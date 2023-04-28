社評：校園欺凌非小事 「零容忍」莫淪空談

男生疑因欺凌自殺

真相責任有待釐清

以校園欺凌為題材的影片和劇集，近年屢見不鮮。與十多廿年前相比，香港社會對校園欺凌的關注度，無疑有所提升，然而並不代表問題得到充分正視，部分人甚至覺得，這主要是日韓等地的問題，即使偶爾從新聞或社交媒體上，接觸到本地一些懷疑校園欺凌事故的資訊，要麼視之為個別事件，要麼認為是年少無知胡鬧。特區政府的說法，亦容易令人產生「香港校園欺凌問題不算很嚴重」的印象。

全港有超過400間中學，教育局表示，每年都有查詢學校處理過多少宗欺凌事件，大體而言，一年約有200至300多宗，然而一些研究和調查都顯示，本港校園欺凌情况遠比當局形容的嚴重，官方提供的數字，僅為冰山一角。根據經濟合作與發展組織（OECD）疫前發表的調查報告，香港學生遭受校園欺凌普遍程度為29.3%，平均每10名學生，便有1人表示在一個月內遭受多於一次的欺凌，比率是全球最高，甚於英國（23.9%）及日本（21.9%）。本地一些調查亦顯示，約有30%受訪中學生表示曾受欺凌，約15%則表示自己曾欺凌他人。

校園欺凌對於受害者，可以留下長遠心理陰影，然而由於欺凌不一定涉及肢體暴力，可以是排擠杯葛、言語中傷，當事人身體沒有損傷，就算報警也很難證明什麼。這次疑有16歲中四男生不堪欺凌墮樓身亡，事件發生於今年2月，由於涉及人命，案件相信會由死因庭跟進。根據家屬說法，死者是特殊需要學生，正接受言語治療，欺凌者與死者認識多年，早有欺負死者前科。家屬指控校方推卸責任，對欺凌事件置之不理，也沒有將男童自殺事件呈報教育局，校方則稱死者生前從未投訴受欺凌，強調會積極配合調查。事件交由死因庭跟進，相信有助釐清真相及各方責任，同時亦可促使教育當局及各界，正視校園欺凌問題。

外界常以為校園欺凌集中於Band 3學校，現實是其他學校一樣有欺凌問題，就連傳統名校也捲入其中；社交媒體盛行下，駭人的欺凌畫面，更是一再公之於眾。可是不少學校處理欺凌事件時，予人觀感往往都是淡化事態，但求息事寧人。數年前，有中學生在校內被多名同學用椅子困住，並遭人強行脫褲擊打臀部，校方最初便稱事件「只屬同學間過火的嬉戲」，「不涉欺凌」。有關注校園欺凌問題的團體指出，本港不少學校並無處理欺凌機制，教師亦未必懂處理，受欺者怯於說出詳情，目擊者舉報又可能被指多管閒事、小題大做，校方跟進往往只是勸和，又或舉行反欺凌宣傳講座。校方處理態度不積極，駐校社工亦僅能提供情緒支援，受害人回家又不敢向家人直說，一旦情緒爆煲，後果可大可小。

加強通報舉報機制

教育當局責無旁貸

早於2005年，特區政府已表示對「校園欺凌零容忍」，然而當局的實際作為，令人質疑所謂「零容忍」不過是口號。誠然，教育局的《學校行政手冊》，有就預防及處理欺凌事件向學校提供指引，其中「學校處理欺凌事件流程圖」，更訂明學校應該按照什麼程序介入及跟進，問題是有關指引並無法律約束力，流於紙上談兵，即使校方不跟指引處理，也毋須擔心教育局問責。特區政府沒有強制所有校園欺凌個案須向教育局通報，校本管理原則下，當局實際是將處理校園欺凌事件的責任推給校方，但又缺乏考核問責機制，校方處理恰當與否，缺乏監察。教育當局缺乏積極介入的意志，校方則不想欺凌事件鬧大影響校譽及收生，兩者相結合，校園欺凌「零容忍」，結果就變成「寧容忍」。

以往特區政府的反校園欺凌工作，以宣傳說教、增加駐校社工為主，事實證明，這些舉措作用有限。遏抑校園欺凌，完善舉報通報機制及加強問責，必不可少。在英國，當地政府多年前已開始在全國學校推廣一套反欺凌應用程式，方便青少年匿名舉報校園欺凌，同時規定學校必須將校園欺凌投訴強制存檔，以便教育當局檢查；在台灣，教育當局10多年前已制定了一套嚴厲的反欺凌政策，包括設立反欺凌通報熱線，由社工跟進，校方接獲通報後，須成立專責小組，於3天內開會跟進。這些做法，值得特區當局參考。

■歡迎回應editorial@mingpao.com