社評：夏寶龍盼港專注發展 維護國家安全不放鬆

夏寶龍以考察為主

盼港變回經濟城市

今次是 2011年以來，再有國務院港澳辦主任來港考察，比較兩次行程，頗有不同之處。當年王光亞來港3天，有較多公開活動，諸如落區參觀天水圍街市，與商販交流和食蛋撻，以及出席青年座談會，分享個人「上山下鄉」經驗；另外，王光亞在多個場合均有公開發言，比較香港澳門住屋問題時，一句「（澳門）進展較快」，更引起不少迴響。反觀夏寶龍雖然也有落區飲茶，以及造訪長者中心及學校，跟長者及學生接觸，但活動過程基本都是在傳媒鎂光燈之外進行，唯一公開活動是出席全民國家安全教育日開幕禮。就連昨天啟程返京，夏寶龍也沒有公開作總結，只是請特首李家超向全港市民轉達問候，跟當年王光亞離港前出席記者會，做法大相徑庭。

過去12年，香港內外變化巨大，中央對港政策亦顯著調整。時移世易，同樣是港澳辦主任來港考察，夏寶龍與王光亞做法不一，實不為奇。當年王光亞來港，行程較短，性質亦較接近一般訪問；相比之下，夏寶龍作為這幾年中央港澳工作主事者，此行性質偏重考察調研，一邊驗收重塑香港政治局面的成果，一邊聽取匯報了解情况，以及傳達中央信息、期盼及要求。今次隨同夏寶龍來港的港澳辦人員，包括副主任王靈桂、黨組成員向斌，以及4名司長，相當於近半港澳辦高層要員都來了香港，可見夏寶龍來港前強調「大興調研」所言非虛。

回看夏寶龍6天行程，特區整個管治系統，由高層政府官員、行政會議成員、立法會議員、司法機構及紀律部隊首長等，幾乎每一環節，都有跟夏寶龍接觸。由於會晤是閉門的，會後夏寶龍亦無公開發言，外界只能透過部分與會者轉述了解。以造訪立法會為例，根據議員轉述，夏寶龍談到愛國者治港下的行政立法新關係，希望立法會成為「良性民主平台」，建立有香港特色的良性民主制度，等等。整體而言，夏寶龍這次來港考察，向特區政府及各界傳達的最重要信息，是必須緊記反修例風暴教訓，國家安全危機暗湧未除，需要時刻警惕街頭暴力捲土重來、警惕「軟對抗」暗中作亂、警惕海外亂港活動倒灌香港。

國際形勢風譎雲詭，大國鬥爭激烈，維護國安既是為了香港，也是為了國家。外部敵對力量蠢蠢欲動，當然要鞏固防線，加強防範，至於有關「軟對抗」的憂慮，則顯示反修例風暴對中央與香港關係傷害確實很深，重建信心與信任將是漫長過程。夏寶龍全民國家安全教育日致辭，希望香港「天天辦會展、搞創科、拼經濟，跑馬、跳舞、炒股、搵大錢」，反映中央期望香港由之前高度政治化城市，變回專注發展的經濟城市。

正確解讀講話內容

少提民生非不關心

夏寶龍致辭中，提到環保民生等訴求很易被騎劫，「遊行不是表達利益訴求唯一方式」，認為本港要形成「包容共濟、求同存異、理性溝通」的濃厚氛圍。事後有意見認為，夏寶龍意思是遊行可免則免，惟根據立法會議員轉述，夏寶龍翌日訪問立法會期間，澄清不是說香港不能遊行，純粹表達意見並無問題，但表達方式和內容不能違法、不能故意挑釁做危害社會行為。香港不再是「政治化城市」，但市民和平遊行表達意見，是《基本法》列明的權利。夏寶龍所傳達的信息，特區政府和政界人士尤其需要正確理解，避免過度解讀，變成自我設限。正如有議員提到，夏寶龍表示，立法會行使監督權要以巿民長遠利益為依歸，不能為了「博眼球」。如果當局將之解讀為立法會應該機械式支持政府，政策明明有問題也不發聲，那肯定不是正確態度。

夏寶龍前年發表講話，提到治港者要善於破解社會深層次矛盾，又希望香港「告別劏房」，時任中聯辦主任駱惠寧後來更親身探訪劏房戶。這次夏寶龍來港考察，經濟發展是重點之一，不少行程都與財金界、創科界、大學方面有關，沒有探訪屋邨或劏房一類活動，市民距離感難免較大，但沒理由假設夏寶龍不再關心劏房等民生問題，特首李家超昨天回應夏寶龍6天考察之旅，便特別提到政府會用好所有機遇，打破土地房屋樽頸。解決土地房屋問題，無法一蹴而就，現階段中央持觀望態度，特區政府更要好自為之，早日做出成績，讓中央看到實質進展。夏寶龍此行，接觸一般市民不算多，由接見行會立會成員，到跟勞工界及商界人士對話，部分參與者身分重疊，甚至在不同場合一再發言。期望下次中央要員來港考察，有機會接觸更多不同界別人士，聽取更多元的聲音。

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