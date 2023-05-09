社評：新區議會既熟悉又陌生 專員權傾仍盼合理平衡

參選門檻宜作調整

容許人代政協提名

多名司局長連日就區議會改組方案作出解說，有團體則擺街站收集市民簽名，為支持方案展開政治動員。《基本法》第97條提到，特區可設立非政權性的區域組織，接受特區政府就地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衛生等服務。新的區議會，不再具有選舉立法會議員及行政長官的權力，也不再有審批撥款的權力，政府強調是回到原本定位。律政司長稱，《基本法》第97條屬賦權條文，成立區議會並非憲制責任，區議會不具備任何政治權力，包括監察政府的權力；民青局長則重申，區議會基本定位無變，兩大功能一為諮詢，一為服務地區，區議員須配合政府做地區諮詢工作，如實反映市民意見。

過去40多年，區議會角色職能不斷擴大，雖說現在改組方案是要「回歸基本」，但新區議會的組成與職能，跟以往市民熟悉的區議會，確有天淵之別，當中最明顯是「地區三會」（分區會、防火會、滅罪會）與民政專員權力大增。目前政府委任的「三會」成員，不少都有建制派政黨背景。隨着「三會」成員握有區議會參選提名權，傳統民主派政黨參選人即使符合愛國愛港要求，也未必能從地區「宿敵」手上取得提名。倘若政府希望區議會直選有更大的開放性，以便反映社會不同聲音，應該調整提名門檻，除了容許「三會」每名成員可提名不止一人，從而鼓勵競爭，也應該考慮擴闊提名權，例如接受由全國人大及政協成員提名。2021年立法會地區直選，有非建制派人士取得全國人代及政協提名入閘，說明這至少是現實上可行的安排。

民政專員權力擴大，體現於擔任區議會主席，有權決定議程、議事規則，以及跟進議員行為表現，如有需要可以啟動懲處程序。根據政府構思，民政專員將負起統籌地區治理的重任，協調區議會、「三會」及關愛隊工作，有人形容專員權力之大，儼如「地區小特首」。以往區議會議席以直選為主，制度設計包含了權力制衡及監察政府的元素，新方案則頗有視區議會為政府地區治理執行工具之意，區議員需履行民政專員委派的工作，配合政府施政。有身兼區議員的現任立法會議員關注，區議員會否變成「半個公務員」，不履行民政專員要求就可能受罰，變得不敢表達反對意見。有關憂慮，並非無的放矢。

政務司長強調，民政專員擔任區議會主席，旨在體現行政主導，確保區議會不會偏離服務地區市民的目標，變成爭論政治議題的平台，不認同專員會變成「地區小特首」；民青局長則稱，當局沒要求區議員只可蒐集某類意見，不論正反民意，政府均要掌握。新方案下，區議會如何一方面自下而上反映民意，一方面自上而下配合政府施政，必須好好拿揑、力求平衡，具體磨合與落實情况，很視乎政府的態度，以及民政專員如何行使權力。

現時本港有不少具有諮詢功能的委員會，環境諮詢委員會、城規會均是例子，它們皆沒有民選委員。區議會作為諮詢組織，政府強調委任議員一樣有代表性，若無限延伸此邏輯，理論上，當局大可將區議會全部議員改為委任；政府同意保留民選成分，反映當局也認同，直選區議員可以發揮有別於委任議員的作用。委任議員向任命者負責，乃是必然，但民選議員則一定要向選民負責。正是這一紐帶，令到公眾有機會參與、地區民情有機會上達。

平衡諮詢與協助施政

提防唯上不唯實文化

區議會不應回到數年前事事泛政治化、處處與政府死鬥的狀態，也不應該淪為政府的「啦啦隊」、唯上多於唯實。以外傭服務僱主為喻，等同強調區議員與政府是下上級關係，一個聽命一個指揮，這樣的權力關係若成為現實，有可能導致區議會內形成唯唯諾諾的文化，不利當局聆聽地區真實民意，這是必須避免出現的情况。日後民政專員出任區議會主席，需要謹慎運用權力，尊重區議會諮詢功能，認真聆聽議員意見，鼓勵下情上達；另一邊廂，議員亦要敢於表達不同意見，發揮建設性的作用，不同黨派應該積極參與區議會直選，確保新區議會在反映民情和配合施政這兩項職能上，取得合理平衡，不會有所偏廢。

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