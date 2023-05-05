社評：通脹問題未解決 信貸緊縮添新憂

市場期望年底減息

儲局迴旋空間有限

聯儲局一如預期加息1/4厘，聯邦基金利率目標區間，上調至5厘至5.25厘，是2007年9月以來最高。有別之前的議息聲明，今次聲明刪去了有關暗示進一步加息的措辭，鮑威爾也暗示會暫停加息，謀定而後動。市場人士紛紛認為，美國自去年3月以來的加息周期將告一段落，利率期貨市場更顯示，投資者認為9月減息的可能性超過七成。在香港，一些人亦認為聯儲局加息周期，有利地產市道復蘇，儘管金管局昨天特意提醒，本港拆息上升趨勢持續，市民承做物業按揭或貸款，要留意利率波動風險。

當然，投資者押注第三季美國開始減息，很大程度只反映市場期望，不等於聯儲局一定會這樣做。鮑威爾昨天提到，加息「正接近甚至可能已達到終點」，但同時亦指出，聯儲局對通脹前景的評估，不足以支持減息，需求及就業市場需要進一步降溫，若有必要加強收緊貨幣政策，局方仍準備採取更多行動。

歐美為了遏抑高通脹，過去一年密密加息，新近數據顯示，整體通脹情况跟去年高位相比，確是有所回落，但仍明顯高於2%的政策目標。美國上月公布的消費物價指數，雖說是2021年5月以來最低，但按年仍升5%，昨天公布的歐元區通脹率則為7%。近期能源價格徐徐回落，減輕了歐美通脹壓力，但扣除能源及糧食等價格的核心通脹率仍然偏高，聯儲局暫停加息，通脹回落勢頭會否出現反覆或減慢，有待觀察。聯儲局打算暫停加息，與其說是通脹問題已解決，不如說是近月地區銀行危機持續，以及信貸緊縮（credit crunch）惡化，導致局方不得不處理「新火頭」。

聯儲局「暴力加息」，利率環境劇變，衝擊部分美國地區銀行及中小型銀行，最近兩個月，先後有3間銀行倒下，包括矽谷銀行、Signature銀行以及第一共和銀行。華府穿針引線下，摩根大通收購了第一共和銀行，摩通總裁戴蒙聲稱，美國銀行業亂局已告一段落。言猶在耳，又傳出西太平洋合眾銀行陷困，令人擔心美國地區銀行危機不僅未消除，反而持續擴散。

美國經濟環境轉差，又接連有銀行出事，導致金融機構放貸更趨審慎，企業和個人愈來愈難借到所需資金，又或要付出更高借貸成本。信貸是經濟的血液，信貸緊縮，經濟活動必然放緩，甚至陷入衰退。今年3月最後兩周，美國銀行貸款減少近1050億美元，是有紀錄以來最大幅度收縮。鮑威爾昨天亦稱，很多銀行現時都關注流動性的問題，持續收緊貸款標準，信貸緊縮是聯儲局目前及未來關注的重點。歐央行的銀行信貸調查亦顯示，貸款標準收緊下，今年首3個月，信貸需求出現自金融海嘯以來最大跌幅。

債務上限角力添亂

環球經濟如履薄冰

歐美通脹稍緩，信貸緊縮危機又起，隨時拖累環球經濟。IMF因應中國經濟勢頭強勁，最近上調今年全球增長預測至2.8％，比之前高出0.1個百分點，然而IMF首席經濟師同時警告，倘若歐美信貸進一步收緊，有機會將全球經濟增長拉低至2.5%，最壞情况甚至只有1%。華爾街「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）就更悲觀，認為美國經濟3至4個月內將陷入衰退，除非聯儲局減息，否則美國地區銀行危機不止。

目前聯儲局的困境，在於既要應付信貸緊縮，又要提防通脹，但要兼顧兩者，政策迴旋空間又愈來愈窄。聯儲局有意暫停加息，僅代表美國經濟問題進入新時期，環球經濟還是陰霾重重。香港作為高度開放小型經濟體，縱有國家作後盾，亦不能掉以輕心，市民投資置業，必須留意風險。

美國經濟本已如履薄冰，民主共和兩黨就債務上限問題糾纏不休，更為美國以至環球經濟，製造更多麻煩及不穩定因素。債務上限是美國國會為聯邦政府設定的舉債最高額度，觸及這條紅線，意味美國財政部借款授權用盡，除非國會調高債務上限，否則白宮無權繼續舉債。債務上限旨在加強財政紀律，問題是美國恃着美元霸權，「舉債度日」早成習慣。為免聯邦政府債務違約，1997至2022年間，債務上限提高多達22次，而幾乎每一次，兩黨都會就調高上限的附帶條件，在國會激烈拉鋸，甚至試過「鬥出禍」，導致聯邦政府部門因為無錢而停擺。雖然債務上限危機，以往每次都以妥協結束，但拉鋸過程已足以增添經濟不確定性，2011年的債務上限危機，更引發評級機構標準普爾下調美國主權信用評級。明年是美國大選年，兩黨操作債務上限問題不知分寸，可以玩出火。

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