明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：深圳人口首現負增長 跨城地鐵應對勞工缺

【明報社評】內地北京等4個特大城市人口去年均下降，當中有長期及制度性的原因，而深圳首次減少兩萬人則是臨時，雖然疫情妨礙經濟發展的因素消除後，一些大城市的人口會恢復增長，但總體人口負增長的趨勢將會持續，經濟轉型必須加速，在人口減少的情况下維持高產值，惟在轉型過渡期，應對勞工短缺問題，可以加強城市間公共交通工具的服務，真正做到一小時生活圈，令勞工可以跨城上班。香港同樣面對人口下降問題，若能做到香港與東莞之間的高鐵「地鐵化」，或者是解決勞工短缺的出路。

深圳未來幾年人口仍持續增

搶高科技人才要降生活成本

北京連續6年人口負增長，是政府有意限制人口遷入，並主動轉移人口到鄰近地區，上海和廣州過去幾年人口有升有跌，與經濟發展波動，影響就業崗位增減有關，去年深圳首次減少，則與疫情的管控措施，以及經濟不景氣有關。北京的制度性因素令人口下降，應該會持續，至於廣州與上海是否會長期持續下降，則要看經濟轉型的進展。

過去依靠勞動密集型加工業，大量勞工從偏遠地區到大城市謀生，大城市人口不斷膨脹，隨着勞動成本不斷上升，加上中西部地區經濟漸次發展，人口紅利不復，大城市面對嚴重的勞工短缺問題，每年春節過後，工廠到火車站「搶人」，也會主動到偏遠地區以「甘詞厚幣」吸人。隨着加工業逐步轉移到東南亞國家，僱用大量工人的工廠倒閉，大城市的人口增長放緩，成為長期趨勢。

深圳1980年成立特區時人口只有33萬，至2021年達到1768萬，去年減少兩萬人，雖然是微不足道，但連續41年升勢逆轉，引起關注。但相信深圳人口略降只是臨時的，應該跟疫情的防控措施以及經濟增長幅度放緩有關，而非制度性或者長期的趨勢。從各種數據看，深圳去年的地區生產總值仍然有3.3%增長，進出口總額增長3.7%，疫情因素消失，深圳經濟增長恢復舊觀，人口將會反彈。今年首季度深圳經濟增長6.5%，地鐵每天乘客量大幅增長，即是明證。

深圳人口將會在未來幾年仍然維持升勢，還有一個重要因素，深圳經濟轉型早已開始，勞動密集型加工廠已經轉移到國外或者其他省份，並銳意發展高科技和高產值工業，去年新能源汽車產量達到84萬輛，比前年增長184%，民用無人飛機產量465萬台，增長34.7%，服務貿易進出口首次突破千億元，是內地唯一實現服務出口順差的城市。深圳市搶人才的方向，已經從搶勞工轉移到高科技人才。

深圳高科技產業突飛猛進，高科技人才聚集，仍需要城市服務工人，但房價飈升，生活成本高也令很多有意到深圳發展的人卻步，一些高產值的製造業轉移到臨近的東莞，深圳市有見及此，在2016年已經謀劃將地鐵線路延伸到鄰近的東莞與惠州，目前已經有4條延伸線路動工，並研究另外5條延伸線路。公共交通跨城服務，可以讓工人住在生活成本較低的鄰近城市，每天往返深圳上班。

高鐵地鐵化成就一小時生活圈

香港須簡化手續縮短過關時間

其實，廣州與深圳的高鐵服務早已經「地鐵化」，廣州至佛山和東莞的地鐵也已開通，這種跨城公共交通工具，令到一小時生活圈的目標得以實現。工人每天跨城上班成本降低，大城市經濟也可持續發展。特別是在疫情期間遭逼出來的居家辦公模式，令到更多只需要一周到辦公室一兩天的工人，可以在大城市的周邊城市居住，享受工作與生活的舒適平衡。

香港因為多種因素，人口逐步下降，去年總人口減少6.83萬人，各行各業都出現不同程度的勞工短缺，酒店因為工人不足而不能將房間盡開，房價飈升已經嚴重影響旅遊業，建築業勞工短缺影響工程進度，連一些必要的服務諸如護老院，也因工人短缺而影響服務質量。即使政府以優厚的條件搶人才，企業也能開出較高的工資吸引高學歷人才，但最終也可能因為生活成本高昂而功虧一簣。

特區政府雖然以行政手段打破輸入外勞的限制，但不可能補貼外來勞工，企業也不可能大幅提高工資水平吸引人才。政商界人士建議，往來香港與東莞之間的高鐵只需時20多分鐘，如果能夠做到高鐵「地鐵化」，住在生活成本較低的東莞，每天往返香港上班，即可解決勞工短缺問題。高鐵的基礎設施已經就位，要做到「地鐵化」，只是管理問題，只要使購票方便與加密班次，即可做到。

然而，香港與深圳河以北的交通聯繫，並非硬件的障礙，香港與珠海之間，港珠澳大橋的巴士行車時間也只是40分鐘，但內地人來港的簽注有限制，高鐵一地兩檢的過關時間也需要10多分鐘，港珠澳大橋要兩上兩落過關，增添時間成本。

大城市人口下降有多種因素，經濟轉型可以化解由於人口減少而帶來的負面影響，內地城市可以發展跨城交通工具降低影響，而香港則還有一個簡化過關手續的額外因素需要面對，但所有應對措施都必須未雨綢繆，否則被動局面難以逆轉。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞