社評：推進人工島實事求是 細化財務安排釋疑慮

人工島計劃放眼長遠

經濟環境評估要合理

香港土地供應嚴重不足，導致房屋等民生問題難以改善。根據政府2016年發表的「香港2030+」研究報告，未來30年，香港整體土地需求達4800公頃，但同期土地供應只有3600公頃，缺口達到1200公頃。土地大辯論期間，不少意見認為，當局這一估算，嚴重低估了醫療、安老等用地的需求，也沒有考慮市民「住大些、住好些」的期望。2021年，當局就「香港2030+」作出更新檢討，在考慮到上述因素後，將土地需求上調至超過6000公頃土地，意味若不大規模增加造地，土地缺口將超過2400公頃。政府的解決方案是發展北部都會區，以及交椅洲人工島計劃。

去年底，政府宣布展開為期3個月的交椅洲人工島公眾參與活動。發展局本周表示，研究團隊透過展覽、網上意見表格、電郵、電話等，收到約7800份公眾意見，當中60多份來自專業學會、建造業及環團等組織。7800份意見書中，約六成支持項目，認為有助增加土地供應，並認同建議填海範圍及三島設計；反對計劃的有兩成半，餘下一成半沒有明顯立場。發展局長形容，項目獲六成意見書支持令人鼓舞，希望今年第四季正式開展環評法定程序。有民間團體則批評，此輪公眾活動不設公眾論壇，只得7800多份意見書，代表性成疑，所得出的結論，亦跟新近民調指受訪市民多數反對人工島計劃，存在落差。

2011年，政府展開名為「優化土地供應策略」的研究及公眾參與活動，當時已有關於中部水域填海的討論，隨着構思逐步具體化，項目名稱一再變化，由「明日大嶼」到現在的「交椅洲人工島計劃」，但填海造島一直是計劃核心，當局在不同階段也進行過各式各樣諮詢，當中以2018年「土地大辯論」規模最大。土地供應小組在5個月諮詢中，收到逾10萬份意見，就發展東大嶼都會的約2.9萬份問卷中，超過六成屬支持。政府新一輪諮詢對象，多為專業團體，33場簡介會，不少都是面向專業學會和商會等，公眾參與人數較少是事實，但有關人工島的討論，沒理由永遠停留在「土地大辯論」階段、不斷「拗返轉頭」；原則辯論過後，聽取專業團體意見，探討如何推進計劃，無可厚非。

近月社會上有人主張「先北都後填海」，亦有人關注人工島計劃的財政負擔，以及全球暖化海平面上升的潛在影響。政府推進人工島計劃，不應忽視一些建設性的意見，與此同時，社會討論時亦要實事求是。世界格局巨變，環球經濟前景不明，過去數年，香港飽歷衰退，又出現移民潮，部分人對前景悲觀，然而除非發生極端事故，諸如世界大戰或經濟大崩潰，否則經濟周期有落自然有起，移民潮也不會永續。無論北都發展還是人工島計劃，都是放眼長遠的大計，必然涉及對香港、國家以至世界發展前景的判斷，過度樂觀容易失算，過度悲觀亦無必要。什麼都說不看好、不要做，香港一定沉淪。

人工島計劃橫跨20年，政府估計總造價5800億元，平均每年開支少於300億元。近年香港工程屢屢超支，政府推算有否低估，需要斟酌，然而有意見以近期政府賣地成績，推算人工島賣地收入僅得2000多億元，只及政府預測的兩成半，其實是假設了香港經濟永遠無法走出谷底；所謂「人工島計劃5年耗光財政儲備」等觀點，其實亦有類似問題。正如港大首席副校長、經濟學講座教授王于漸所言，就算這兩年經濟不太好，沒理由假設未來10年都如此。全球暖化海平面上升，未來數十年將為世界各地沿海城市帶來不少問題，人工島計劃當然要有對策，但假設海平面未來數百年只會不斷上升，莫說人工島，維港兩岸一樣會被淹。這類假設是危言聳聽，多於客觀討論。

重奪土地供應主導權

人工島充實土地儲備

本世紀初，特區政府停止造地多年，土地供應主導權旁落私人發展商手上。上兩屆政府覓地建屋困難重重，一大原因就是政府手上缺地，若要扭轉這局面，最可行方法就是興建人工島。土地大辯論，有關「先棕後藍綠」的討論不知凡幾，北都發展多靠棕地及私人農地，「先北都後填海」，其實就是繼續在這一問題上兜轉，而對既得利益而言，人工島計劃押後，他們就可以維持土地供應主導權。特區政府必須重建充足土地儲備，才能重奪土地主導權，人工島對此非常重要。政府下定決心同步推進北都與人工島，下一步要做的，是提出一個前提假設合理、財務上亦可行的詳細方案，同時亦要多從技術層面入手，盡量控制工程成本、確保人工島能夠應對全球暖化和惡劣天氣挑戰，釋除公眾疑慮。

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