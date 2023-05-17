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社評

社評：獨居長者化屍骨無人問 照顧者缺支援誰可相依

【明報社評】獨居長者及殘疾照顧者缺乏支援，悲劇一再重複上演，近日沙田水泉澳邨單位發現老翁化骨屍體，以及美孚新邨的雙屍案，再次突顯當局必須加強支援工作。香港人口老化，全港有數十萬長者獨居或只與配偶同住，移民潮下，不排除這兩年「雙老家庭」進一步增加。經濟上有餘裕的長者，尚可聘請外傭幫忙，可是對於基層雙老家庭，「以老護老」往往是現實唯一選擇，獨居長者更要擔心「死了無人知」。政府近半年提出一系列優化支援措施，力度仍嫌不足，當局應加強與非政府組織合作，善用地區關愛隊，找出更多急需援手的獨居長者及隱蔽照顧者，為他們提供更到位的支援。

一日兩宗屍體發現案

折射長者照顧者悲歌

水泉澳邨及美孚新邨兩宗屍體發現案，案情都相當離奇兼令人不安。水泉澳邨的死者為69歲獨居老翁，有領綜援，胞姊在內地，在港無家人。去年9月，房屋署人員做定期家訪，無法聯絡死者，單位亦沒使用水電煤紀錄，署方多番聯絡無果，懷疑單位丟空，日前派人收樓，才驚見單位有一具骸骨在地上，證實為獨居老翁，警方初步調查，認為案件無可疑。美孚新邨雙屍案，死者是一對父女，年齡分別86及59歲，男事主有心臟病，女事主則因嚴重糖尿病，早前右腳截肢，出入需坐輪椅。兩人與外界失聯多日，女事主的女兒日前登門探望，發現外公倒斃客廳，母親則倒斃睡牀，現場無遺書亦無爆竊迹象，兩死者均無表面傷痕，有待毒理化驗確定死因。

水泉澳邨喪命老翁，相信是典型的隱蔽獨居長者，屍體已化為骸骨，意味死去多時，令人驚訝是過去半年，竟然無人知曉老翁命喪家中，左鄰右里均稱沒聞到異味，房署也是到收樓開鎖破門之日才知悉。根據現行規定，房署每兩年會派人做家訪一次，以核證公屋單位住用情况。房署表示，署方紀錄顯示涉事單位只有戶主（即死者）一人，房委會以自動轉帳方式收取有關單位租金，沒有欠租情况。有關說法是否意味，直至本月收樓之前，房委會仍在收租？如果這是事實，為何房署多番無法聯絡死者後，不是假設老翁出了事，通知相關部門甚至警方跟進，而是假設單位已經「無人居住」？如果署方着緊一些跟進，有沒有可能早些發現情况？一系列疑問，值得深究。

美孚新邨父女致死原因為何，仍待調查。驟眼看，59歲女兒似乎是照顧者，惟她是傷殘者，兩父女日常生活，主要是誰照顧誰，外人難以斷言。近年本港一再發生涉及照顧者壓力的倫常慘案，試過有年長同居情侶同患頑疾，因病厭世齊齊尋死墮樓，亦有照顧成年智障兒子或長期病患女兒的年邁父母，不堪壓力和憂慮，涉嫌殺死親人。美孚新邨雙屍案是否最新一宗，令人在意。無論如何，獨居長者與照顧者缺乏支援乃是現實，兩宗案件只是再一次突出有關問題，若不及早對症下藥，情况可能急速惡化。

「照顧者為本」政策

關愛隊應發揮作用

香港人口老化，獨居長者數目達10多萬。根據2021年人口普查結果， 65歲或以上長者人口，比10年前急增五成，達到145萬，全港有33萬長者需要長期照顧，當中一半由同住子女媳婿照顧，兩成由同住外傭照顧，另有近兩成要靠配偶照顧。統計處還首度公布，2021年全港有16.4萬人需要無酬照顧長期病患、殘疾、年長或年幼的親人，惟有意見質疑，當局對「無酬照顧者」定義太窄，無論照顧者與被照顧者，實際人數皆遠不止於此。這兩年香港出現移民潮，一般相信以青年及中年人佔多數，不排除雙老家庭進一步增加；大灣區融合下，未來可能有更多人為了工作等需要，頻頻穿梭港粵兩地，無法經常在港照顧年邁父母。雙老家庭及獨居長者問題，長遠可能更普遍更嚴重。當局需要加強相關數據蒐集工作，適時更新，務求掌握最新變化，以便制訂應對策略。

照顧者慘案頻生，特區政府提出「照顧者為本」政策，財政預算案宣布，今年10月起將兩項低收入照顧者生活津貼恆常化，每月津貼金額增加兩成半至3000元。另外，政府又表示將於今年第三季設立照顧者支援專線，以及展開為期3年的支援照顧者宣傳活動。照顧者面對的一大問題，就是不知怎樣求援，設立專線及加強公眾宣傳，讓照顧者知道有哪些求助門徑，當然是好事，但並不足夠。

低收入照顧者津貼，申請門檻過高，還規定領取綜援或長生津的照顧者不可申請，這將大大削弱支援力度，當局有必要降低門檻。現時香港並無緊急支援服務，照顧者一旦生病，亦無法將有需要的家人交託他人照顧。當局應考慮在各區設立照顧者一站式中心，提供應急支援。另外，當局在識別「隱蔽獨居長者」及亟待支援的「隱蔽照顧者」方面，亦要更加主動，多與社福機構及非政府組織合作，當然是一個方向。此外，當局亦可考慮借助地區團體及關愛隊，加強外展工作，例如在屋邨「洗樓」派單張，以至參與為獨居長者送飯工作，藉着建立地區網絡，找出更多「隱蔽長者」及「隱蔽照顧者」。

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