黃色工作暑熱警告，分別維持3小時及1小時。無論僱主還是僱員，似乎都未太適應，甚至不知是什麼一回事。不少工人表示，僱主沒有提過有關暑熱警告安排，也不清楚自己屬於哪一級別的勞動量；亦有工人表示，工作時無法看手機，根本不知道當局有發出暑熱警告。部分僱主雖有跟隨指引安排，但未有理會者明顯亦非少數。有資方代表稱，指引實際執行有困難，問題包括地盤範圍大又嘈雜，難以快速通知工人；工地工作環環相扣，部分工序無法即時停工；不同工種休息時間長短不同，執行起來相當混亂，等等。

觀乎勞資反應，勞方傾向認為指引仍嫌粗疏、未夠仔細，例如工作暑熱警告只參考天文台京士柏監測數據，未能反映各區暑熱差異；資方則認為指引太複雜，主張簡化安排，例如達到指定溫度，地盤便停工。工人面對的熱壓力，很受工作環境及工種影響，防中暑建議愈仔細，理論上當然愈能照顧不同工人需要，惟亦要兼顧現實可操作性，指引太複雜，難以執行，容易淪為一紙空文；暑熱休息安排一刀切，執行當然較容易，但抹去不同工作環境及工種差異，代價很可能是防中暑休息門檻更高。舉例說，一個大地盤，部分工人過去兩天尚有機會在黃色警告下小歇，但如果要地盤全面暫時停工，相信資方會堅持採取高門檻，例如氣溫必須達到37℃或以上。這樣的日子，目前一年可能只得一天半天，倘若標準訂得太高，指引將變得可有可無。

防中暑是職安問題

宣傳推廣培養習慣

勞工處的防中暑指引，嘗試在細緻化和複雜性之間尋找平衡，3色警告乘以4類工種，合共12個組合，當然談不上很簡單，實際執行必會出現各種各樣狀况，現階段以建議指引而非立法方式，先讓僱主僱員有一段時間適應，也許是較為務實的做法。當局應多聽各方意見，適時檢討安排令指引更「貼地」，目前最重要是令勞資雙方及社會大眾明白，職場防中暑，其實也是職業安全一部分，僱主有責任在酷熱工作環境下，採取適當防中暑措施保障工人。換言之，這是一次有關職安文化的擴充與塑造，當局需要大力宣傳推廣「指引」，協助僱主僱員盡快適應和習慣，當社會上下都意識到，防中暑也是職安一環，屆時當局就可推進立法，懲處哪些無視工人中暑風險、屢勸不改的無良僱主。

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