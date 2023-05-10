社評：港英關係現務實變化 大國博弈下易生轉折

英高官訪港5年首見

盼加強貿易投資合作

莊敦文這次訪港，行色匆匆，周末抵達，昨天已離開。莊敦文此行主要任務，是推廣英國作為投資及貿易目的地，其間曾與財經事務局長許正宇會面，討論有關消除市場壁壘和促進雙邊貿易的進展，又參觀了數碼港。長和在英國有大量投資，莊敦文訪港期間，亦跟長和主席李澤鉅及聯席董事總經理霍建寧會面，討論集團在英國的投資計劃。莊敦文表示，香港是位居全球前列的國際金融中心之一，香港和英國在金融服務、基建和可持續發展方面有共同利益，希望推動兩地在金融科技與服務方面的貿易。

英國部長級官員對上一次訪港，已是2018年的事。莊敦文的職級，相當於副部長，並非內閣大臣，但他已是近5年訪港的最高級英國官員，儘管談的是經貿投資，但此行無可否認有政治意義，尤其是2019年反修例風暴爆發後，英美同氣連枝，向北京和香港施壓，中方不滿英美干涉內政，《港區國安法》實施後，英國推出BNO移民計劃，中英關係與港英關係更是急轉直下。對於莊敦文此行，英國部分保守黨議員反應強烈，質疑倫敦當局為何向中國「跪低」，英國傳媒報道也突出這是港區國安法實施後首次有英國高官訪港。在香港，行政長官李家超回應莊敦文訪港，強調歡迎任何國家的官員來港，推動經濟發展、商業往來及人文交流。

港英關係近月出現積極變化，其實有迹可尋。早於上月，財經事務局長許正宇便訪問英國，與莊敦文等英國官員會晤。英國駐港總領事戴偉紳近日接受訪問，更表示兩地未來將有更多部長級官員交流，財政司長陳茂波和教育局長蔡若蓮今年稍後便有可能訪英。戴偉紳說，英國脫歐後，企業需要拓展市場，商界對大灣區發展機遇感興趣，期望英港貿易投資「翻新頁」，恢復建設性的接觸，看看哪些領域可以合作，至於分歧矛盾則多些在幕後坦誠討論，少些在幕前進行米高峰外交。這次訪港的莊敦文，本身是金融界人士，早年曾在香港工作，當過保守黨副主席，目前並非國會議員，意味他政治包袱較小，對首相辛偉誠而言，由莊敦文來港「破冰」，無疑是名正言順兼最合適的人選。

英對華政策受制美國

香港須留意外交逆風

英國經濟疲憊，通脹高企，對辛偉誠而言，振興經濟乃是眼前首務。右翼民粹主義近年席捲英國，不少政客高舉保護主義及意識形態旗幟，反華更是大有政治市場；相比之下，辛偉誠算是較為傳統的親商界保守黨人。去年底，辛偉誠闡述新政府外交政策，談到前首相卡梅倫所提的英中關係「黃金時代」已經結束，惟並不像前任的約翰遜或卓慧思般，分別稱中國為「系統性的競爭者」或「威脅」。辛偉誠強調英國要以「穩健務實主義」（robust pragmatism），而非「大而化之的口號」，應對中國等競爭者。觀乎近期事態，中英關係確實出現了一些積極變化，港英關係亦隨之多了迴旋空間。

上周末英國國王查理三世加冕典禮，中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正出席。過去數年，韓正主管香港事務。對於韓正來訪，英國政界不乏反對聲音，但無礙韓正與英國正副首相見面，以及跟外相交談約半小時。這是中英近年罕有的高層會談，恢復接觸對話，算是踏前了一步，但要進一步加強關係，始終障礙重重。英國外交政策，以美國馬首是瞻，唯有如此才能確保其國際影響力。美國為遏制中國，千方百計動員盟友，英國必定跟隨美國的政治操作起舞，這已注定中英關係改善空間有限。近年英國首相頻頻換人，辛偉誠相位可坐多久，難以預料，一旦再次換上右翼民粹政客，所謂「穩健務實主義」，隨時又會煙消雲散。

中英關係脆弱，港英關係難免易生轉折，然而香港作為高度開放經濟體，也是國家對外重要門戶，既然辛偉誠提出「穩健務實主義」，中英及港英關係面對的逆風有所減弱，加強港英兩地在金融、經貿等領域的合作，若然符合香港和國家利益，當然值得為之，只是各方亦要有心理準備，相對緩和的氣氛，可以相當短暫，特區官員推動兩地合作交流的同時，亦要時刻留意潛在的政治或國家安全風險。

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