社評：電費加不停 停電要追究

兩電自詡供電可靠

停電事故接二連三

港燈這次停電範圍甚廣，南區鴨脷洲，東區杏花邨、太古、筲箕灣一帶，灣仔摩理臣山和摩頓台一帶，以至中區薄扶林一帶等均受影響，街燈熄滅，交通燈失靈，手機網絡及寬頻連線中斷，多人被困升降機，消防收到不少求助個案，港島區部分醫院設備也需要重置系統。有受影響屋苑居民表示，全屋停電近45分鐘，其間不時聽到外面傳來警鐘聲，致電港燈緊急熱線，卻無人接聽，僅得電話錄音稱電力系統故障，正安排盡快恢復供電。

根據港燈說法，事故於凌晨零時49分發生，凌晨1時37分全面恢復正常供電，為時大約48分鐘，然而香港作為國際化大都市，即使夜深，還有經濟活動在進行，一些人仍然在工作，莫說停電大半小時，就算只是1分鐘，一樣有影響，尤其是電腦等對電力較為敏感的設備，供電突然中斷，不僅未存檔數據會消失，甚至還有故障可能。倘若同樣的停電事故發生於白天，商業活動必受嚴重干擾，大量交通燈可能暫停運作，經濟影響將更大，社會成本將更高。

有別於中電，港燈沒有露天電纜，意外破損機率甚低；就算供電系統出現故障，電力公司也應該有後備緊急方案，保養維修過程中，竟然鬧出這麼大的狀况，事不尋常，當中會否涉及人為疏忽或錯誤，惹人關注。對於今次停電原因，港燈方面僅在事發10多小時後，說了一句「（供電系統）進行線路保養維修時有設備發生故障」，聽了也不知道出了什麼問題，連一些基本資料，諸如故障發生在哪兒、相關維修保養是否例行性質等，均未見港燈清楚說明。

兩電自詡供電可靠度高達99.999%，電力供應網絡屬世界級，然而過去一年嚴重事故接二連三，兩電服務是否那麼「無懈可擊」，不少市民心裏都有懷疑。去年中，元朗中電電纜橋大火倒塌，導致屯門、元朗及天水圍大停電，10多萬居民斷電整夜。上月中，中電慈雲山一高壓供電系統發生故障，導致九龍及新界多區電力供應不穩，消防處收到過百宗有人被困升降機報告。今次港燈停電事故，論影響範圍及持續時間，絕非小事。政府要求港燈在4星期內，就事件提交詳細報告。除了徹查肇事原因，港燈更要查找不足，確保不會再有同類事故發生，不能草草了事。

兩電利潤管制協議，變相保證兩電每年穩賺8%「准許利潤」，兩電亦從不放過「賺到盡」的機會。過去一年，兩電以國際燃料價格高企為由，密密大幅加價，將能源成本上漲全數轉嫁市民，港燈加幅尤其驚人，繼今年元旦加電費四成半後，本月初又提高燃料調整費，淨電費變相再加4.1%。環看鄰近地區，本港電價貴絕澳門、深圳及台灣，相差介乎三成至六成，任何大範圍停電事故，只顯得兩電服務物非所值。政府今年將與兩電就利潤管制協議作中期檢討，當局表示會提議修訂賞罰機制，最終取得多少進展，只能走着瞧；就算罰則稍作提高，但小修小補根本無法扭轉協議向兩電利益嚴重傾斜這一現實。

兩電的壟斷地位，加上有利潤管制協議這道「護身符」，令兩電可以予取予攜，以提高發電能力或推動減排之名，擴大固定資產投產，就能相應加價。這次港燈停電事故，有專家關注工程人才短缺，有否影響維修保養質素，同時認為可以加強後備設施以防停電，但在利潤管制協議下，加強後備設施，意味又要加電費，港燈做得不好，還要市民代為埋單，正是最荒謬之處。目前的利潤管制協議，要到2033年才屆滿，中期檢討可作修訂有限，還要兩電首肯，政府討價還價，能夠換來多少讓步，令人懷疑。

利潤管制向兩電傾斜

政府必須改軟弱態度

內地電網發展愈益成熟，上海3年前已做到供電可靠度99.999%，廣東省方面，珠海也做到「四條九」。近年本港不少意見主張向內地買電，以至開放本地電力市場，引入競爭；政府將軍澳132區填海，目的之一也是興建電力設施，以便從大亞灣核電廠方面引入更多電力。長遠而言，這可以減少對兩電供電的依賴，但如果政府為了換取兩電妥協，又「一如慣例」將有關設施交予兩電興建，這等於先給電力公司一塊「肥豬肉」，市民未獲其利，先要夾錢為興建設施埋單。政府若不改變對兩電投鼠忌器的態度，兩電只會繼續向市民予取予攜。

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