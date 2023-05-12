明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：減輕感染高峰影響 後疫情時期新任務

【明報社評】本港受新冠及流感病毒「夾擊」，急症室求診及入院人數，最近持續處於高水平，有病人等了兩三天才獲發新冠特效藥。世界衛生組織本月初宣布，新冠疫情不再構成「國際關注突發公共衛生事件」，標誌國際社會已可有效控制疫情帶來的危害，不代表新冠病毒消失，政府和市民不能掉以輕心，高危人士應在適當時候接種加強劑，當局則要確保有足夠新冠特效藥物，及早讓感染新冠的高危人士服用。後疫情時期，政府仍須持續監測病毒變異情况、維持社區免疫屏障，以及有效控制感染高峰期情况，盡量減少社會經濟成本和公營醫療系統負荷。

新冠感染迎來高峰期

政府市民莫掉以輕心

周日是香港復常後首個母親節，不少市民都準備了慶祝活動，餐飲業預期有不俗進帳，只是人多聚會，病毒傳播必然較為容易。過去數周，季節性流感在港肆虐，新冠感染病例也呈升勢。根據醫管局數字，3月下旬，每日平均約有5300人經急症室求醫，4月中旬起升至接近6000人水平，及至本周更錄得單日6400人求診。醫管局表示，流感疫情似乎已見頂，但新冠傳播仍處於上升軌道，過去一周，日均入院人數達1200，當中約三分之一是感染新冠。比起去年第五波疫情高峰，現時公院新冠病人重症率雖然不高，但不等於沒有危重及死亡個案，長者及長期病患等高危人士，還是小心為上，人多地方宜戴口罩。

新冠疫情爆發，距今3年有餘，全球死亡人數，官方數字合計為690萬人，但由於很多地方檢測不足，世衛估計實際死亡人數可能多達2000萬。世衛上周宣布，新冠疫情不再構成「國際關注突發公共衛生事件」（PHEIC），是一個重要里程，各國全面復常，有利社會經濟發展及國際交往，惟PHEIC結束，並不意味新冠病毒不再廣泛傳播，又或危害消失了。就像季節性流感，新冠感染高峰期還是會每隔一段時間重臨，增加醫療系統壓力，大批病人無法如常上班上學，造成各種各樣的社會經濟成本。就算步入後疫情時期，政府和市民還是有很多事情要留意或處理。

無論是接種新冠疫苗還是自然感染，體內新冠病毒抗體水平，總會隨着時間下降。去年底內地大舉放寬防疫措施，事隔半年，開始出現新一波感染潮，並不令人意外；本港上一浪感染高峰，同樣始於去年底，加上通關因素，新冠病例近期顯著上升，應該是預期之內。政府專家顧問預計，這一浪感染，大約要在6周後才回落。各方有否做足準備，需要認真檢視。

醫管局表示，近日各公院內科病房使用量已超過100%，當局已制定應急計劃，應付相關情况，包括加開病牀、加快病人流轉等，北大嶼山醫院感染控制中心已加開病房，安排數十名病人入住。除了呼籲輕症病人到普通科門診或私家醫生求醫，醫管局亦表示，會安排部分病情較穩定但未能即時出院的病人，轉到非急症醫院留醫和療養，從而減輕公院負擔，但暫時不需要調整非緊急服務，然而另一邊廂，也有病人及私家診所表示，新冠特效藥難求。

強化臨牀救治能力

確保特效藥供應足

有患長期病的市民快測陽性後到私家診所求醫，獲確認合資格領取特效藥，但診所表示手上沒有相關藥物，着病人往公院求醫，預約普通科門診又要排隊，最終拖了兩三天才取得特效藥，時間耽誤導致原本較輕的病情惡化。新冠特效藥在感染後首5天最有效，若遲了服用，效用會打折扣。根據現行安排，私家醫生可透過政府平台，要求當局提供新冠特效藥，免費處方予符合資格及需要的感染者。既然當局希望私家診所可以幫忙分流病人，就應該設法為私家診所提供足夠新冠特效藥，不應該有長期病人「輕症等到變大病」，問題究竟是當局沒有預留足夠特效藥給私家診所，應付感染高峰期來臨，還是另有原因，當局有必要弄清楚並理順。

醫管局透露，現時公院有超過2000名新冠病人，近八成為65歲以上，大多有長期病或未完成接種新冠疫苗，再次突顯打針抗疫的重要。政府曾提過，有意跟應付季節性流感一樣，制定恆常計劃，定期為長者及高危人士接種加強劑，期待當局早日公布具體方案，適時落實。安老業界表示，全港超過九成院友已打3劑疫苗，近日多了安老院舍出現感染個案，但院友病情一般輕微，認為爆疫情况不算很嚴重。另一邊廂，醫管局卻提到，目前約13.7%住院病人來自院舍，形容相關數量「比較嚴峻」。長者體弱，不管季節性流感還是新冠，對他們都是威脅，院舍不能掉以輕心，當局更要留意院舍傳播情况，及時提供適切支援。

世衛宣布新冠疫情再非PHEIC，特區政府可以將新冠應變級別，由第三級「緊急」，下調為第二級「嚴重」，與此同時，當局亦要有通盤策略及措施，應付新冠變成風土病後的新局面。國家衛健委抗疫專家梁萬年最近提到，應付新冠病毒，未來有4點工作要辦好，包括監測預警提防病毒變種、針對高危人群加強疫苗接種、強化臨牀救治能力，以及保持在疫情期間養成的良好衛生習慣。這4點對香港同樣適用，特區政府必須致力做好。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞