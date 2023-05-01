社評：疫後勞動者蜂擁消費 保障權益須與時並進

疫後第一個長假期

旅遊如貼錢買難受

3年疫情窒礙經濟發展，不少勞動者連勞動的權利都被剝奪，又或者生產停停開開未能保障生活。現在疫情終於過去了幾個月，生產與經濟發展基本上回復到疫情前水平。疫後第一個勞動節黃金周，積壓多時的身心疲憊，需要得到放鬆。於是出現報復式消費，假期的第一天，全國鐵路共發送旅客接近2000萬人次，不但超過了疫情前水平，還創下單日旅客發送人數的歷史新高紀錄。加上飛機乘客以及自駕出遊的旅客，估計整個假期的總出行人次將會達到2.4億，超過疫前水平。

高速公路塞車，火車站擁擠，旅遊景點「人滿為患」，雖然所有景區都有入場人數限制，但短時間內在最受歡迎的景點，還是肩摩轂擊，遊人幾乎都是被推住走，沒有發生意外，已經算是萬幸。人多自然會推高酒店價格，熱門地點的酒店，房租是平時的三四倍，吃飯要排隊則是司空見慣。這種貼錢買難受的旅遊體驗，相信所有遊人都在罵罵咧咧。

其實，勞動節法定假期只有3天，現在5天的假期，員工是需要在節前一周和節後一周的周末補上班。用調假的方式製造長假期，是政府的發明，用意是藉長假期刺激消費，這一招一直以來都很有效，今年預計的旅遊收益將會達到1200億元，對提振經濟的作用很大。然而，付出的代價是，員工要在節前節後一周工作6天，學生也要跟着大人放棄周末的一天休息時間。

這種被美名黃金周的做法，受到爭議的聲音愈來愈大，今年有些企業毋須員工補上班，等於多給員工兩天假期，但這樣大方的企業畢竟是鳳毛麟角，希望取消調假的做法，直接增加年假天數的，還是佔輿論的多數。黃金周模式的旅遊不可能令遊人放鬆，已成定論，爭論的地方是能否增加年假天數，讓員工自行選擇放長假時間，錯開旅遊高峰日子。

論點並不新鮮，決定權在政府，因為政府帶頭用調假的方式製造長假期，意味着政府部門不「開門營業」，企業只能跟隨，解鈴還須繫鈴人，如果政府宣布不調假，企業就會另謀為員工提供福利的辦法。問題是政府是否有新招刺激消費，而毋須再製造這種讓遊人花錢買罪受的黃金周。而作為企業員工，對此毫無話語權。

經濟轉型加速僱傭關係改變

法規沒跟上也沒有嚴格執行

保障廣大勞動群眾合法權益，是政府的應有之義。按照《勞動法》規定，工作滿1年到10年以下的，每年有帶薪年假5天，這一點大部分中小企業都沒有嚴格執行。用人單位不為員工購買社會保險的，罰款是應繳金額的1到3倍，這一條款，在疫情或者經濟不景氣的時期，往往是政府帶頭對違規企業放一馬，勞動者權益未能受到應有保障的情况，比比皆是。疫情又製造出新麻煩。

由於經濟轉型，很多原來的工種被新工種取代，而《勞動法》對新工種權益保護未有追上新的定義，很多僱主強迫僱員用自僱的形式，規避為員工購買社會保險，以減低開支。疫情限制員工出行，居家辦公變成新的工作模式，加上自由職業流行，很多員工以合約形式承接工作，自願成為自僱。雖然政府規定自僱人士也可自行購買社會保險，為退休生活提供保障，但始終缺乏誘因，政府也不予監督。這些新工種的自僱員工，長遠來說是缺乏保障的，政府必須就自僱人士設有適當的要求和監督措施，否則，這個愈來愈大的群體，到退休年齡而沒有退休金供養，到頭來要承擔保障責任的還是政府。

《勞動法》1994年首次訂定，最近一次是2018年第二次修訂，也算是與時並進，但隨着經濟轉型的步伐與幅度愈來愈大，很多新出現的情况未能以法律的形式加以規管。問題最大的地方，並非經常修訂法律，而是認真嚴肅地執行原有的規定，現在僱傭之間出現糾紛，員工要對僱主興訟的成本很高，而政府部門以及工會卻沒有盡力保護員工權益，糾紛的結局往往就是「有冤無路訴」。

勞動節是給勞動者在辛勞之後，可以享受的一個節日，官方每年都給勞動者發勳章以及表揚，領導人也諄諄善誘呼籲尊重勞動者。誠然，今天的勞動者，無論在待遇及權益保護方面，都有很大的改善，但觀乎勞動節假期還無法避免要人擠人般旅遊，改善勞動者權益仍然有很大的空間。

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