社評：急症室等到死無人知 借助科技治標未治本

小病呆等可以變大病

婦人殘廁昏迷失救亡

涉事58歲婦人周日因發燒咳嗽，到東區醫院急症室求診，等了12小時，翌日早上才有醫生診斷，等候進一步檢查期間，婦人在無障礙廁所失去知覺，院方發現搶救，為時已晚。翻查閉路電視片段，婦人下午約2時半進入廁所，約兩小時後有病人因未能開門而通知醫護，揭發事件，若以失聯時間計算，前後長達4小時。

公院急症室分流病人，分為5類，最高風險3類均會短時間內處理，病人在特定區域等候，醫護人員監察維生指數。較低風險的第四類「次緊急」及第五類「非緊急」，病人輪候時間，往往很長，這次失聯失救的婦人，便被評估為「次緊急」類別。近期流感和新冠病例有上升趨勢，根據醫管局說法，最近兩周急症室求診人數高企，周末周日特別多，部分醫院內科病牀使用率已逾100%甚至110%，一些病人要等候逾8小時才獲安排上病房。東區醫院的急症室，正是其中一個最繁忙的急症室，醫護人員應接不暇，大量「次緊急」、「排緊急」求診者只能呆等，若需安排不同檢驗，等候時間就更長，其間病情惡化，小病等到變大病，不足為奇。類似這次失聯婦人昏迷失救的不幸事故，絕對有可能再度發生。

根據醫管局現行指引，急症室人員須主動聯絡「高風險病人」，包括精神失常、受藥物影響，又或有抑鬱傾向者等，如果首次呼叫「高風險病人」無回應，職員會到等候區尋找或致電病人，需要時更要報警，不過判斷求診者是否高風險，始終要靠在場醫護人員，「走漏」的可能性永難排除。另一個問題是，由於急症室輪候時間實在太長，求診者「行開行埋」，甚或不想再等而離開，亦屬常見，急症室人員也不可能每次廣播聯絡求診者不果，便花時間四出尋人。因應今次事件，醫管局宣布加強監察急症室病人，主要措施有三：1）派人加密巡查急症室廁所，每小時1次；2）部分廁所安裝感應系統，若有人倒地或靜止不動一段時間便響警報；3）試行病人定位系統，讓有需要亦願意的病人攜帶定位器，方便「尋人」。

簡單而言，醫管局就是希望透過巡查及借助科技，減少急症室求診者「出事無人知」的機會，尤其是廁所安裝感應器，有助減少盲點，及早察覺有人暈倒。早在數年前，已有病人權益組織提出安裝，惟直至去年底，醫管局才開始在個別醫院試行感應系統，就算現在急急大規模去做，恐怕也要一段時間，新醫院或擴建中的醫院，也許有機會早些落實，但舊醫院急症室，真的不知道要等多久；更根本的問題是，加強巡查廁所也好，借助科技也罷，僅為治標之策，急症室服務不足以應付市民求診需要，才是病人呆等多時遲遲未獲診治檢查的原因，要解決問題，必須釜底抽薪。

本港醫療服務受制於硬件及人手不足，問題存在已久，只是過去特區政府長期沒有果斷處理，業界既得利益又從中作梗，結果惡化至如斯田地。本港對上一間落成的龍頭級大型地區醫院，竟要追溯到1990年代的東區醫院，近年投入服務的北大嶼山醫院等，規模有限，無法相比。誠然，對上兩屆政府有嘗試追落後，只是進度太慢，緩不濟急。以啟德急症醫院為例，2015年提出興建，2025年才有望落成，由於屆時要接收伊利沙伯醫院轉移過來的病人，以便伊院重建，一來一回，本地公院服務負載能力，未來數年仍然無法顯著擴大。人力方面，這幾年政府在增加醫護學額、引入更多非本地培訓醫護方面，算有較大進展，但又遇上移民潮，醫護人手問題何時才能顯著改善，仍得走着瞧。

公院硬件人力俱不足

政府追落後未能濟急

2016年，政府宣布預留2000億元，支持醫管局第一個十年醫院發展計劃，包括重建或擴建11間公院。及至2018年，政府再請醫管局籌備第二個十年計劃，放眼2026至2035年，預算費用2700億元，最新規劃包括配合北部都會區，在古洞興建龍頭級大型醫院，亦會擴建北區醫院，以及在洪水橋建新醫院。政府有這些鴻圖大計是好事，只是來得太遲。當然，發展基層醫療、提倡治未病，可以分流病人、減輕公院急症壓力，但有關工作同樣需要時日。醫療政策長期失誤，種下今天惡果，撥亂反正，沒有十年八載難見果效，唯盼當局可以切實加快推進上述各項大計，讓市民早些看到曙光來臨。

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