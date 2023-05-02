社評：港車北上促灣區融合 駕駛文化習慣須對接

融合涉制度習慣對接

港車北上乃具體例子

現時本港私家車若要往來粵港兩地，必須取得粵港跨境私家車常規配額（俗稱「兩地牌」），「港車北上」計劃是政策突破，參與計劃的香港車主，即使沒有「兩地牌」，也可駕駛名下私家車前往廣東省。有關政策調整，醞釀了好一段時間。去年11月，國務院批覆廣東省政府，可就港澳車輛經由港珠澳大橋珠海公路口岸出入內地，實行免擔保政策，為「澳車北上」及「港車北上」鋪平道路。

澳門與珠海為鄰，汽車也遠比香港少，「澳車北上」今年元旦率先實施。至於「港車北上」，粵港兩地政府原本打算今年首季公布詳情，惟進度比預期慢，直至昨天才宣布。具體而言，多項安排諸如每次入境內地不得超過30天、每年累計停留不得超過180天、牌證有效期1年等，基本與「澳車北上」一樣。港府表示，「港車北上」6月起接受車主申請，七一正式實施，為確保有序落實，粵港政府同意初期就接受申請數目設定上限，首周每個工作天接受200個申請，之後則為300個，未來可逐步再提升。另外，粵港同意就每日出行車輛數目設上限，獲發「港車北上」牌證的人，可經網上預約出行系統，預約出發日子。

「港車北上」，較多人即時聯想到的是在廣東省自駕遊，這對大灣區旅遊業而言是一個新發展、新趨勢，然而「港車北上」計劃的意義和重要性，當然不止於此。大灣區融合發展全面提速，意味人員、資金、商品服務流動將更為頻繁，拆牆鬆綁是大勢所趨。大灣區一小時生活圈概念要付諸實現，必須方便人員日常往來通勤及生活，港深廣高鐵運作「地鐵化」與「港車北上」，正是兩個重要發展方向。中央支持「港車北上」、「澳車北上」，着眼的也是加快大灣區建設。

港珠澳大橋是「國之重器」，通車至今超過4年半，當中有3年時間都受疫情影響，甚少車輛使用。今年通關以來，不少港人及旅客都有趁着「大時大節」，到大橋香港口岸乘坐金巴出入境，復活節期間，試過單日出入境近7萬人次，創3年新高，出入境車輛則超過8300輛次，刷新口岸開通以來單日最高紀錄，然而這樣的人流車流，距離發揮大橋的潛能作用，顯然還很遠，唯有大灣區深度融合，港珠澳大橋的作用才能彰顯，「港車北上」計劃，無疑為善用大橋踏出了重要一步。

大灣區民生融合，涉及兩地制度、規則以至文化習慣等多方面的對接，「港車北上」亦不例外，就算有「澳車北上」先行先試奠下基礎，港府亦不能掉以輕心，必須確保措施落地順利。「港車北上」，保險和驗車是兩個頗受關注的問題。港府早前透露將落實跨境汽車保險「等效先認」政策，本地車主的香港車險保單，可涵蓋內地「交強險」保障，毋須分開買兩地保單。當局表示，現時本港已有16間保險公司，可提供跨境車保，隨着「港車北上」未來更趨頻繁，相信會有更多保險公司樂意參與計劃。相比之下，驗車瓶頸問題則較為令人憂心。

今年初香港內地通關以來，「兩地牌」驗車需求大增，但現時全港只有一間驗車中心能提供內地官方認可的驗車服務，業界預料至少需要大半年時間，才能消化全港約3萬架「兩地牌」車輛。「港車北上」後，更多私家車主需要安排驗車，瓶頸問題恐進一步惡化。港府應及早跟內地當局商量，推動兩地驗車互通，又或豁免新車驗車等。

「港車北上」計劃，以一個工作天處理300宗申請計算， 一年大約就是7萬多宗，名額是否足夠，有待觀察；穗深塞車問題甚為嚴重，當地政府在措施落實初期，寧可保守一些，亦可理解。長遠而言，港車可以北上，北車亦理應可以南下。問題是香港乃彈丸之地，私家車數量持續增多，道路基建不敷應用，早前特區官員議員訪問團與廣東省委書記黃坤明會晤，據報黃坤明亦提到「北車南下」，表示會照顧香港關注。有關「北車南下」問題，特區政府必須小心處理。

理順技術安排

協助港人認識

大灣區融合，除了制度上的對接，文化習慣與認知上的對接，同樣重要，特區當局應主動協助港人多些認識內地的一套。香港和內地的道路設計、標誌、行車方向都不同，駕駛習慣亦有很多差別，香港車主就算在內地有駕駛經驗，亦要處處留神；人生路不熟者，更要格外審慎，避免意外。特區政府相關部門需要多做宣傳教育工作，協助有意北上的港車車主，了解內地交通規則、保險賠償制度，以至駕駛文化，這也是當局促進大灣區民生融合的一環。

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