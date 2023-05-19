社評：科技城規劃須新思維 莫再淪地產發展項目

吸引龍頭科企落戶

批地用地多留彈性

國家十四五規劃，支持香港發展為國際創科中心。2021年，特區政府提出北部都會區概念，以創科發展為核心，為香港塑造「南金融、北創科」的產業新佈局。新田科技城正是「北創科」的核心部分。新田科技城毗鄰深圳皇崗和福田的創科區域，當局希望將新田科技城，發展成「香港矽谷」。發展局向立法會提交的最新文件，勾勒了新田科技城的土地用途建議及規劃特點。

根據發展局資料，連同落馬洲河套地區土地，新田科技城總發展面積約627公頃，由創新科技園區（下稱「園區」）和新田市中心組成，前者佔地300公頃，差不多相當於整個科技城一半，可容納700萬平方米總樓面面積，相當於17個香港科學園，與深圳河對岸的深圳創新科技區相若。新田市中心有60公頃住宅及商業用地，按七比三公私營房屋比例，提供5萬多個單位，另外，「園區」亦設人才公寓，提供約6400單位。整個科技城的策略定位，是作為本港創科發展樞紐，與毗鄰的深圳創科園產生協同效應，同時成為一個優質新社區。

「園區」發展規劃一大特點是強調彈性，除了預留不同規模的地塊，以配合不同用途的創科設施，亦容許相關土地可作多種用途，兼且可以採用公開招標以外的「非傳統方式」批地，例如由政府直接批地予合適企業。有關安排有別尋常，但香港若要在創科發展路上追落後，確要另闢蹊徑。昔日亞洲經濟四小龍，韓星台當局很早以前便有清晰的科技產業政策。台積電的成功，很大程度便跟當年台北當局全力支持發展半導體產業有關。相比之下，港府長期奉行積極不干預政策，強調小政府大市場，錯過太多機會，廿多年前的數碼港計劃，由於欠缺周全產業政策、跳不出傳統規劃發展框框，結果淪為地產發展項目，即使近年多了金融科技企業進駐，亦難以扭轉失衡狀况。現在當局推進「園區」建設，必須汲取過去失敗經驗，多些借鑑外地做法。

香港發展創科，優勢在科研，弱點在產業化。物色龍頭創科企業落戶「園區」，發揮「磁石」作用，吸引相關的外地及本地科研機構初創企業進駐，逐漸形成完整產業鏈，對香港而言，無疑是較為可行及易走的道路。去年《施政報告》提出，聚焦吸引生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造業和新能源科技產業的優秀企業和人才落戶香港，希望5年吸引至少20家龍頭科企來港設立或擴展業務。當局若要實現這一目標，土地規劃及批地政策必須有創新思維，方便龍頭科企更易在港落地。

港深政策多協調

共建創科產業鏈

不同創科企業，用地需求各有不同，往往需要「度身訂做」，以醫藥企業為例，除了要有較大廠房，亦要有實驗室。當局若繼續沿用傳統「先起樓、再招租」模式，只會重蹈數碼港覆轍。先物色目標龍頭科企，洽談成功後直接批地，並就土地用途預留較大彈性，既符合龍頭科企實際需要，亦有利特區政府吸引它們進駐「園區」。類似做法，在外國並非沒有先例，韓國松島「智慧城市」建設，便是以直接向創科企業提出邀請的方式發展。倘若擔心土地用途預留彈性，會引來濫用問題，當局可以在批地條款中加入限制，例如不得在創科用地上，不合比例地將土地用作私營房屋用途。

2004年，韓國政府斥資在首爾外圍發展「板橋科技谷」，憑藉優良配套及產業政策支持，成功吸引三星等龍頭科企進駐，短短十多年間，有8家重量級大企業進駐當地，此外還孕育了不少初創企業，吸引上千間IT企業在當地設立辦公室，當地的成功經驗，值得港府借鑑。當然，香港在吸引跨國巨企落戶方面，以往也曾吃過大虧。特區政府當年為了爭取迪士尼建園，開出過度優待迪士尼的條款，時至今日，仍然惹人詬病。當局必須緊記此教訓，批地條款及安排必須合理，兼有足夠透明度。

新田科技城不僅是香港北都建設核心項目，更跟大灣區創科發展緊扣相連，選址毗鄰深圳創科園，就是為了發揮協同效應，港深當局需要加強合作，協調產業政策，共建創科產業鏈。創科發展需要吸納大量國際資源，背靠國家聯通世界正是香港優勢所在。港府可以因應深圳創科發展規劃中，一些特別需要國際資源的戰略項目，爭取海外相關科技落戶新田，促進港深創科優勢互補。

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