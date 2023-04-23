社評：印度人口雖超中國 政經優勢難以超越

人口年輕紅利初顯

就業負擔成雙刃劍

1947年印度獨立時人口約為3.5億，1949年中華人民共和國成立時人口約4.5億。印度作為世界第二號人口大國，人口總量一直緊追中國。此後70多年，印度人口增長四倍，僅在過去12年，總量就增加2億，相當於平添一個全球第五人口大國巴西。而人口大國並非一直是令人羨慕的稱號，中印兩國都曾經實施過計劃生育政策，印度甚至較中國更早實施，1952年就推出全球首個計劃生育國家政策，鼓勵「兩個夠晒數」。只不過，因遭到強烈反對，印度的計劃生育政策遠較中國溫和。中國人口增長率從1973年的2%，10年後降至1.1%，去年出現人口負增長，而印度人口一直快速增長，保持年增近2%（新世紀後逐步下跌）。聯合國預計，印度在2064年人口將達到17億的最高峰，屆時將比中國多五成。

人口數量是衡量綜合國力的重要因素之一，經濟學的「人口紅利」（demographic dividend）亦指因勞動人口比例上升，所產生的經濟增長效應。而印度人口數量既多又年輕，總人口四成在25歲以下，佔全球同齡人口五分之一，全國年齡中位數為28歲，較中國年輕9歲。儘管近年印度的出生率亦有放緩，但工作年齡人口的絕對數量（11億）及所佔比例（約75%）均為全球主要經濟體之首。而印度的經濟增幅從2000年代後期年均增幅7%，亦佐證「人口紅利」的效用。世界銀行預計，印度經濟今年將增長6.3%。國際貨幣基金組織（IMF）更預測，到2028年，印度經濟對全球國內生產總值（GDP）增長的貢獻率將達12.9%，超越美國的11.3%，居世界第二，僅次於中國的22.6%。

由於勞動力充足及成本相對低廉，近年印度已吸引部分中國的勞動密集型產業向其遷移，預料在中低端製造業方面，中印兩國競爭會加劇，特別在資訊科技和軟件開發方面，印度已展現其英語環境的特殊優勢。而在政治上，人口第一的稱號，亦有助印度爭取聯合國安理會常任理事國席位。

不過，人口增加並不必然產生「人口紅利」。在全球人口最多的10國中，只有美、中、印3國進入GDP十強，而巴基斯坦、孟加拉、尼日利亞等國，甚至是最貧窮國家之列。從中印兩國的漫長歷史也可以看到，「第一人口大國」與社會經濟發展水平並無直接關聯。

印度人口雖多而年輕，卻並不均衡。持續的人口增長，亦會增加水、糧、能源、環境等壓力。青年人口爆炸更是「雙刃劍」，印度每年有近500萬青年進入就業市場，而政府平均每年僅能創造120萬個職位。據非官方的印度經濟監測中心（CMIE）數據，印度3月的失業率為7.8%，而城市失業率更高達8.5%。印度農業對經濟貢獻度僅五分之一，全國卻有45%勞動力務農，其實是「隱形失業」。印度是世界上婦女就業比例最低的國家之一，去年只有10%的適齡婦女就業。此外，印度勞動人口教育程度不高，25歲以上人口中46%未讀完小學，更缺乏高端製造業所需技術人才。此外，印度社會的種姓制度、貧富懸殊、性別歧視等社會不公問題，都浪費或限制了人口紅利的作用。印度總理莫迪4年前表示，「人口爆炸」影響了印度的持續發展，「如果人們不接受教育，不健康，那麼無論是家庭還是國家都不會幸福」。

兩國發展差距拉大

印度追華尚需時日

中國在人口第一的70多年中，直到改革開放後才釋放出「人口紅利」，而中印經濟拉開差距，也是從那時開始，1990年印度GDP相當於中國九成，到去年中國已是印度的5倍。軍費開支中國是印度的3倍，製造業佔GDP比重，中國是印度的近一倍。中國大學毛入學率(GER)已達六成，高印度一倍有多，中國受過高等教育的人口已逾2.4億，職場新人平均受過14年教育，婦女的就業率近七成，在在顯示，中印經濟社會發展已經不在同一水平。中印人口名次易位，惟中國第一貨物貿易國、第一外匯儲備國、第一製造業大國地位，印度短期內都難以取代。

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