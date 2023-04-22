社評：港燈犯錯有得獎 管制協議太荒謬

低級人為錯誤釀停電

卻因復電獲利潤獎勵

兩電以往常自詡供電可靠度高達99.999%，電力供應網絡屬世界級，港燈2022年度年報更表示，公司供電可靠度，連續3年做到「六條九」，即99.9999%，每名客戶停電時間平均少於半分鐘。有別於中電有較多架空電纜，港燈輸送電力主要以地底及海底電纜進行，遇上颱風和暴雨等惡劣天氣也不受影響，可是周三凌晨港島停電事件卻顯示，一個低級錯誤，已足以影響供電。

今次停電肇因，事發十多小時後港燈才稍有提及，說了一句「（供電系統）進行線路保養維修時有設備發生故障」，直至周四晚港燈交代初步調查結果，始有較多細節。港燈表示，當晚工程人員在數碼港電力開關站進行保養維修期間，意外將一條系統上沒有紀錄的後備電纜通電，導致短路及電壓驟降，觸動供電系統自動保護機制，連鎖反應下影響港島多區電力，港燈向受影響客戶致歉，同時強調事故非常罕見，云云。環境局長則稱，不滿意港燈在事件的表現，機電署會跟進。

根據港燈說法，「駁錯電纜通錯電」後，工程師已即時匯報，換言之，港燈很快已知道出了人為錯誤，卻沒有及早交代。對於為何「遲了通知」，港燈僅稱「需要較詳細調查事故成因」。今次停電影響範圍不算小，港燈交代應該知無不言、言無不盡，一些一開始已掌握的事實，根本毋須等到初步調查結果公布時交代，愈遲說出來，只會愈令人覺得港燈「收收埋埋」，欲以「過冷河」式公關操作，拖至輿情騷動淡一些才說真相。

港燈公布的初步調查結果，僅交代了梗概，很多疑團未解。港燈表示，涉事電纜於早年電網線路改造後變為「後備」，惟現場並無「後備」標示，當日工程人員使用的電路圖，也沒有該電纜的紀錄，調試程序自然亦沒有涵蓋關於這條電纜的處理方法。根據港燈所言，該條後備電纜過去10多年來一直接駁在系統上，電路圖竟無顯示，令人費解，現場工程人員不清楚情况，處理這條電纜時應該更小心，但不能只將犯錯責任，全推到他們身上。工程人員事後檢視，發現同一電力開關站內還有另一條「後備電纜」，港燈有必要全面檢視設施，看看是否仍有無紀錄又無標示的後備電纜，更要核查供電系統電路圖的準確度。

這次停電事故，只要港燈嚴謹一些、小心一些，絕對可以避免，社會要求補償絕不為過，然而諷刺是根據兩電利潤管制協議，港燈竟然因為48分鐘後全面恢復供電，可獲「獎勵」。現行利潤管制協議，實際保證兩電年年穩賺8%准許利潤。自由市場經濟下，竟有這樣穩賺不賠的安排，本已是天下奇聞。此外，協議還有「賞罰機制」，平均電網供電復電時間在65分鐘或以下，可額外獲得0.015%准許利潤獎勵，以港燈去年賺29.54億元計算，0.015%准許利潤約等於553.9萬元。明明自己犯錯導致停電，卻因「補救有功」而獲獎，再一次突顯兩電管制協議的荒謬和不合理。

管制協議向兩電傾斜

政府軟弱難打破壟斷

現行兩電管制協議，於2018年底及2019年初分別生效。翻查當年立法會文件，政府當時認為加入賞罰機制，可以確保恢復供電所需時間「保持於令人滿意的水平」，有人更援引「外國經驗」，支持有關安排，然而不同地方電力市場差異巨大，很多發達國家開放電網鼓勵競爭，部分電力公司經營不善，停電較常發生，當局設立復電獎勵機制，以經濟誘因鼓勵電力公司改善服務，必須放在開放市場競爭這一大前提下看待。反觀本港情况是兩電壟斷市場，還有政府保障利潤。公用事業是上市公司，本身不是問題，關鍵是要有競爭。兩電享有那麼多特權，確保電力供應穩定，不過是市場壟斷者必須履行的基本責任，豈能與開放電力市場的「外國經驗」混為一談。

今年稍後，政府兩電將就管制協議作中期檢討，政府表示將提出修訂賞罰機制，問題是任何改動都要先得到兩電同意。兩電肯作多少讓步，仍得走着瞧；就算兩電願意接受政府方案，但中期檢討只屬小修小補，無法大改協議內容。市場壟斷地位令兩電跟政府談判時佔盡上風，管制協議向兩電利益顯著傾斜，與此直接相關，打破這局面唯一方法，就是開放市場引入競爭。現在內地供電系統愈來愈成熟，打破壟斷時機已至，問題是政府缺乏這樣的意志和決心，現行管制協議有效期長達15年，變成了緊箍咒，2033年之前，兩電依然可以挾壟斷地位，繼續向市民予取予攜。

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