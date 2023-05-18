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社評

社評：公務員加薪通盤考慮 政府莫慷納稅人之慨

【明報社評】一年一度的薪酬趨勢調查結果出爐，若參考私人企業調薪幅度，高中低層公務員分別可加薪2.87%、4.65%及4.5%。香港疫後復常，經濟恢復增長，公務員加薪原則上可以接受，至於具體幅度，仍需審慎處理，一方面，環球經濟衰退陰霾不散，特區政府今年仍有財赤壓力，當局不應過度慷納稅人之慨；另一方面，疫後本港各行各業都面臨人手瓶頸，公務員加薪幅度，會成為其他機構參考指標，就業市場緊張下，容易形成薪酬螺旋上升效應，政府需要考慮對市場的影響，小心拿揑調薪幅度。近年公務員編制膨脹不少，當局推動智慧政府建設，善用人工智能等科技，應該有空間壓縮人手編制，減少政府薪酬開支。

外圍本地經濟變數多

須顧財赤及「薪酬螺旋」

薪酬趨勢調查涵蓋約百企業逾10萬僱員，涉及金融、保險、專業、電訊及公共事業等行業，旨在了解上年度私人機構平均薪酬變動。有關調查結果是公務員調薪的重要參考指標，但並非唯一指標，更不存在「必須跟足」的規矩。公務員薪酬調整，由行政長官會同行政會議決定，考慮因素有六，包括香港經濟狀况、政府財政狀况、物價指數變動、公務員士氣等，每年的薪酬趨勢指標，不過是其中之一。

過去30年，薪酬調查結果與公僕調薪決定存在較大差異的年頭，約佔三分之一，原因一般是經濟情况欠佳，當局需要從大局考慮。過去3年疫情重挫經濟，公僕兩度凍薪，即屬一例。去年薪酬調查結果，受疫情因素影響，出現了不尋常狀况，中低層人員加薪指標分別為2.04%及4.55%，高層加薪指標更達7.26%，原因之一是本港防疫從嚴，影響外地高管留港意欲，大企業要大幅加薪搶人留人，最後政府決定所有公務員劃一加薪2.5%，沒有緊跟調查結果，做法合理。隨着疫情過去，今年的薪酬調查結果，未再像去年般出現明顯扭曲情况，但這可不等於公務員「跟足」加薪，就是當下最合適做法。

誠然，香港現已復常，今年首季經濟也恢復增長，但跟好景日子仍有一段距離。環球經濟前景不明，是香港復蘇路上一大隱憂。美國聯儲局打算暫停加息，並非因為通脹回落到目標水平，而是若不停止加息，經濟會衰退、銀行會出事。歐洲經濟狀况，其實也差不多。歐美市場需求疲弱，香港作為高度開放小型經濟體，無可避免受影響，最近國際貨幣基金組織才調低本港及全球經濟增長預測。港府年初預測，全年經濟約有3.5%至5.5%增長，實有過度樂觀之嫌。

公共財政方面，疫下3年，政府銀彈撐經濟，財政儲備降至8000億元，仍算相對充裕，縱然未來要大興土木發展北部都會區及交椅洲人工島，惟有關項目長遠可以創造巨大土地價值，發債融資相信不成問題。相比之下，過去六七年政府恆常開支不斷膨脹，結構性財赤問題隱現，當局必須小心。儘管疫情過去，但今年初的財政預算案估計， 2023/24年度將錄得544億元赤字，之後數年能否一如預算案預期出現盈餘，仍得走着瞧。公務員調薪，香港經濟及公共財政狀况均是考慮因素之一，經濟不明朗因素與下行風險，各方不可不察。

公僕加薪另一個需要考慮的問題，是疫後就業市場緊張狀况。經濟好景日子，百業興旺，正常狀態下，私人機構員工薪酬上漲，倘若公僕加薪幅度相差太遠，可能導致不少人棄官從商，公務員調薪參考私人機構，原因亦在於此。可是現在就業市場狀况並不正常。放眼歐美，疫情對就業市場造成的洗牌效應，從未真正消除；回看本港，疫前不少行業已有人手不足之嘆，疫後情况更是變本加厲，很多行業均面對人力瓶頸，移民潮進一步加劇問題。就業市場緊張，有工無人做，僱主唯有爭相提高薪酬搶人，形成薪酬螺旋上升效應，這兩年歐美出現通脹問題，與此有直接關係。在香港，公務員加薪幅度是很多非政府組織和社福機構的參考指標，在經濟元氣未復、就業市場緊張下，當局考慮公僕加薪，需要兼顧市場影響，提防薪酬螺旋效應。

公務員隊伍精兵化

善用科技壓縮人手

過去十年八載，政府強調加強公共服務，持續增加人手，公務員隊伍由16萬人增至19萬人，但政府執行力有否顯著加強，相信很多市民都有保留。當局聲稱公務員「不是鐵飯碗」，有嚴重過失會免職，然而實際遭懲處或免職者少之又少，當事人多是因為行為不當甚至干犯刑事罪行受罰，不是跟工作表現有關。特區政府是全港最大僱主，2022/23年度，公務員薪酬總開支為916億元，「大鑊飯」式調薪， 「人加我加」，毋須看工作表現，是否有利於良政善治，值得商榷。科技日新月異，人工智能發展逐漸成熟，特區政府強調要打造「智慧政府」，現實中很多運作，仍然相當依賴人手。當局需要認真思考，如何善用科技代替人手，處理更多日常工作、強化電子政府服務，一邊提升行政效率，一邊壓縮人手需求、控制薪酬開支成本，推動公務員伍隊「精兵化」。

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