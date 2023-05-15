社評：深圳人口首現負增長 跨城地鐵應對勞工缺

深圳未來幾年人口仍持續增

搶高科技人才要降生活成本

北京連續6年人口負增長，是政府有意限制人口遷入，並主動轉移人口到鄰近地區，上海和廣州過去幾年人口有升有跌，與經濟發展波動，影響就業崗位增減有關，去年深圳首次減少，則與疫情的管控措施，以及經濟不景氣有關。北京的制度性因素令人口下降，應該會持續，至於廣州與上海是否會長期持續下降，則要看經濟轉型的進展。

過去依靠勞動密集型加工業，大量勞工從偏遠地區到大城市謀生，大城市人口不斷膨脹，隨着勞動成本不斷上升，加上中西部地區經濟漸次發展，人口紅利不復，大城市面對嚴重的勞工短缺問題，每年春節過後，工廠到火車站「搶人」，也會主動到偏遠地區以「甘詞厚幣」吸人。隨着加工業逐步轉移到東南亞國家，僱用大量工人的工廠倒閉，大城市的人口增長放緩，成為長期趨勢。

深圳1980年成立特區時人口只有33萬，至2021年達到1768萬，去年減少兩萬人，雖然是微不足道，但連續41年升勢逆轉，引起關注。但相信深圳人口略降只是臨時的，應該跟疫情的防控措施以及經濟增長幅度放緩有關，而非制度性或者長期的趨勢。從各種數據看，深圳去年的地區生產總值仍然有3.3%增長，進出口總額增長3.7%，疫情因素消失，深圳經濟增長恢復舊觀，人口將會反彈。今年首季度深圳經濟增長6.5%，地鐵每天乘客量大幅增長，即是明證。

深圳人口將會在未來幾年仍然維持升勢，還有一個重要因素，深圳經濟轉型早已開始，勞動密集型加工廠已經轉移到國外或者其他省份，並銳意發展高科技和高產值工業，去年新能源汽車產量達到84萬輛，比前年增長184%，民用無人飛機產量465萬台，增長34.7%，服務貿易進出口首次突破千億元，是內地唯一實現服務出口順差的城市。深圳市搶人才的方向，已經從搶勞工轉移到高科技人才。

深圳高科技產業突飛猛進，高科技人才聚集，仍需要城市服務工人，但房價飈升，生活成本高也令很多有意到深圳發展的人卻步，一些高產值的製造業轉移到臨近的東莞，深圳市有見及此，在2016年已經謀劃將地鐵線路延伸到鄰近的東莞與惠州，目前已經有4條延伸線路動工，並研究另外5條延伸線路。公共交通跨城服務，可以讓工人住在生活成本較低的鄰近城市，每天往返深圳上班。

高鐵地鐵化成就一小時生活圈

香港須簡化手續縮短過關時間

其實，廣州與深圳的高鐵服務早已經「地鐵化」，廣州至佛山和東莞的地鐵也已開通，這種跨城公共交通工具，令到一小時生活圈的目標得以實現。工人每天跨城上班成本降低，大城市經濟也可持續發展。特別是在疫情期間遭逼出來的居家辦公模式，令到更多只需要一周到辦公室一兩天的工人，可以在大城市的周邊城市居住，享受工作與生活的舒適平衡。

香港因為多種因素，人口逐步下降，去年總人口減少6.83萬人，各行各業都出現不同程度的勞工短缺，酒店因為工人不足而不能將房間盡開，房價飈升已經嚴重影響旅遊業，建築業勞工短缺影響工程進度，連一些必要的服務諸如護老院，也因工人短缺而影響服務質量。即使政府以優厚的條件搶人才，企業也能開出較高的工資吸引高學歷人才，但最終也可能因為生活成本高昂而功虧一簣。

特區政府雖然以行政手段打破輸入外勞的限制，但不可能補貼外來勞工，企業也不可能大幅提高工資水平吸引人才。政商界人士建議，往來香港與東莞之間的高鐵只需時20多分鐘，如果能夠做到高鐵「地鐵化」，住在生活成本較低的東莞，每天往返香港上班，即可解決勞工短缺問題。高鐵的基礎設施已經就位，要做到「地鐵化」，只是管理問題，只要使購票方便與加密班次，即可做到。

然而，香港與深圳河以北的交通聯繫，並非硬件的障礙，香港與珠海之間，港珠澳大橋的巴士行車時間也只是40分鐘，但內地人來港的簽注有限制，高鐵一地兩檢的過關時間也需要10多分鐘，港珠澳大橋要兩上兩落過關，增添時間成本。

大城市人口下降有多種因素，經濟轉型可以化解由於人口減少而帶來的負面影響，內地城市可以發展跨城交通工具降低影響，而香港則還有一個簡化過關手續的額外因素需要面對，但所有應對措施都必須未雨綢繆，否則被動局面難以逆轉。

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