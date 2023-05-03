社評：區會民選成分大減 過度收緊並無必要

資格審查力足把關

區議會愈開放愈好

行政長官李家超上周預告區議會改組三原則，包括國家安全放在首位，區議會要去政治化，回到《基本法》第97條提及的「非政權性區域諮詢組織」屬性；地區治理須由愛國者掌握，確保特區有效管治；強化地區治理架構，體現行政主導，加強地區動員能力。根據昨天公布的改組方案，下屆區議會區議員總數為470人，與現屆相若，組成方面，由政府委任、地區委員會界別選舉，以及地區直選產生，比例約為「四四二」，另加27名當然議員。為確保國家安全及落實愛國者治港原則，區議會將引入資格審查制度，無論從何種渠道成為區議員，都要先通過資格審查機制。

過去40年，區議會組成與職能不斷演變，大方向是民選議席比例持續增加、職能持續擴大。今次區議會改組，客觀而言確是全盤逆轉了以往的發展趨勢。區議會不僅恢復了委任議席，佔比也最重，達到179席；3個地區委員會（分區委員會、防火委員會和滅罪委員會，簡稱「三會」），合共推選176席，屬次多；民選議席則大減至88席，比首屆區議會的民選成分比例為低。另外，18區區議會主席，將由各區的民政事務專員出任，某程度也可視為復設官守席位。職能與權力方面，中央修改特區選舉制度後，區議會再無選舉立法會及特首的權力；新方案下，區議會也不再有管理或審批撥款的職能，單純就是地區諮詢組織。

政府解釋改組決定，一方面強調必須從制度上堵塞漏洞，防止區議會再次成為「黑暴」、「港獨」及「攬炒」平台，另一方面則稱，區議員由多種方式產生，政府可以透過不同渠道收集意見，更立體考慮地區問題，同時亦有助糾正現行制度下，區議員容易傾向政治及民粹掛帥，以及小選區利益優先的思維。政府傳達的信息，簡言之就是方案因應近年本港實際情况而制定，並非「回到過去」，民選議席亦非反映民意「唯一方式」，區議會改組後意見「更多元」。

近六七年，右翼民粹政治席捲西方，衍生很多問題，什麼才是理想的民主，世界各地都有人討論。特區政府這次改組區議會，以「糾正昔日民選亂象」作為重要立足點，泛政治化情况將不復再，但新制度也可以衍生新問題。若說全面民選是公眾參與度最高兼最開放的安排，現在有八成區議員是由政府直接委任，又或由政府委任的「三會」委員選出，區議會組成不如以往開放，也是無可否認的事實。

政府這邊廂說希望聆聽更多意見，另一邊廂又握有委任大權，區議員們會否敢於提出批評、說出有別政府立場的意見，令人在意；若說當局要確保愛國者治港，根據新方案，任何人成為區議員之前，都要通過資格審查，還有宣誓等安排，政治把關已經非常嚴格，毋須靠大削民選議席杜絕反中亂港者，何况區議會改制後，已經回到「非政權地區諮詢組織」的屬性，既然諮詢是要想聽意見，公眾參與及開放度自然愈高愈好。民選成分降至僅得兩成，政治收緊過度，並無必要。

回歸以來，香港政治發展一個大方向是分權與制衡，久而久之，特區政府面對愈來愈多政治阻力或既得利益掣肘，施政舉步維艱。強化行政主導、權力再度集中化，是這兩三年的發展方向，最新公布的地區治理及區議會改組方案，亦突出了這一點。政府將成立「地區治理領導委員會」及「地區治理專組」，分別由政務司正副司長出任，領導地區工作；重塑後的區議會，一大角色是協助當局掌握地區脈搏、配合政府施政，新方案除了擴大「三會」的職能及政治影響力，由民政事務專員出任各區區議會主席，更大大增加政府對區議會的主導作用。

行政主導權力集中化

議員問責機制待釐清

區議會委任成分大增，又由民政專員任主席，如果工作做得不好，政府有不可推卸責任。新方案提出引入區議員履職監察制度，嚴格而言並非公眾監察或權力制衡機制，而是政府作為任命者，跟進被委任者表現的機制，啟動調查程序的部分權力握在區議會主席手中，民青局則負責制訂行政指引，列出「負面行為」清單。區議會不能再成為宣揚港獨的平台，但所謂「負面行為」清單如果訂得太嚴苛，也有可能過度約束區議員，妨礙批評意見的表達。區議會民選成分大減，全職議員很可能大幅減少，履職監察制度，有必要涵蓋議員開會出席率。倘若新的區議會，議員們常常缺席，公眾一定質疑，是否仍然值得為區議員花那麼多薪津和資助。

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