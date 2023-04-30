社評：斡旋俄烏出實招 盡顯全球治理力

戰事膠着和平呼聲漸高

中方倡議照顧俄烏利益

中國與烏克蘭建交31年，已結成「戰略伙伴」。澤連斯基上任後，2021年7月曾與習近平通過電話，兩國外長近年亦多次會晤或通話，戰前中國已連續4年穩居烏克蘭最大貿易伙伴地位。俄烏戰爭爆發後，儘管西方輿論對北京立場極盡污衊詆譭之能事，但烏方及澤連斯基本人對中方卻從未口出惡言。基輔對華奉行務實政策，對中方的和平計劃表示歡迎。今次通話後，澤連斯基任命了新的駐華大使，稱「將有力推動兩國關係發展」。

戰事爆發之初，俄烏兩國曾經有過5輪談判，分別在白俄羅斯和土耳其舉行，去年5月17日，雙方同日表示，和談「無限期擱置」。從自私的地緣政治博弈角度，俄烏之戰曠日持久不分勝負對中國有利，但中方從開戰伊始就秉持勸和促談立場，並在開戰一周年時發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》；習近平3月訪俄，與普京也談及中方立場；4月法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩、巴西總統盧拉等接踵訪華，俄烏戰爭都是主要議題，中國公認是唯一對俄方有影響力的斡旋者。月前中國成功促成沙特阿拉伯與伊朗和解，更彰顯了北京的調停能力。盧拉建議建立包括中國在內的國際「和平俱樂部」，調解俄烏爭端，更增強國際間倡導和平之聲。預計8月在南非金磚國家峰會上，習近平和盧拉將再與普京當面商討和談之事。

在西方國家全力軍援的背景下，烏方對和談設置了較多先決條件，但今次習近平與澤連斯基通話，卻是應烏方要求。雖然據報烏軍近期即將反攻，但若不能取得「決定性勝利」，西方援烏力度或成強弩之末，令烏方承受壓力。根據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）數據，認為對烏克蘭援助太多的美國人比例，已從去年3月的7%升至今年1月的26%，未來數月可能還會繼續上升。戰場均勢令俄烏雙方都意識到，不太可能在軍事上取得決定性勝利，增加了和平談判的可能性。

在中方的12點和平倡議中，第一點就是尊重各國「主權和領土完整」，這可滿足烏克蘭的要求，第二點就是均衡安全，「各國的合理安全利益和關切都應得到重視和妥善解決」，亦為俄羅斯提供下台階，這是俄烏雙方都表示歡迎中國方案的原因。

對於中方積極調停俄烏衝突的動機，外界有諸多揣測，從軟化歐洲對華強硬立場、離間美歐關係，到覬覦戰後重建商機，不一而足，但顯然都低估了中方雄心。中方確想改善中歐關係，和平倡議中亦表達參與戰後重建意願，其實中國更希望的，是讓國際看到中國負責任的大國形象，正如提出「全球發展倡議」、「全球安全倡議」、「全球文明倡議」一樣，彰顯中國更積極參與建設性全球治理的能力。

和議佔據道德高地

真正止戰路途仍遙

由於中方倡議佔據道德高地，各方都無法斷然否定，即使是「逢中必反」的美國，對中烏元首通話也只能表示，「要通過談判實現和平，必須在澤連斯基總統準備好的時候」；普京的發言人亦表示，「歡迎任何能夠推動結束烏克蘭衝突以及實現俄羅斯目標的做法」。表明在「和平」的潮流面前，任何一方都在避免扮演「戰爭販子」角色。

不過，必須清醒地認識到，俄烏雙方的戰爭資源尚未消耗殆盡，近日俄軍又加強導彈攻勢，俄佔克里米亞港口亦再遭無人機襲擊，顯示和談的機會之窗仍未開啟。為協助烏軍反攻，北約多國對烏提供新一批軍援，其中美國4月19日還宣布提供3.25億美元新軍事援助。俄軍亦在加緊備戰，加固克里米亞半島防禦工事，普京4月14日簽署法案，允許在網上徵召入伍和動員預備軍人，並禁止接獲通知者離境。更重要的是，雙方設定的目標仍相距甚遠，俄方即使獲得烏東4州和通往克里米亞的通道，亦很難抵消因此戰造成的政治經濟損失。在西方源源不斷的軍援下，基輔誓要收復全部失地，而西方國家的共識，雖不能允許普京獲勝，但亦不願見戰事升級，烏方任何收復克里米亞的戰略，都需獲得西方金主的批准。

現在看，戰爭不太可能在今年之內停止，雖然澤連斯基與習近平通話，展現了烏方有和談意願，但在複雜的國際背景下，現階段俄烏雙方均難作出較大妥協讓步，因此，透過和平方式解決烏克蘭危機，仍將是一條漫長而艱辛的道路。

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