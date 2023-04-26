社評：迎接熱鬧「五一」 莫讓樂事變怒事

疫後首個旅客高峰

「開心香港」同時啟動

香港去年底恢復對外通關，根據業界數據，本港入境旅遊回升勢頭良好。截至本月中，前往本港的全球航班機票預訂量，按年大增57倍，新加坡及泰國增幅顯著，而從歐洲預訂於3月15日至6月30日抵港的機票數量，也較去年同期大幅增加13倍。內地客是本港旅遊業主要客源，自從今年初兩地開始恢復通關，香港亦迅速再度成為內地旅客五大熱門旅遊目的地之一。截至本月中，從內地到香港的機票預訂量，按年增長近9倍。隨着五一黃金周來臨，內地更迎來疫後出遊高峰，旅遊產品預訂量按年增長逾10倍，無論機票、酒店還是景區門票，搜索熱度均超疫前，反映經過疫下3年「閉關」，大批內地居民都準備趁五一「報復式」外遊。

內地旅遊網站資料顯示，4月29日至5月5日，內地至香港的機票預訂量，按年勁升15倍。香港旅遊業議會亦預料，內地五一黃金周將有大約60萬旅客訪港，客量可望恢復至疫前大約六成。香港與內地恢復全面通關，至今兩個多月，旅遊業反彈是好事，問題是本地旅遊相關行業的接待能力，仍然有待恢復，即使2月至4月並非旅遊旺季，內地廉價團來港情况，依然在社會引起不少關注。今個五一黃金周，將是復常以來內地客訪港第一個高峰，當局既要讓旅客有良好體驗，同時亦要做好管理，避免影響民生。

土瓜環紅磡一帶，早前因為有大量團客出入及用膳，對居民造成一定影響，旅遊界則強調，隨着當局採取多項管理措施，情况已見改善，由於現時內地訪港旅客數量，仍跟疫前相去甚遠，有信心香港有能力處理五一黃金周旅客。疫前的五一黃金周，訪港內地客以自由行為主，比例高達七八成，團客相對較少，然而接待能力問題，看的不是團客比重，而是實際人數。當下本港旅遊業人手嚴重不足，由導遊到旅巴司機都缺人，黃金周期間，團客實際人數上升，業界能否應付，令人關注，當局不能掉以輕心，除了避免團客迫爆社區，更要提防強迫購物等亂象重現。

接待自由行旅客方面，現時本港面對的一個主要瓶頸，是酒店人手荒。根據業界說法，現時酒店聘請到的人手，只及正常水平六成半左右，部分酒店為了確保服務質素，未能開放全部房間接待客人，旅議會相信，業界會自律，有房才接團，然而也不能排除部分酒店為了多做生意，將保持服務質素列作次要考慮。香港旅遊業復常不久，眼前要務之一是重建口碑，特區政府和旅遊監管機構需要密切留意黃金周情况，對於賣假貨及劏客等老問題，更要從嚴打擊。

本港今年五一長假期格外熱鬧，除了因為疫情過去、旅客重臨，還因為特區政府「開心香港」活動，將於周六正式啟動，第一炮是「全港戲院日2023」，市民可以劃一票價30元入場觀賞電影；另外，會展亦會舉行免費入場、自費享用的美食市集。「開心香港」政府投入約 2000萬元，談不上是什麼刺激經濟措施，最大目的就是搞些與民同樂活動，配合最近消費券發放，人人高興一下，若因為安排不周，令參加者一肚子氣，便有失開心原意。

港接待能力迎考驗

趁機檢視人力問題

「全港戲院日」周四開始預售門票，預料門票很快搶購一空，旅客成功臨場買票機會不大。相比之下，會展美食市集免費入場，相信屆時除了吸引大批市民，也會有不少旅客到場，檔戶當然樂見旺丁旺財，但如果人潮太驚人，市民旅客要排長龍「貼錢買難受」，可不是「開心」體驗。另外，全港戲院日，市民紛紛湧到網站訂飛，倘若系統不勝負荷「當機」，又或市民花很長時間才能買到戲票，難免亦會有廢時失事之感。

本港勞動人口下跌，失業率已降至接近全民就業水平，各行各業依然大嘆缺人，服務業情况尤甚。近月旅遊業內有聲音呼籲輸入勞工解困，亦有人持反對態度。今個黃金周，考驗疫後本港服務業接待能力，特區當局應該趁此機會，了解旅遊相關行業表現及人手短缺情况，再考慮是否真的有需要引入「外援」。

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