社評：區會需要多元聲音 各政黨應積極參選

社會需「建設性反對派」

莫棄體制內發聲機會

區議會改制後，區議員總數為470人，當中以委任議席最多，達179席；其次是分區委員會、防火委員會和滅罪委員會（簡稱「三會」）所推選的176席；地區直選議席則由原來452席，大幅減至88席。以往區議會採取單議席單票制，全港18區，共有452個小選區；新方案下，全港劃分為44個選區，每個選區以「雙議席單票制」選出兩名區議員；提名方面，候選人必須獲該區「三會」各3名成員提名，有意參選者，需要通過資格審查，確保符合愛國愛港原則。另外，政府將設立「區議員履職監察制度」，審核區議員表現，議員若有「負面行為」，可能遭懲處。

區議會年底將換屆選舉，對於政府提出的改組方案，傳統民主派政黨紛表失望，認為參選門檻太高，限制也太多。民主黨和民協均表示，未決定會否參選；在現屆立法會佔一席位的新思維則稱，會積極爭取參選機會。建制派政黨則一致支持新方案。行政長官李家超稱，新制度只是排除破壞國家安全、宣揚港獨、支持「黑暴」及「攬炒」的人，只要符合要求，持反對意見、對政府施政有不同想法者，均可進入區議會。

區議會改組後，重回《基本法》訂明的「非政權地區諮詢組織」屬性，沒有選舉立法會議員及特首的政治權力，也不再具備審批撥款的權力，但區議會仍然是特區政治體制中的一環。經歷了反修例風暴，中央不會再容許反中亂港者進入體制。任何政黨或從政者若想參選，都要符合「愛國愛港」要求，在此前提之下，議會內亦應該有「建設性的反對派」，敦促政府改善施政、推動良政善治。

政黨的存在，就是為了參選，不參選的「政黨」，實際不過是論政團體或壓力團體。香港政治進入新時期，傳統民主派政黨亦要認清自身定位，有所適應及轉變，調整過程中，雖然可能會流失昔日一些支持者，但如果不調整、不參選，恐怕很難逃過萎縮消亡的命運。香港社會多元多樣，若無人願意當「建設性的反對派」，選民少了一個選擇，社會少了一把聲音，不利彰顯香港獨特性，對各方亦非好事。

與改制前相比，傳統民主派政黨要在區議會爭取議席，無疑比以前困難得多，除了因為直選議席大減，選舉制度改變，也是不利因素。傳統民主派政黨的財力，本來就較為有限，小選區單議席單票制，每個選區所要投入的資源相對較少，在簡單多數「勝者全取」下，傳統民主派政黨有機會多贏議席。區議會改組後，多個小選區合併為大選區，有利資源較多政黨；假設選民投票「六四黄金比例」不變，雙議席單票制這一設計，也令到傳統民主派政黨全取兩席機會渺茫。可以相信，即使傳統民主派政黨決定各區都派人參選，最多亦只能拿下40席左右；然而只要「有得選」，就有機會進入體制發聲，傳統民主派政黨不應放棄機會。

反修例風暴期間，很多傳統民主派人士沒有跟暴力或攬炒切割，可能影響日後通過參選資格審查的機會，但現屆區議會中，仍然有一些民主派區議員宣誓「過關」，新制下民主派參選人能否入閘，「三會」9人提名這一要求，反而有可能成為更大障礙。「三會」成員均由政府任命，當中不乏地區人士及前區議員，有建制派政黨背景者，為數不少，他們會否願意提名民主派人士參選區議員，令人在意。

「三會」手握區選大權

提名機制可作改良

誠然，立法會選舉制度修改後，有意出戰直選者也要從選委會五大界別，分別取得數人提名，然而由於選委會各界別成員數以百計，與有意參選者也不存在激烈競爭關係，民主派人士爭取提名，現實證明是做得到的。區議會的情况則有點不同。一方面，很多「三會」成員不僅有政黨背景，甚至跟有意參選的民主派人士，在地區內長期競爭，難以想像他們很樂意幫「宿敵」一把；另一方面，一些地區的防火會，只得10多名成員，由於每個成員只能提名1名參選人，這將直接限制了能夠入閘的候選人數目，促使他們更傾向優先提名「自己人」。未來「三會」手握區會議席選舉權及提名權，成員同質性太高，不利反映社會多元性，就算當局認為「三會」提名制度必不可少，亦應放寬每名成員可以提名的人數，例如最多3人，讓不同黨派人士有更多機會出戰。

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