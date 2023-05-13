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社評

社評：「以港遏華」無視法治 美政客威嚇港法官

【明報社評】美國國會一個委員會點名要求制裁香港29名法官，指他們有份參與國安案件，包括終審法院首席大法官張舉能。中美鬥爭激烈，華府政客「以港遏華」，政治操作層出不窮，國會委員會報告所作的一系列抨擊，諸如國安案件不設陪審團「有損公正」等，法律理據毫不紮實，倒是委員會欲以制裁恐嚇其他司法管轄區法官，卻是清清楚楚，美國政客企圖干預香港司法機構獨立運作，必須強烈譴責。這兩年香港政治環境劇變，堅持法治就是維護香港獨特性。澳洲聯邦法院前首席大法官祈顯義出任特區終審法院非常任法官，多名海外非常任法官亦同意續任，突顯香港司法獨立，仍然得到國際法律界認同及支持。

國會委員會要求制裁

終院大法官榜上有名

今次已非美國國會政客首度要求制裁本港司法人員。去年5月，7名美國國會議員聯署致函總統，促請行政機關制裁香港國安法指定法官及檢控人員；兩個月後，美國國會及行政當局中國委員會（CECC）發表報告，點名提及本港十多名與國安法案有關的刑事檢控專員，以及當時新上任的律政司長林定國，建議美國實施制裁措施。這次CECC再度發表報告，將矛頭指向本港29名「相信有參與國安案件」的各級法院法官，促請美國政府考慮制裁，對象包括終審法院首席大法官張舉能，以及終院4名法官李義、霍兆剛、陳兆愷和司徒敬。特區政府、外交部駐港公署，以及香港大律師公會與律師會，昨天均發表聲明，強烈譴責美方威脅制裁本港法官。

法官判案量刑，不同人有不同看法，一些公眾高度關注又或較為敏感的案件，判決引起的迴響當然也較大，偶有法官在聆訊過程或判辭中，說了一些較為「出位」的言論，惹來公眾議論，但這不等於裁決本身不公正。美國政客以港遏華，不斷打擊香港，就連本港司法制度也不放過。終審法院是香港法治的重要象徵，CECC最新報告將矛頭指向終院首席法官及4名法官，不僅無理，更是對香港法治和司法獨立的一場正面攻擊，必須嚴辭駁斥。

普通法一大優點，就是判決公開透明，法律理據一清二楚。黎智英案與民主派初選案，是兩宗最受注目的國安大案，法庭處理公開透明，初選案控辯雙方的觀點，以及證人說了什麼，全都公諸於眾；黎智英聘請海外大律師一事，官司由高院打到上終院，看不到法庭的處理，受到任何政治干預，後來全國人大常委會所作的決定，亦無推翻終院裁決。最近特區政府修例，規定海外律師參與國安案件，必須先取得行政長官證明書，聘請門檻無疑是提高了，但未有一刀切禁止，比起新加坡規定海外律師不得參與刑事案件，做法也較為寬鬆。反修例風暴以來，香港出現了很多變化，政治上收緊了，但這樣就說香港再無法治及司法獨立，實在難以成立。

CECC報告就國安法實施情况，對本港法官和司法制度作出連番攻擊，觀點其實並不新鮮，張舉能以往亦曾公開回應過，只是美國政客根本沒興趣認真討論法律問題。以國安案件不設陪審團為例，首先，陪審團制度本身就不是放諸四海皆準的做法，很多國家或地區的司法制度，都沒有這樣的安排；其次，現實中，將一些政治敏感案件交由陪審團定斷，反而有機會因為陪審員個人政治立場，影響判決公正性。

去年法律年度開啟典禮，張舉能談及由指定法官審理國安案件的做法，強調法庭公正持平不會因此安排受影響，指定法官一樣會就裁決頒下詳列理由的判決書，被告一旦定罪，亦可上訴。事實上，指定專責法官處理特定法律範疇案件，並非罕見安排，國安案指定法官名單由特首拍板，但委派哪位法官處理哪些案件，依然屬於司法機構獨立行使的司法職能。港區國安法加入嚴格保釋門檻是事實，但不等於否定無罪推定原則。特區政府昨天反駁，包括美國在內的一些普通法司法管轄區，甚至設有機制，可以國家安全為由，准許未經起訴而長時間拘留。美國政客那麼關心普世價值，批評香港之前，也許應該先關心一下那些仍被囚在關塔那摩監獄、從未被檢控卻遭拘留多年的人。

守護香港法治

港獲國際肯定

法治是香港成功的基石，守護法治就是維護香港獨特性，本港司法界也一直為此克盡己責。港區國安法實施後，英美政客不斷詆譭香港法治，去年英國最高法院正副院長，辭去終審法院非常任法官職務，倫敦當局施加政治壓力，痕迹清晰可見，然而所謂「終院非常任法官離職潮」並無出現，多名海外非常任法官表明不會辭任，形容香港處於歷史關鍵時刻，需要支持法院維護法治。昨天港府便公布，再有兩名非常任法官續任3年，另外，行政長官早前也按照司法人員推薦委員會的意見，任命澳洲聯邦法院前首席大法官祈顯義（Patrick Keane）為終院非常任法官，是英國法官辭任風波後，首名新加入終院的海外法官。今年稍後，聯合國國際貿易法委員會於香港舉辦大型會議，也是對香港法治投下信心一票。儘管面對美國政客無理攻擊，香港司法獨立依然得到國際法律界廣泛肯定。

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