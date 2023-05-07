社評：軍火商販賣戰爭 美軍售掏空台灣

對台軍售服務政治

飢餓銷售巧取豪奪

今次訪台的美國軍火商，包括洛歇馬丁（Lockheed Martin）、雷神技術（Raytheon Technologies）等多間軍火龍頭企業，訪台目的據稱是討論擴大在台生產軍備。由於美國擔心兩岸一旦開戰，台灣會遭封鎖，軍火難以送入，故提出「區域緊急庫存」（regional contingency stockpile）方案，就是要把台灣打造成「軍火庫」，但這並不意味美國要扶持台灣自主防務工業，而是藉引入美國軍火巨頭，榨盡台灣最後一點油水。

長期以來，對台軍售都是為美國政策服務的政治工具。1950至1960年代，美國為阻止蔣介石政權「反攻大陸」，一直用軍售控制台灣。1970年代開始，為拉攏北京對付蘇聯，對台軍售逐年減少。中美建交後，在中方交涉下，兩國1982年簽訂「八一七公報」，美方承諾「不尋求執行一項長期對台售武的政策，並逐步減少對台武器出售直至完全停止」。但美方卻從未遵守承諾，只是將對台軍售由傳統的對外軍售（Foreign Military Sales，FMS）模式，變為商業銷售（Direct Commercial Sales，DCS）模式。FMS模式由政府出面接台灣訂單，再由政府向軍火商採購；DCS模式表面與政府無關，由台灣向軍火商直接購買，政府只負責審核出口許可證。

「八一七公報」簽署後的10年，美國累計對台軍售77億美元，其中多半是透過DCS模式。冷戰結束之後，美國對華政策逐步蛻變，大打「台灣牌」，對台軍售又恢復FMS模式。其實，FMS或DCS，背後都是美國政府在操弄，近年，美國政府對台軍售加快步伐，軍火商憑其本能嗅覺擇肥而噬，正是此次拉大隊訪台的背景。

不過，美國的對台軍售，並非完全考慮台灣的防衛需要，很多時候是以增強所謂「非對稱戰力」為名，傾銷過時的舊軍備，有時或價格高昂，或強買強賣，甚至為分攤研發費用、生產成本，游說或強迫台灣綑綁購買並不需要的軍備，純粹為軍火商荷包和促進國內就業考量，乾脆將台灣當作「提款機」。就以美國去年9月批准的11億美元對台軍售案中的「響尾蛇」空對空和「魚叉」反艦兩款導彈為例，前者是1956年服役，後者是1977年服役，美軍已在20多年前停止採購，難怪被傳媒稱作「美軍清庫存」。2019年台方採購的M1A2T型坦克，是在M1A2基礎上的「台灣訂製版」。由於美國唯一的坦克生產廠10年前就停產，「訂製版」意味台方要負擔重開生產線、重建上游產業鏈的所有費用，實質是幫助恢復「美國製造」。而為坦克配套的固定式車長機槍、通用機槍、煙幕彈發射器以及數以百萬計槍彈，台灣本來都可自造，也被迫在美採購，又是肥了美國供應商。以台灣防衛的需要，購買武器的順序，坦克等陸戰裝備並非優先所需，但美國卻極力對台銷售坦克、大炮，被形容為是「給台灣挖的大坑」。更不用說要台灣花大錢購買的遠程雷達，是用來監視解放軍洲際導彈，對台灣來說是「看得見，防不了」，純屬服務美國的戰略利益。

即使如此，美國軍售的交貨進度還大大落後於預期，更落後於台方的付款進度。台灣採購66架F-16V戰機，原訂今年初首批交機，現仍未見影，美方已告知要延遲到明年中以後。換言之，原本預計的2026年全數交機目標，將會延遲兩年。截至去年底，美國對台軍售拖延未出貨總值近190億美元，雖然其中有軍援烏克蘭的排擠效應，但亦有分析指，美方是故意拖延，實際是「飢餓銷售法」，目的就是讓台方始終有危機感，更聽從華府的指揮。

民進黨全力配合

台人拒做冤大頭

民進黨政府對此不會一無所知，但卻全力配合，蔡英文執政7年來，購買軍火預算已達1.8萬億新台幣（約4680億港元），台灣平均每人要負擔7.7萬元新台幣，而台灣軍費預算已超過政府預算總額兩成，佔GDP總額2%以上。而購買美國軍備，從來都是急著編預算、預付款，例如2020年採購F16V戰機，台灣國防部強調對空防重要性非常急迫，立法院短短25天就通過2472億元新台幣（約642億港元）特別預算。

美國近年向台灣販賣戰爭焦慮，傾銷武器，並非為保護台灣，而是出於一己私利。每次台海戰爭的兵棋推演，美國只公布會摧毀多少架飛機、多少艘戰艦，就是不說會死多少台灣人，而所有的推演結果最終無論誰贏，台灣都將成為廢墟。島內民眾今次站出來，抗議美國軍火商訪台，拒絕再做「冤大頭」，就是因為他們已經看透了美國人用心：目的就是藉激化兩岸衝突，來搜刮台灣的民脂民膏，掏空島內資源，耗盡台灣能量，用台灣人的血來實現美國的戰略目標。

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