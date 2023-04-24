社評：醫院防火不容流於口號 釜底抽薪定標準須徹底

醫護缺疏散訓練病人臥以待救

私營醫院要求粗疏病人更不安

醫院發生大火的例子不多，因為醫院對於防火應該有比其他建築物更嚴格的要求，無論在使用材料，及施工程序的安全要求，都應該有更高的標準，因為其他大廈內的人員有逃生的本能及能力，而醫院病人往往只能「臥以待救」。這次北京醫院火災的29名死者，26人是病人，其中21人年齡在60歲以上，目前還有39名被轉送其他醫院接受治療，說明醫院應該有更嚴格標準是必要的。

發生奪命火災的北京長峰醫院，是一間私營醫院，由酒店改建而成。內地私營醫院的醫療設備與醫護人員專業水平不如公立醫院，是普遍情况，在公立醫院不足的情况下，鼓勵私營可以理解。然而，鼓勵這個行業並不等於對防火措施降低標準，這間從酒店改建的醫院，當年是如何通過防火資格審批的應該追究，其使用易燃材料，以及逃生指示標識等是否及格，也應該追查，防微杜漸是因為全國有數萬家私營醫院。

當局公布的意外成因，是在醫院內部施工的火花，引燃易燃塗料揮發物所致。目前醫院院長、副院長及總務科主任，施工單位的負責人及工人等12人已經被警方拘留，等待起訴。追究刑事責任可以還逝者一個公道，也可以警惕類似情况要加緊注意，然而，人死不能復生，防止活人遭到同樣的「意外」，更形重要。在醫院內為什麼會有易燃塗料，工程施工前是否通過審批，當局隻字不提，至於在醫院施工，申請的程序是什麼？需要提交什麼防止意外的操作守則？是否加派安全施工監督人員？一概沒有交代，如果已經通過審批，是由哪個部門負責，審批程序與標準是什麼？北京市政府的新聞發布會上，一切欠奉。

北京市政府對此沒有交代，令人質疑這些應有的審批程序與監督措施可能根本不存在，如果連應該有更嚴格標準的首都北京都沒有這套程序與標準，全國其他地方的情况就更加令人擔心。若然，亡羊補牢未為晚也，從現在開始，盡快訂定有關標準，在全國推行，才是防止類似事故的良策。

醫院政府資訊缺透明謠言不止

病人家屬查探死傷情况卻無門

消防總隊負責人在記者會上表示，接到報警後消防員及時抵達現場施救，撲滅明火後派員進入醫院樓層，組織開展人員疏散。這顯示醫院的醫護人員在火災發生後組織疏散病人是缺乏組織及效率，原因很可能是醫護人員在這方面缺乏訓練，更不要說定期演習。國家衛健委對醫護人員從醫療知識與技術審核專業資格，不容置疑，但對於醫護人員在處置意外方面的要求，究竟是由國家衛健委提出要求，還是由消防部門提供訓練，這些可能都因為不同部門「各家自掃門前雪」而忽略，應該及時檢討。根據報道，這次火災後，一些醫院立即展開組織疏散的培訓，足見問題的嚴重性，這方面的要求，應該有全國的統一標準。

這次火災令人詬病的另一個方面，是北京市政府對信息發布與對媒體報道的要求。火災發生後，很多病人家屬都被「蒙在鼓裏」，看到網上流傳有關消息後，到處打探病人安危情况都不得要領，醫院及有關當局沒有將工作重點放在加強透明度方面，反而是成立工作小組，專責「照顧」病人家屬，目的是防止他們「鬧事」。信息不透明，主要責任在於醫院沒有一套既定程序，缺乏病人所屬樓層病房的資料，從火災蔓延範圍獲知病人受災情况，並從病人資料中及時通知家屬，在這種情况下，「謠言」滿天飛在所難免，政府則忙於下令刪除「謠言」，禁止下轄媒體報道，引來網上一片罵聲。

正規媒體記者有專業能力與操守，能夠迅速有效找到事實真相，通過及時報道令相關人士得到準確的資訊，客觀上可以制止謠言，當局禁止媒體「自行」報道，一切要等待官方查明後統一公布情况，是引起各個相關方都不滿意的根源。有關部門是否能夠總結這方面的經驗教訓，是今後這種情况繼續不斷重複的關鍵。

一間醫院的致命大火，引發全國關注，除了涉及私營醫院的管理之外，更重要的原因是，各種標準與程序的缺失，而政府則避重就輕，沒有提及這些標準與程序要求，令人擔心政府是否繼續忽視這些錯失，容忍這種奪命「意外」一再發生。

■歡迎回應editorial@mingpao.com