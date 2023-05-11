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社評

社評：維護香港獨特性 鞏固旅遊軟實力

【明報社評】通關後內地旅客重臨香江，政府數據顯示，近月來港的內地團，逾半屬團費500元人民幣或以下的低價團，留港平均日數亦比疫前為短，雖然旅監局暫沒收到強迫購物一類投訴，但部分低價團的服務質素，明顯不理想，走馬看花之餘，導遊解說也錯誤百出，有欠專業，當局和業界需要正視情况，謀求改善。內地旅客外遊，愈來愈重視文化特色體驗，剛過去的五一黃金周反映了有關趨勢，旅遊相關行業必須與時並進，推陳出新；與此同時，特區當局亦要明白，對於內地旅客而言，香港的吸引力，可不止是維港夜景又或購物天堂，而是有別於內地的開放多元氛圍。香港獨特性愈彰顯，愈能吸引旅客慕名而來。

低價團當道依舊

旅業須與時並進

疫情爆發前，香港號稱全球最多旅客到訪城市，表面風光，背後隱憂重重，最大問題在於本港旅遊業發展模式不可持續，多年來過度倚靠內地客來港購物消費撐起，業界不思進取，行業生態扭曲，零團費、強迫購物等亂象，不斷透支香港旅遊聲譽，旅客體驗差，不願做「回頭客」；部分旅行社針對內地客開發旅遊產品，每每以低價掛帥，人均消費不高，客流量卻很大，導致部分地區民生受影響，惹來本地人不滿，甚至將憤怒發泄在旅客身上。這樣的行業生態，無異於竭澤而漁。疫後通關復常，正是推動業界「高質量發展」良機，惟觀乎過去數月情况，當局和業界顯然還須加倍努力。

早前土瓜灣紅磡一帶，出現低價團客擠滿街頭等候午膳等情况，當局和業界介入後，整體有所改善。昨天立法會會議，政府官員表示，五一黃金周期間，內地訪港旅行團秩序大致良好，各旅遊區及口岸交通與運作維持暢順。不過當局提及的最新數據顯示，近月來港的內地團，仍是以低價團為主，在港逗留時間，似乎也比疫前遜色。

根據旅監局蒐集的內地團行程登記資料，這3個月有近萬內地團入境，當中近一半留港兩天，約四成留港僅一天，兩者合計佔整體入境團比例達86%。相比之下，疫前（2018年）內地旅客留港時間，平均為3晚。團費方面，根據3月底至本月初資料，團費在500元人民幣或以下的內地團，佔總數約54%，介乎501至1000元人民幣的內地團，則佔13%。雖然旅監局近3個月沒有收到強迫購物一類投訴，但接獲7宗內地團客求助個案，涉及領隊和註冊商店職員態度，以及行程收費等。記者以內地人身分報名低價團來港，發現觀光安排如走馬看花，中環摩天輪「只能遠觀」，倒是指定免稅店購物時間比原定長，導遊對景點的描述更是信口開河，質素惹人懷疑。究竟這是「個別例子」還是「冰山一角」，有必要弄清。

內地幅員遼闊，人口眾多，以低價團吸引從未來港的三四線城市居民，不會沒有市場，惟隨着內地城市中產化，不少人都有外遊經驗，要求也愈來愈高，加上內地網購盛行，來港購買奢侈品，已不再像昔日般吸引。本港餐飲業人士指出，五一黃金周期間，業界生意雖有額外增加，但不及以往同期，當中以高級食肆表現較令人失望，認為內地遊客消費力「減弱」了，可是內地電子支付公司的資料，卻有力地反駁了此看法。反映內地客外遊消費的跨境支付數據顯示，黃金周期間，港澳地區日均線下消費金額升了1.4倍，至於內地消費就更旺。

有餐飲業人士提到，現在內地自由行旅客來港，喜歡光顧比較大眾化的食肆，主要來逛街及拍照「打卡」。有關說法，正正反映訪港內地旅客消費模式真的變了，追求的更多是地道文化體驗、感受香港特色。對他們而言，維港夜景當然獨特，但上海霓虹夜景同樣精彩；香港主題公園依然好玩，但內地同樣有一流的大型主題公園。這個黃金周，西九的故宮文化博物館及M+博物館大收旺場，說明很多內地客對旅遊深度和新鮮感，都有要求。

本地旅遊業人士稱，現時市面上最好賣的旅遊產品，仍是傳統常規景點，證明這是「市場選擇」，又指疫後個別導遊對工作生疏了，才有信口開河情况。有關說法似是砌辭辯護，多於正視問題。低價團繼續當道、傳統景點依舊「熱賣」，究竟是「市場選擇」，還是因為供應者但求薄利多銷，集中提供這類「快餐式」低成本產品，無法將深度旅遊潛在需求釋放出來，值得深思。香港旅遊業不能再吃老本、續走「高量低值」的盈利模式，業界要有求變決心。

香港吸引內地人

在於開放兼多元

香港對於內地人的吸引力，不僅在於國際化，還在於香港社會文化形態，跟內地很不一樣。不少內地人來港，就是希望感受香港的開放及多元多樣，可以看到在內地難得一見的東西。倘若香港不再獨特，跟內地大城市沒有兩樣，內地人來港旅遊或定居的意欲，難免會打折扣。這幾年，特區政府取締了很多持續多時的亂象，與此同時，當局必須緊記，維護香港獨特性，就是維護香港的軟實力，這不僅是幫助旅遊業，更是為了確保香港可以發揮其獨特作用，貢獻國家。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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