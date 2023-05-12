社評：減輕感染高峰影響 後疫情時期新任務

新冠感染迎來高峰期

政府市民莫掉以輕心

周日是香港復常後首個母親節，不少市民都準備了慶祝活動，餐飲業預期有不俗進帳，只是人多聚會，病毒傳播必然較為容易。過去數周，季節性流感在港肆虐，新冠感染病例也呈升勢。根據醫管局數字，3月下旬，每日平均約有5300人經急症室求醫，4月中旬起升至接近6000人水平，及至本周更錄得單日6400人求診。醫管局表示，流感疫情似乎已見頂，但新冠傳播仍處於上升軌道，過去一周，日均入院人數達1200，當中約三分之一是感染新冠。比起去年第五波疫情高峰，現時公院新冠病人重症率雖然不高，但不等於沒有危重及死亡個案，長者及長期病患等高危人士，還是小心為上，人多地方宜戴口罩。

新冠疫情爆發，距今3年有餘，全球死亡人數，官方數字合計為690萬人，但由於很多地方檢測不足，世衛估計實際死亡人數可能多達2000萬。世衛上周宣布，新冠疫情不再構成「國際關注突發公共衛生事件」（PHEIC），是一個重要里程，各國全面復常，有利社會經濟發展及國際交往，惟PHEIC結束，並不意味新冠病毒不再廣泛傳播，又或危害消失了。就像季節性流感，新冠感染高峰期還是會每隔一段時間重臨，增加醫療系統壓力，大批病人無法如常上班上學，造成各種各樣的社會經濟成本。就算步入後疫情時期，政府和市民還是有很多事情要留意或處理。

無論是接種新冠疫苗還是自然感染，體內新冠病毒抗體水平，總會隨着時間下降。去年底內地大舉放寬防疫措施，事隔半年，開始出現新一波感染潮，並不令人意外；本港上一浪感染高峰，同樣始於去年底，加上通關因素，新冠病例近期顯著上升，應該是預期之內。政府專家顧問預計，這一浪感染，大約要在6周後才回落。各方有否做足準備，需要認真檢視。

醫管局表示，近日各公院內科病房使用量已超過100%，當局已制定應急計劃，應付相關情况，包括加開病牀、加快病人流轉等，北大嶼山醫院感染控制中心已加開病房，安排數十名病人入住。除了呼籲輕症病人到普通科門診或私家醫生求醫，醫管局亦表示，會安排部分病情較穩定但未能即時出院的病人，轉到非急症醫院留醫和療養，從而減輕公院負擔，但暫時不需要調整非緊急服務，然而另一邊廂，也有病人及私家診所表示，新冠特效藥難求。

強化臨牀救治能力

確保特效藥供應足

有患長期病的市民快測陽性後到私家診所求醫，獲確認合資格領取特效藥，但診所表示手上沒有相關藥物，着病人往公院求醫，預約普通科門診又要排隊，最終拖了兩三天才取得特效藥，時間耽誤導致原本較輕的病情惡化。新冠特效藥在感染後首5天最有效，若遲了服用，效用會打折扣。根據現行安排，私家醫生可透過政府平台，要求當局提供新冠特效藥，免費處方予符合資格及需要的感染者。既然當局希望私家診所可以幫忙分流病人，就應該設法為私家診所提供足夠新冠特效藥，不應該有長期病人「輕症等到變大病」，問題究竟是當局沒有預留足夠特效藥給私家診所，應付感染高峰期來臨，還是另有原因，當局有必要弄清楚並理順。

醫管局透露，現時公院有超過2000名新冠病人，近八成為65歲以上，大多有長期病或未完成接種新冠疫苗，再次突顯打針抗疫的重要。政府曾提過，有意跟應付季節性流感一樣，制定恆常計劃，定期為長者及高危人士接種加強劑，期待當局早日公布具體方案，適時落實。安老業界表示，全港超過九成院友已打3劑疫苗，近日多了安老院舍出現感染個案，但院友病情一般輕微，認為爆疫情况不算很嚴重。另一邊廂，醫管局卻提到，目前約13.7%住院病人來自院舍，形容相關數量「比較嚴峻」。長者體弱，不管季節性流感還是新冠，對他們都是威脅，院舍不能掉以輕心，當局更要留意院舍傳播情况，及時提供適切支援。

世衛宣布新冠疫情再非PHEIC，特區政府可以將新冠應變級別，由第三級「緊急」，下調為第二級「嚴重」，與此同時，當局亦要有通盤策略及措施，應付新冠變成風土病後的新局面。國家衛健委抗疫專家梁萬年最近提到，應付新冠病毒，未來有4點工作要辦好，包括監測預警提防病毒變種、針對高危人群加強疫苗接種、強化臨牀救治能力，以及保持在疫情期間養成的良好衛生習慣。這4點對香港同樣適用，特區政府必須致力做好。

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