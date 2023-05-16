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社評

社評：圖書審查矯枉過正 慎防損害社會多元

【明報社評】審計署上月建議公共圖書館加強檢視館藏維護國安。資料顯示，近日康文署將一批涉及政治及政治人物的材料下架，當中包括偏重學術的書籍、歷史文獻類作品；一些內容不敏感的書籍，例如已故民主黨黨鞭司徒華的回憶錄《大江東去》等，也被抽起。香港經歷過一段政治激進化時期，湧現了一些鼓吹港獨、煽動暴力的作品，圖書館有責任把關，但如果連不涉國安問題的書籍和歷史文獻也要下架，因人廢言、矯枉過正，將損害社會多元多樣。公共圖書館的做法，對中小學和其他機構有指標作用，國安把關必須合理合度。泛化國安問題，處理過猶不及，不利維護香港獨特性，對國家發展並無益處。

華叔回憶錄也下架

當局需要交代準則

知識型社會，獲取資訊渠道眾多，社交媒體內容恆河沙數，百科全書式網站，更是不少學生和上班族經常都要查閱的平台，但圖書館的角色與功能，始終難以取代。一方面，零碎的資訊需要組織起來，變成有用的知識，書籍可以成為這些知識的載體，而圖書館則是匯聚書籍及歷史文獻的地方；另一方面，圖書館也包羅了林林總總的休閒書籍，提供「精神食糧」。有別於大學圖書館以學術研究為主，公共圖書館面向普羅大眾，對於普及知識及鼓勵閱讀，更是尤其重要。公共圖書館當然不應提供鼓吹違法的書籍和作品，在此前提之下，館藏愈豐富愈多元，對讀者、對社會一定愈有價值。

2010年代見證了香港政治激進化，反修例風暴是最高峰。在這段時期，有人宣揚違法達義，有人或明或暗鼓吹港獨及暴力鬥爭，利用各種各樣的時事材料和歷史事件，煽動對內地的憎厭及仇恨，倘若有些書籍明顯充斥這類內容，公共圖書館把關無可厚非。上月發表的審計報告，審視公共圖書館管理，提到康文署因應投訴及國安風險考慮，前年展開對圖書館資料的初步檢視工作，一些顯然不利於國安的書籍已移除，惟截至今年2月，檢視工作和跟進行動仍在進行中。報告建議要加強檢視圖書館資料的工作，以維護國家安全，用意相信是希望相關部門做事更爽快，並非呼籲「有殺錯無放過」。

最新資料顯示，審計報告公布後，本月初起，公共圖書館有一批涉及政治人物和題材的作品下架，包括政治學者及具政黨背景者的作品；另外，有關六四事件的材料，大部分亦被下架，包括多部由電視台製作的新聞紀錄片。問及下架理據，康文署僅稱會不時檢視及註銷不符合館藏發展的書籍，涉嫌可能違反國安或香港法律的資料，都會立即下架以作檢視，其餘沒有補充。

記者發現，近期下架書籍包括一些學術味較濃的書籍，例如有關選舉制度的分析，也有前議員數十年撰寫的遊記，以及本港一些元老級政治人物的回憶錄及著作，包括司徒華的《大江東去》，就連數本由司徒華教育基金出版、表彰傑出師生的《薪和火的故事》，亦遭下架。根據圖書館職員說法，《大江東去》下架，是因為「國安法相關書籍正在檢視中，暫時未能外借」。

司徒華有份創立教協、民主黨及支聯會，終其一生，從來無人質疑其愛國熱情，他在2011年逝世後，《大公報》還發表過評論文章，推崇他為師生及基層爭取權益，愛國立場鮮明。無論是2010年代香港政治激進化，還是六四悼念活動在這段時期內出現的質變，都跟華叔無關。正如現任行會成員湯家驊所言，《大江東去》一書，看不到有任何涉及分裂國家、顛覆政府或煽動危害國安目的，「自我審查不是好事，會損害社會多元性」。倘若當局僅僅因為作者的政治背景，就「有殺錯無放過」，將其書籍一律下架檢視，連明顯不涉國安問題的書籍也抽起，實屬反應過度，全無必要。

香港獨特性，在於多元多樣、高度開放，只要不違法，就應該盡量包容不同意見，這樣才能鼓勵思考；因人廢言，對人不對事，一定不是合適做法。英國已故思想家卡爾·波普爾的《開放社會及其敵人》，在西方廣被視為一本從哲學層面批判共產主義的經典，這樣的書籍，在內地20多年前已有全譯本，近七八年仍在重印，大型網購平台可以輕易找到，譯者認為波普爾對共產主義有曲解和不妥之處，但希望譯本可以讓讀者對波普爾的社會哲學有更完整認識。香港向來比內地更開放更多元，在不損國安不違法律這一大前提下，公立圖書館難道就不能容納一些較為批判的書籍？

維護香港獨特性

多包容不同意見

中央為香港「度身訂做」《港區國安法》，不把內地的國安法例直接套用在港，本身便是考慮到香港獨特性。最近一些事件，特區當局的處理，予人感覺是反應過度。早前科大電影周，原定播放內地得獎電影《隱入塵煙》，卻因為未獲電管處批出准映證，被迫取消放映。《隱入塵煙》以農村苦况為題材，內地票房過億元，之前所謂「二十大前下架」之說，乃是一些人以訛傳訛。這樣的電影，為何無法順利在科大電影周播放，當局由始至終都欠一個清楚解釋。特區政府既要維護國安，也要維護香港獨特性，避免損害社會多元。有關公共圖書館書籍下架一事，當局應說清楚檢視及下架準則，避免泛國安化；明顯沒有問題的書籍，應該盡快重新上架。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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