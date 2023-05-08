社評：地方政府財政囊中羞澀 基層公務員要回吐獎金

全年達到5%增長率無問題

地方政府舊債未清舉新債

首季度經濟增長率達到4.5%，比預期中表現更佳，國際貨幣基金組織也調高了中國經濟增長的全年預測至5.2%。然而，進出口表現並不理想，只有4.8%增長，疫後第一次舉辦的線下廣州交易會成交額比疫情前下降15%，隨着歐美市場疲軟加劇，以出口帶動全國經濟增長的比重將會下滑，這或許是廣東首季度經濟增長只有4%的原因。

經濟增長的另一頭馬車是消費，一季度的消費總額有5.8%增長，顯示消費信心已經復蘇，五一黃金周的旅遊收入達到1400億元人民幣，比預期中1200億元還要多，過去藏富於民而今演化成購買力，相信下半年的消費將會進一步帶動整體經濟增長。

疫後經濟很快能夠回復到疫情前，似乎毋須擔心，但在這個過程中，不同省份有不同的困難。比較突出的是地方債務問題，上月底召開的政治局會議，透露一個信息，中央關注地方債務問題，提出「要加強對地方債務管理，嚴控新增隱性債務」。加強管理是永恆的政策，「嚴控新增」的信息量很大，一是隱性債務問題嚴重，二是仍然在新增中。

青海省去年政府負債率達到84%，全國排名第一，貴州則以61.9%排第二，國際認可的負債率是100％至120%，國家則要求控制在50%以下，去年還有吉林、甘肅、天津和海南的負債率超過50%。中央一直以來三令五申嚴控地方政府舉債，地方政府則在玩「貓捉老鼠」的遊戲，正式以地方政府發行債券的形式在中央監控下無所遁形，但成立融資平台，讓國企借貸或者為政府工程融資，最後要擔保的還是地方政府，這種隱形債務，過去在中央睜一眼閉一眼，或者不同監督部門都閉一眼的情况下，地方債務「蒸蒸日上」。

貴州省政府公開承認，「無法通過自身解決」地方債，相當於向中央「攤牌」，要求中央政府協助解決。其實，通過中央轉移支付方式支持地方政府財政，今年將首次超過10億元大關，而中央政府的財政收入則並非財源滾滾，首季度中央級的公共預算收入減少4.7%，而各種開支有增無減，首季度債務利息支出增加15.9%，社會保障和就業支出增幅9.6%，而個人所得稅收入則下降4.4%，說明失業補助或者鼓勵再就業的開支不菲。

拖欠農民工工資重新出現

公務員要回吐兩年前獎金

屋漏偏逢連夜雨的是最底層的農民工，一度沉寂的農民工被拖欠工資情况重現，而且很大一部分拖欠工資的僱主，是政府工程承包商，政府拖欠工程款，工頭拖欠工人工資，這種勞資糾紛，勞資仲裁即使沒有偏袒政府部門，過了仲裁一關之後還要到法院訴訟，成本高昂，通過法律手段解決問題比蜀道還難。

公務員以及公用事業職工則被要求「回吐」獎金，公務員和公用事業職工即教師與醫生等，年終獎金是總收入的重要組成部分。廣東部分地方政府已經發出指令，要求公務員以及公用事業單位職工，退回2021年多發的獎金，比例在三分之一至一半不等，一些基層公務員及公用事業職工要回吐幾萬元。公務員及教師去年已經取消了年終獎，連退休公務員退休金中的獎金也被削減，總體收入減少三到四成，而今還要「翻舊帳」，將兩年前多發的獎金回吐。

政府要求公務員減少收入與全國共渡時艱，無可厚非，而回溯兩年前的政策，是否有點過分，見仁見智。問題是能否增加透明度以顯示公正公義，不同層級的公務員分配獎金有嚴格要求和程序，要求回吐獎金也遵循同樣的標準嗎？政府在削減開支方面，只有向公務員工資一項開刀嗎？是否存在一邊削減工資，一邊興建高檔辦公樓？這些都欠一個交代。

國家總體方針是共同富裕，毫無爭議，但在經濟不景或者一些省份增長提速不及其他省份情况下，共同富裕應該通過什麼政策來實施，青海資源貧瘠而發展不起來，需要扶持是理所當然，但一些省份因為「過度投資」而負債纍纍，中央也一定要毫無差別地「救市」（bail out）嗎？長此以往，還能鼓勵其他省份遵照中央嚴控的精神嗎？

共同富裕是長遠目標，過渡期間需要得到保障的是基層職工，他們被欠薪或者剋扣工資只能啞忍，地方政府面對的困難是全方位的，政府部門的債務不能追究，企業的債務則要扶持，這個時候，只有中央拿出全面可行的方案，才能保障基層員工的福利。

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