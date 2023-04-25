社評：考察灣區知己知彼 臨淵羨魚不如結網

互補共贏擺正心態

香港毋須妄自菲薄

特區當局這次考察大灣區，3天半行程相當充實，除了與穗深莞佛4市領導會晤，也安排了很多參觀交流活動，當中又以考察創科及市政設施為主。造訪龍頭科技企業方面，考察團分別去了深圳的騰迅、大疆及比亞迪汽車基地，東莞的華為研發基地，以及佛山兩間機械人生產公司；市政、文化保育及青年發展方面，考察團造訪了東莞的華陽湖國家濕地公園及鰜魚洲文創園、深圳的前海深港青年夢工場及活化古蹟景點南頭古城、佛山的嶺南天地、廣州的瀝滘地下式淨水廠，等等。

今次是香港與內地通關復常以來，立法會議員第一次集體往內地訪問參觀，絕大多數議員都有參與，這在以往政治壁壘分明、行政立法關係劍拔弩張時期，可說難以想像。2017年，國家發改委與粵港澳三地政府在香港簽署協議，為大灣區建設訂下合作目標及框架。回看這6年，香港參與大灣區發展，先後受政治社會環境及疫情影響，進展緩慢，蹉跎歲月，現在確須快馬加鞭追落後。行政長官李家超昨天總結行程，談及「三成果三體會」，當中亦提到要「追時間、追結果和追前列」。

這十年八載，深穗莞佛發展一日千里，經濟增長可觀，創科產業興旺。以東莞為例，當地早已不是港商設廠、聲色犬馬之地，過去10多年轉型升級成功，令東莞一躍成為大灣區內一個科技重鎮，既有國家級實驗室，華為亦將基地遷往當地。這次特區考察團參觀「華為小鎮」等地方，恍若劉姥姥入大觀園，某程度上反映香港與內地過去隔閡實在太多，以至太不了解其他大灣區城市發展狀况，當局這次考察，對於鼓勵港人重新認識深穗莞佛，具有積極意義。

香港與內地交流合作，過去長期受歷史、文化、政治及意識形態因素影響，很多人心態都沒有擺正。有些人抱着「高人一等」心態，認為香港比內地優越，合作等於「益」內地，有些人更是壓根兒抗拒內地，處處都要高築「防火牆」；有些人則懷疑中央政策不過是「高大空」政治口號，嘴上說配合，實際不作為；亦有些人抱着「拿着數」心態，希望中央多給香港好處，一些要求甚至是「利己損人」。這些心態所折射的是本位主義以己為尊，以及對內地發展不了解。現在香港融入國家發展大局，最重要是擺正心態。大灣區建設，重點在於優勢互補、互利共贏。香港不應自驕自傲，也不應因為這幾年發展不如意，便妄自菲薄，只懂羨慕別人。

發揮香港所長

結合灣區所需

比亞迪及騰訊均為深圳龍頭科技企業，前者是實體經濟典範，後者是數字經濟先驅。香港要成為國際創科中心，可以借鑑深圳經驗，但如何培養明星級創科企業，必須考慮香港獨特環境及優勢所在。舉例說，汽車工業發展佔地多，香港在這方面局限太大，就算一些相關研究有成，亦必須結合內地生產；相比之下，發展生物科技及醫藥，便較為適合香港。

考察比亞迪期間，不少議員對「雲巴」甚感興趣，主張在東九龍引入，土力工程處前處長陳健碩則認為，東九龍已發展地區密度極高，看不到建設架空運輸系統的可行性。「雲巴」捷運系統有其優點，但是否適合移植到東九龍，始終要研究，不能想當然；就算原則上可行，亦可能要兼顧本地特殊環境，正如政府試驗引入比亞迪電動的士，惟本港山多斜坡多，供港使用的電動的士，上斜能力須特別強，才適合本地環境。

大灣區發展，重點既然是優勢互補、分工合作，香港當然先要知己知彼。特區當局這次考察，首務是加深了解區內其他城市，認清各自定位及優勢，為日後政策對接、科研產業對接、攜手共建灣區鋪路，不能止於觀摩見識，又或只想着引入哪些內地硬件設施。考察團此行其中一站，是到東莞參觀機管局的「香港國際機場物流園」先導計劃設施，有關計劃是全球首個直達機場禁區的跨境海空聯運項目，能為大灣區貨物提供無縫便捷的國際空運網絡，這正是一個發揮香港所長、結合灣區需要的項目；香港強於科研，內地則有完善產業鏈，加強合作對接，同樣大有可為。內地機械人技術發展迅速，在專業及標準化上都有很大突破，但現時本港在引入機械人方面，不少標準仍「墨守成規」只跟外國。解決有關問題，比起討論是否引入建築工程機械人，其實更為迫切。

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