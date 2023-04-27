社評：區議會改制去政治化 非政權組織不宜封閉

糾正昔日區會亂象

不必大減民選成分

現屆區議會任期今年底結束，政府檢討區議會組成及功能，已接近尾聲。行政長官李家超日前表示，區議會值得保留，來屆議席與現屆相若，區議員薪津不變，不過產生方法要改變，議員會以「多種方式」產生，同時將「保留一定選舉成分」，外界解讀是未來區議會將恢復委任制，至於具體安排為何，有待當局公布，李家超談的主要是一些大原則，包括：1）要將國家安全放在首位，區議會要去政治化，回到《基本法》第97條所提及的「非政權性區域諮詢組織」屬性；2）地區治理須由愛國者掌握，確保特區有效管治；3）強化地區治理架構，體現行政主導，加強地區動員能力。

首屆區議會1982年由民選、委任、當然和官守議員組成，40多年間，無論角色、職能及權力，都在不斷演變。論構成，大方向是民選議席比例持續增加，官守議席只維持很短時間，至於委任議員，儘管回歸前後出現轉折，但2016年，區議會委任議席亦全數取消，只保留27名當然議員。論角色職能，區議會的「非政權區域諮詢組織」憲制定位，雖然從未改變，但實權持續擴大。2010年政改方案，立法會增加5個「超級區議會」議席，由區議員選出，另外又賦權區議會推選117名選委會成員，標誌區議員有了選舉立法會議員及行政長官的政治權力；地區事務方面，特區政府下放權力，讓區議會自行處理一些地區小型工程項目，亦令區議會握有更多資源運用的實權。

當然，這些年來，區議員們有否好好運用這些權力，則是另一回事。2010年代，香港社會變得高度政治化，區議會成為政治鬥爭的戰場，現屆區議會於反修例風暴高峰期選出，政治化情况更一度推到極致，區議員會上集體唱帶有港獨色彩的反修例歌曲，有區議員借出辦事處舉行民主派初選，又支持政治攬炒。民生事務方面，過去十年八載，一些由區議會推動的地區工程項目，都被批評是「小白象」亂花錢，「不能避雨亭」、「阻街石墩」等更淪為笑柄。另外，政黨政客為了選票，將地區小我利益置於社會大我之先，也是屢見不鮮，反對馬料水填海以免影響對岸私人屋苑景觀，正是一例。檢討地方行政改革區議會，有其合理性，問題是怎樣改。

反修例風暴後，中央落實愛國者治港，不容反中亂港、宣揚港獨的人進入政治體制之內。即使區議會只屬非政權區域諮詢組織，但始終是體制一環，選舉制度修改，不會只觸及選委會、立法會及行政長官，而不及區議會。可以相信，日後有意循直選方式角逐區議會的參選人，將跟立法會參選人一樣，需要通過資格審查，另外還有宣誓制度及DQ （取消資格）機制。問題是既然有了這些機制確保區議員愛國愛港，是否一定要大幅減少民選議席。

世上沒有完美的制度，選舉制度亦然。近十年八載，右翼民粹主義抬頭、政治極端化加劇社會撕裂對立，在世界各地屢見不鮮，然而不應因此抹殺選舉一個最關鍵的功能，也就是讓選民可以運用選票，將表現不稱職的民意代表撤換，從而體現監督與問責。區議會職責是反映地區居民意見，雖然民意表達方式不一而足，但直接選舉肯定是其中一個開放度最高、最能體現問責精神的方法。香港是多元社會，中央修改立法會選舉制度時，強調無意搞清一色，既然區議會要「回歸基本」，作為只具諮詢功能的非政權組織，無論開放度還是公眾參與度，應該愈高愈好。就算當局真的認為，有必要因應過去幾年狀况，減少直選成分、防止政治極端化，民選席位比例亦不宜降至五成以下。

區會角色職能若大削

議員人數薪津應調整

過去兩年的政治及選舉制度變化，已經大大強化特區行政主導能力，只要當局敢於向既得利益說不，絕對有能力避免小我利益凌駕大我。未來區議會的職能，細節有待揭盅，其中一個需要處理的問題，是如何避免與關愛隊、分區委員會等組織的功能重疊，倘若改制後的區議會職能大幅減少，部分地區工作跟關愛隊重疊，民選成分又低，這樣的區議會，是否還有必要維持現有規模，值得商榷。過去數十年，區議會規模不斷擴大，政府為區議員所提供的薪津亦水漲船高，一大原因是很多區議員都是全職議員、全職從政。倘若未來的區議員，變成以兼職及委任為主，市民必然會問，繼續花這麼多公帑於數百名區議員身上，是否物有所值。

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